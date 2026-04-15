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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमिथुन राशिफल 15 अप्रैल 2026: 10वें भाव का चंद्रमा दिलाएगा करियर में ग्रोथ और एक्सपेंशन! पढ़ें राशिफल

मिथुन राशिफल 15 अप्रैल 2026: 10वें भाव का चंद्रमा दिलाएगा करियर में ग्रोथ और एक्सपेंशन! पढ़ें राशिफल

Gemini Horoscope: मिथुन राशिफल 15 अप्रैल 2026 10वें भाव का चंद्रमा दिलाएगा ग्रोथ और एक्सपेंशन. करियर, बिजनेस और पब्लिक इमेज मजबूत होगी. जानिए मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 15 Apr 2026 03:20 AM (IST)
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  • स्टूडेंट्स, क्रिएटिव फील्ड में नई स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा.

Aaj ka Mithun Rashifal 15 April 2026: आज मिथुन राशि के लिए दिन ग्रोथ और एक्सपेंशन वाला है. चन्द्रमा का 10वें भाव में होना साफ संकेत देता है कि करियर, बिजनेस और पब्लिक इमेज मजबूत होगी. सही दिशा में किया गया प्रयास आपको बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकता है. खास बात यह है कि आज बड़ों की सलाह आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है.

मिथुन राशि बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

एन्सेस्ट्रल बिजनेस में किए गए बदलाव अब रिजल्ट देने लगेंगे. वेस्टेज कम होगा और पुराने लॉयल कस्टमर की वापसी से टर्नओवर बढ़ेगा.

अगर आप नया स्टार्टअप या डिजिटल सर्विस चला रहे हैं, तो आज आपके ऐप या प्लेटफॉर्म पर यूजर बेस में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है. यह ग्रोथ आपके बिजनेस को स्थिरता देगी.

विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का आपको फायदा मिल सकता है. नए देशों में फ्रेंचाइजी विस्तार के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 5:15 से 6:15 बजे के बीच का समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

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मिथुन राशि पार्टनरशिप और नौकरी राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज बड़ा मौका मिल सकता है. ऑफिस ट्रिप या मीटिंग के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं.

आपका काम इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकता है और बड़ी कंपनियों से कोलैबोरेशन के ऑफर मिल सकते हैं.

अगर आप मौके को सही तरीके से हैंडल करते हैं, तो यह दिन आपके करियर की दिशा बदल सकता है.

मिथुन राशि शिक्षा और करियर राशिफल:

स्टूडेंट्स और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार है. आर्टिस्ट और म्यूजिशियन अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे.

आपकी क्रिएटिविटी और संवेदनशीलता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.

नई स्किल्स सीखने और खुद को अपडेट करने का यह सही समय है, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे ले जाएगी.

मिथुन राशि परिवार और सामाजिक जीवन राशिफल:

विवाहित लोगों के लिए आज का दिन यादगार रहेगा. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और साथ में बिताया गया समय खास बनेगा.

अविवाहित लोगों की शादी से जुड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं.

सामाजिक स्तर पर आप दूसरों की मदद और करुणा के जरिए एक अलग पहचान बना सकते हैं. जरूरतमंदों की मदद करने से आपको मानसिक संतोष मिलेगा और समाज में सम्मान भी बढ़ेगा.

मिथुन राशि सेहत राशिफल:

सेहत के मामले में आज राहत मिलेगी. पुरानी एलर्जी या त्वचा से जुड़ी समस्याओं में सुधार होगा. खुजली या जलन जैसी परेशानियां कम होंगी.

फिर भी साफ-सफाई और डाइट को लेकर लापरवाही न करें, क्योंकि छोटी गलती दोबारा समस्या बढ़ा सकती है.

आज का निष्कर्ष:

आज का दिन अवसरों को पकड़ने और उन्हें सही दिशा देने का है. अगर आपने सही समय पर सही फैसला लिया, तो करियर और बिजनेस दोनों में बड़ा फायदा मिल सकता है.

लकी फैक्टर:

लकी कलर: ग्रीन
लकी नंबर: 1
अनलकी नंबर: 9

उपाय:

आज किसी जरूरतमंद को हरे फल या सब्जी का दान करें और गुरुजनों का आशीर्वाद लें. इससे करियर में प्रगति और मानसिक संतुलन बना रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Apr 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Gemini Horoscope Mithun Rashifal

Frequently Asked Questions

मिथुन राशि के लोगों के पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आज क्या बदलाव आएंगे?

विवाहित लोगों के लिए दिन यादगार रहेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. अविवाहितों की शादी की बाधाएं दूर हो सकती हैं और सामाजिक कार्यों से सम्मान मिलेगा.

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