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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 15 June 2026: मिथुन राशि वालों को मिलेगा नई जॉब का ऑफर, डिजिटल लेनदेन में बरतें ये सावधानी

Aaj ka Mithun Rashifal 15 June 2026: मिथुन राशि वालों को मिलेगा नई जॉब का ऑफर, डिजिटल लेनदेन में बरतें ये सावधानी

Gemini Horoscope 15 June 2026: आज सोमवती अमावस्या पर मिथुन राशि में भद्र योग बनेगा. ऑनलाइन बिजनेस में बड़ी लीड्स मिलेंगी और नौकरी के नए ऑफर आएंगे. ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें आज का राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 15 June 2026: आज का मिथुन राशिफल, 15 जून 2026: आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, इसके बाद प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. ग्रह-नक्षत्रों के महासंयोग से आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ शूल और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

सबसे विशेष बात यह है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज 'भद्र योग' का निर्माण हो रहा है, जो आपके बौद्धिक कौशल और करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद आपकी ही राशि यानी मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

  • शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक
  • लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय शुभ कार्य करने से बचें)
  • यात्रा संदेश: आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना सुखद और लाभप्रद रहेगा.

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope)

आत्मविश्वास और व्यक्तित्व: चन्द्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं. इसके प्रभाव से आपके उत्साह, पराक्रम और एनर्जी लेवल (Enthusiasm) में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे.

करियर और व्यापार: ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जातकों के लिए आज का दिन कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है. अचानक आपके कस्टमर्स की संख्या बढ़ सकती है. पिछले कई दिनों से जो लीड्स (Leads) जनरेट नहीं हो पा रही थीं, आज वे अचानक कनवर्ट होने लगेंगी. व्यापार में आज आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स (अतिरिक्त मेहनत) लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन याद रखें कि ये प्रयास भविष्य में आपके लिए बंपर मुनाफे की नींव रखेंगे. बिजनेस पार्टनर के संपर्कों और उनकी पहचान से आज कोई बड़ा ऑर्डर आपके हाथ लग सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: शूल और गण्ड योग के बनने से वर्कस्पेस पर आज का माहौल बेहद खुशनुमा और हल्का-फुल्का रहेगा, जिससे काम में आपका मन लगेगा. नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए करियर में बदलाव के बेहतरीन योग बन रहे हैं. मार्केट से आपको नए जॉब ऑफर्स प्राप्त हो सकते हैं, जिससे मन में नौकरी बदलने का विचार आ सकता है.

आर्थिक स्थिति और खर्च: आज घर की सुख-सुविधाओं या होम एप्लायंसेज (Home Appliances) की खरीदारी पर आपका अधिक पैसा खर्च हो सकता है.

सामाजिक जीवन: सूर्य आज आपकी ही राशि यानी मिथुन राशि में विराजमान हैं. इसके प्रभाव से सामाजिक स्तर (Social Level) पर आपका दबदबा बढ़ेगा. सोशल मीडिया या सार्वजनिक जीवन में आपकी पोस्ट और आपके विचारों को लोग खूब पसंद और फॉलो करेंगे.

छात्र और युवा: विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Person) के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आज आपको अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कुछ दिक्कतों और कड़ा मुकाबला करने का सामना करना पड़ेगा.

सावधानी: आज ऑनलाइन शॉपिंग या किसी भी तरह के डिजिटल लेनदेन में जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं. आंखें बंद करके किसी पर भरोसा न करें, अन्यथा आप गलत सामान या किसी ऑनलाइन ठगी (Cyber Fraud) का शिकार हो सकते हैं.

  • शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)
  • शुभ अंक (Lucky No): 1
  • अशुभ अंक (Unlucky No): 4

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Jun 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today
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