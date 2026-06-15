Aaj ka Mithun Rashifal 15 June 2026: आज का मिथुन राशिफल, 15 जून 2026: आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, इसके बाद प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. ग्रह-नक्षत्रों के महासंयोग से आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ शूल और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

सबसे विशेष बात यह है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज 'भद्र योग' का निर्माण हो रहा है, जो आपके बौद्धिक कौशल और करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद आपकी ही राशि यानी मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय शुभ कार्य करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय शुभ कार्य करने से बचें) यात्रा संदेश: आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना सुखद और लाभप्रद रहेगा.

आत्मविश्वास और व्यक्तित्व: चन्द्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं. इसके प्रभाव से आपके उत्साह, पराक्रम और एनर्जी लेवल (Enthusiasm) में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे.

करियर और व्यापार: ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जातकों के लिए आज का दिन कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है. अचानक आपके कस्टमर्स की संख्या बढ़ सकती है. पिछले कई दिनों से जो लीड्स (Leads) जनरेट नहीं हो पा रही थीं, आज वे अचानक कनवर्ट होने लगेंगी. व्यापार में आज आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स (अतिरिक्त मेहनत) लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन याद रखें कि ये प्रयास भविष्य में आपके लिए बंपर मुनाफे की नींव रखेंगे. बिजनेस पार्टनर के संपर्कों और उनकी पहचान से आज कोई बड़ा ऑर्डर आपके हाथ लग सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: शूल और गण्ड योग के बनने से वर्कस्पेस पर आज का माहौल बेहद खुशनुमा और हल्का-फुल्का रहेगा, जिससे काम में आपका मन लगेगा. नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए करियर में बदलाव के बेहतरीन योग बन रहे हैं. मार्केट से आपको नए जॉब ऑफर्स प्राप्त हो सकते हैं, जिससे मन में नौकरी बदलने का विचार आ सकता है.

आर्थिक स्थिति और खर्च: आज घर की सुख-सुविधाओं या होम एप्लायंसेज (Home Appliances) की खरीदारी पर आपका अधिक पैसा खर्च हो सकता है.

सामाजिक जीवन: सूर्य आज आपकी ही राशि यानी मिथुन राशि में विराजमान हैं. इसके प्रभाव से सामाजिक स्तर (Social Level) पर आपका दबदबा बढ़ेगा. सोशल मीडिया या सार्वजनिक जीवन में आपकी पोस्ट और आपके विचारों को लोग खूब पसंद और फॉलो करेंगे.

छात्र और युवा: विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Person) के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आज आपको अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कुछ दिक्कतों और कड़ा मुकाबला करने का सामना करना पड़ेगा.

सावधानी: आज ऑनलाइन शॉपिंग या किसी भी तरह के डिजिटल लेनदेन में जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं. आंखें बंद करके किसी पर भरोसा न करें, अन्यथा आप गलत सामान या किसी ऑनलाइन ठगी (Cyber Fraud) का शिकार हो सकते हैं.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

ऑरेंज (नारंगी) शुभ अंक (Lucky No): 1

1 अशुभ अंक (Unlucky No): 4

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