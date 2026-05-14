Aaj ka Mithun Rashifal 14 May 2026: मिथुन राशि शुक्र के राशि परिवर्तन से बढ़ेगी ब्रांड वैल्यू, बिजनेस में मिलेगी बैंक से बड़ी मदद
Gemini Horoscope 14 May 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मिथुन राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?
Aaj ka Mithun Rashifal 14 May 2026: गुरुवार के दिन ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 11.21 बजे तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 10.34 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र प्रभावी होगा. आज ग्रहों के राजा सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बन रहा है, साथ ही प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग भी है. कन्या राशि के लिए चंद्रमा आज 7वें भाव में गोचर करेंगे, जो वैवाहिक जीवन और साझेदारी के लिए अत्यंत शुभ है. आज दो विशेष शुभ समय हैं: सुबह 07.00 से 08.00 बजे तक और शाम 05.00 से 06.00 बजे तक. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय नए कार्यों से बचें.
व्यापार और धन (Business & Finance):
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी ब्रांड वैल्यू (Brand Value) को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है. मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ गठबंधन होने की प्रबल संभावना है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी कार्यप्रणाली की सराहना की जाएगी. आर्थिक रूप से भी दिन मजबूती लेकर आएगा. बैंक से लोन लेने की आपकी कोशिशें आज रंग लाएंगी और बिजनेस विस्तार के लिए आपको बड़ी राशि मंजूर हो सकती है.
नौकरी और करियर (Job & Career):
करियर के क्षेत्र में आज आप एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं. चन्द्रमा के 10वें भाव में होने से आपको पिता के आदर्शों पर चलकर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी. आज आप कोई नई टेक्नोलॉजी या स्किल सीखेंगे, जिसका फायदा आपको निकट भविष्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए दिन विशेष रूप से सफल है. आपकी बनाई गई सटीक रणनीतियां आज बड़े क्लाइंट्स को क्लोज (Close) करने में मददगार साबित होंगी.
कला और समाज (Society & Arts):
विकट और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद आप अपनी कला के जरिए समाज में शांति और सकारात्मकता का संदेश देंगे. आपकी यह संवेदनशीलता आपको एक विशिष्ट पहचान दिलाएगी. समाज में आपका कद बढ़ेगा और लोग आपके दृष्टिकोण का सम्मान करेंगे.
प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. अनमैरिड (Unmarried) जातकों के लिए आज का दिन बहुत खास है. आज सगाई के पक्के योग बन रहे हैं. आपकी पसंद के लाइफ पार्टनर के साथ बात फाइनल हो सकती है, जिससे घर में उत्सव का माहौल बनेगा. परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.
स्वास्थ्य (Health):
स्वास्थ्य के प्रति किया गया निवेश आज बेहतर परिणाम देगा. अगर आप किसी आधुनिक चिकित्सा या नई थेरेपी का सहारा ले रहे हैं, तो आज उसका सकारात्मक असर आपको शरीर पर साफ तौर पर महसूस होगा. शारीरिक ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी.
भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 4
विशेष उपाय: आज भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. रात्रि 10:34 तक विष दोष प्रभावी है, इसलिए शाम को शिव चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा.
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