मेष राशिफल, 5 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 5 सितंबर 2026, शनिवार के दिन रात्रि 09:54 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. आज देश भर में शिक्षक दिवस (Teachers' Day) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, वज्र योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा सुबह 10:18 बजे के बाद आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, इच्छाशक्ति, साहस, छोटे भाई-बहन, नई शुरुआत व संवाद स्थान) में संचार करेंगे (मिथुन राशि में गोचर करेंगे). 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आप अपनी अदम्य इच्छाशक्ति और पराक्रम के बल पर कठिन से कठिन कार्य भी सफलतापूर्वक पूरे करने में सक्षम रहेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे—पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए कारोबार विस्तार और रणनीतिक वित्तीय निवेश की योजना बनाने का रहेगा. आपके कारोबार के विस्तार संबंधी बेहद उचित और अनुकूल संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए पूरे मनोयोग और ऊर्जा के साथ अपने व्यावसायिक कार्यों के प्रति प्रयासरत रहें. आप शेयर बाजार (Stock Market/Equity) में निवेश करने की प्लानिंग परिवार के वरिष्ठों और वित्तीय जानकारों के साथ बैठकर कर सकते हैं; विशेषज्ञों की सलाह से किया गया निवेश भविष्य में अच्छा रिटर्न देगा. व्यावसायिक मामलों में सही समय पर सही निर्णय (Right Decision at Right Time) लेना अत्यंत आवश्यक रहेगा; उचित गाइडेंस के लिए आप घर के बुजुर्गों या अनुभवी अधिकारियों का सहारा लेंगे, जिससे व्यापारिक मार्ग सुगम होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने और विरोधियों को पछाड़ने का रहेगा. वर्कस्पेस पर अपनी पिछली गलतियों से सीख लेने और दूसरों के समृद्ध अनुभवों से ज्ञान अर्जित करने की आपकी क्षमता आज आपकी सबसे बड़ी खासियत साबित होगी. एंप्लॉयड पर्सन कार्यस्थल पर अपनी सूझबूझ और सकारात्मक दृष्टिकोण के बल पर हंसी-मजाक में ही किसी बड़ी और जटिल समस्या का सहज समाधान निकाल लेंगे, जिससे सहकर्मी आपकी सराहना करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपके गुप्त शत्रुओं और विरोधियों का पराभव (हार) होगा, फिर भी आपको पूरी तरह सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि कोई पीठ पीछे चाल न चल सके.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों और उपहारों से भरा रहेगा. प्रेम जीवन (Love Life) में आपको अपने लवर या साथी से कोई खूबसूरत गिफ्ट मिल सकता है, जिससे दोनों के रिश्ते में मिठास और ताजगी आएगी. परिवार की सुख-सुविधाओं और भौतिक साधनों को बढ़ाने के लिए आज आपका धन व्यय अधिक हो सकता है, लेकिन यह खर्च परिवार के सदस्यों के चेहरों पर मुस्कान लाएगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन भटकाव से बचने का है. आज आपका झुकाव फिल्मों, मनोरंजन और संगीत की तरफ ज्यादा हो सकता है, जो आपकी मुख्य पढ़ाई और खेल के अभ्यास से माइंड डाइवर्ट (ध्यान भंग) कर सकता है; शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने गुरुओं का स्मरण करें और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

तृतीय भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्फूर्ति और पराक्रम का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. शत्रुओं की हरकतों से व्यर्थ का मानसिक तनाव न लें. शिक्षक दिवस और शनिवार के दिन दिनचर्या को अनुशासित रखें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम करें और हल्का व सुपाच्य भोजन लें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: शनिवार और शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. अपने गुरुओं, शिक्षकों और वरिष्ठों का सम्मान कर उनके चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें. किसी जरूरतमंद को फल, काले वस्त्र या भोजन का दान करें; इससे 3रे चंद्रमा व मालव्य योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी और कारोबार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी.

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