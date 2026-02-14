हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Mithun Rashifal 14 February 2026: मिथुन राशि ब्यूटी और कॉस्मेटिक कारोबार में होगी चांदी, नौकरीपेशा लोगों को मिलेगी नई जिम्मेदारी

Aaj ka Mithun Rashifal 14 February 2026: मिथुन राशि ब्यूटी और कॉस्मेटिक कारोबार में होगी चांदी, नौकरीपेशा लोगों को मिलेगी नई जिम्मेदारी

Gemini Horoscope 14 February 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Feb 2026 02:30 AM (IST)
Mithun Rashifal 14 February 2026 in Hindi: मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope): आज 14 फरवरी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का विशेष संयोग है. मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है. चंद्रमा आपके 7वें भाव (सप्तम भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो व्यापारिक साझेदारी और दांपत्य जीवन के लिए सबसे उत्तम स्थान माना जाता है.

आज का दिन आपकी व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं को नई उड़ान देने वाला है. चंद्रमा की सप्तम भाव में उपस्थिति बिजनेस पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं और विस्तार (Expansion) पर चर्चा के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करेगी. आज आपकी नेतृत्व क्षमता और मधुर व्यवहार आपके बिगड़े हुए काम बना देगा.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से 'ब्यूटी और लाइफस्टाइल' सेक्टर में बड़ा उछाल लेकर आएगा.

  • बड़ा ऑर्डर: ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स के काम से जुड़े जातकों की सेल में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. किसी महिला ग्राहक से कोई बड़ा और अर्जेंट ऑर्डर मिल सकता है.
  • रणनीति: सुबह पूजा-पाठ के साथ दिन का श्री गणेश करें. दोपहर में माल की क्वालिटी चेक करें और शाम को अगले दिन की योजना बनाएं. मार्केट में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी पहचान होगी जो भविष्य में निवेश का जरिया बनेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रशंसा और जिम्मेदारी का है.

  • नई जिम्मेदारी: ऑफिस में आपको किसी विशेष प्रोजेक्ट की कमान सौंपी जा सकती है. सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे.
  • जॉब सर्च: जो लोग एक स्थिर (Fixed) जॉब की तलाश में लंबे समय से भटक रहे थे, आज उनके हाथ कोई बड़ी सफलता लग सकती है. इंटरव्यू में सकारात्मक परिणाम मिलने के प्रबल योग हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सेहत के लिहाज से आज का दिन राहत भरा रहेगा.

  • गले की समस्या: पिछले कुछ दिनों से चल रही गले की खराश से मुक्ति मिलेगी.
  • आहार: आज मीठा खाने की तीव्र इच्छा होगी, लेकिन सेहत के प्रति संयम बरतें. सुबह के नाश्ते में दूध या दही का सेवन करें और रात को हल्का भोजन लें. हल्का व्यायाम शरीर में लचीलापन बनाए रखेगा.

लव और फैमिली (Love & Family)

परिवार में आज सुख-समृद्धि और शांति का वास होगा.

  • माता का आशीर्वाद: माता के साथ मधुर बातचीत होगी और उनसे भावनात्मक सहयोग मिलेगा.

  • शुभ समाचार: शाम तक परिवार में किसी शुभ समाचार के आने से खुशी का माहौल रहेगा. वेलेंटाइन डे पर पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करना सुखद रहेगा.

विद्यार्थी और शिक्षा (Student & Education)

छात्रों के लिए आज का दिन 'ज्ञानार्जन' का है. शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुनें, उनसे आपको करियर से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. आज आपकी स्मरण शक्ति (Memory) काफी तेज रहेगी, जिससे कठिन पाठ भी आसानी से याद हो जाएंगे.

  • शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)
  • शुभ अंक: 4
  • अशुभ अंक: 7
  • आज का विशेष उपाय: व्यापार में वृद्धि के लिए भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ बुं बुद्धाय नमः" मंत्र का जाप करें. घर से निकलते समय दही-चीनी का सेवन करना शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. आज बिजनेस में सफलता के लिए क्या विशेष सावधानी रखें?
    अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार में विनम्रता लाएं. खासकर दोपहर के समय स्टॉक की गुणवत्ता की जांच जरूर करें ताकि किसी भी तकनीकी खराबी से बचा जा सके.

2. आज के दिन मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा भोजन वर्जित है?
    रात के समय भारी या गरिष्ठ भोजन से बचें, क्योंकि इससे अगले दिन आलस्य महसूस हो सकता है.

3. क्या आज नई नौकरी के लिए आवेदन करना सही है?
   जी हाँ, आज चंद्रमा की स्थिति आपके अनुकूल है. शाम 06:16 से पहले आवेदन करना या इंटरव्यू देना विशेष फलदायी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 14 Feb 2026 02:30 AM (IST)
