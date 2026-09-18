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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मेष राशिफल 18 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा से अनसुलझे मामलों में अड़चनें, मालव्य योग के बीच चुनौतियों का डटकर करें मुकाबला

आज का मेष राशिफल 18 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा से अनसुलझे मामलों में अड़चनें, मालव्य योग के बीच चुनौतियों का डटकर करें मुकाबला

आज का मेष राशिफल 18 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा से अनसुलझे मामलों में अड़चनें, मालव्य योग के बीच डटकर करें मुकाबला, मार्केटिंग में मिलेगी सफलता! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Sep 2026 02:00 AM (IST)
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मेष राशिफल, 18 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 18 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन दोपहर 01:02 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:45 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, फिर मूला नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, प्रीति योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:45 तक वृश्चिक राशि में, यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी अनसुलझे मामले, आकस्मिक चुनौतियां, पैतृक व्यवसाय में उतार-चढ़ाव व व्यर्थ खर्चे) में संचार करेंगे, उसके बाद धनु राशि (9वें भाव) में प्रवेश करेंगे. दोपहर 04:35 के बाद मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे. 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज पुराने अनसुलझे मामलों में कुछ नई समस्याएं सामने आ सकती हैं. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए धैर्य, आंतरिक मजबूती और चुनौतियों का डटकर सामना करने का रहेगा. बिजनेसमैन को आज बाजार में कुछ अप्रत्याशित बाधाओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा; व्यापार में कभी-कभी ऐसी प्रतिकूल स्थितियां आ जाती हैं जिनसे घबराने के बजाय डटकर मुकाबला करना ही समझदारी होती है. यदि आप बिजनेस विस्तार संबंधी योजनाएं बना रहे हैं, तो वे भविष्य में निश्चित ही फलीभूत होंगी, लेकिन वर्तमान में शुरुआती स्तर पर कुछ कानूनी, कागजी या वित्तीय समस्याएं आ सकती हैं. देश, काल और समय की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा; कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त समय देने, नकारात्मकता पर काबू पाने और मिश्रित परिणामों का रहेगा. वर्कस्पेस पर आधिकारिक कार्यभार अचानक बढ़ने के कारण आपको ऑफिस में सामान्य से अधिक समय देना पड़ सकता है; ऐसे में चिड़चिड़े होने के बजाय अपनी नकारात्मक सोच पर पूरा नियंत्रण रखें. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन मिले-जुले परिणामों वाला साबित होगा. वहीं, मार्केटिंग और फील्ड से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन शुरुआती कठिनाइयों व फील्ड की मुश्किलों को देखकर बिल्कुल हार न मानें; यदि आप दृढ़ता के साथ अपने तय लक्ष्यों पर फोकस रखकर आगे बढ़ते रहेंगे, तो अंततः सफलता आपके कदम चूमेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 8वें चंद्रमा का संचरण घरेलू अनुशासन बनाए रखने की सलाह दे रहा है. गृहस्थ जीवन में आपकी जरा सी लापरवाही या अनदेखी की वजह से व्यर्थ की गतिविधियों और फिजूलखर्ची की स्थिति बन सकती है, जिससे पारिवारिक बजट बिगड़ेगा. लव लाइफ में प्रेमी (पार्टनर) के साथ किसी छोटी सी बात पर वैचारिक मतभेद या मनमुटाव हो सकता है; इसलिए बातचीत में संयम रखें और संवेदनशील मुद्दों को तूल न दें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी फिटनेस और खान-पान को लेकर सख्त अनुशासन बरतने का है. स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी डाइट से हानिकारक, तैलीय और जंक फूड जैसी चीजों से पूरी दूरी बनाकर रखनी होगी; गलत खान-पान आपके स्टैमिना को घटा सकता है और खेल प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

अष्टम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक तनाव, शारीरिक सुस्ती या पाचन तंत्र से जुड़ी हल्की शिकायत रह सकती है. कार्यक्षेत्र में अधिक समय देने से थकान हावी हो सकती है. शुक्रवार के दिन हल्का, सुपाच्य और सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास करें और स्वयं को नकारात्मक विचारों से दूर रखें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और उन्हें सफेद मिष्ठान, मखाना या खीर का भोग लगाएं. 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं नमः' मंत्र का जाप करें. 8वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव और अनसुलझे मामलों की अड़चनों को दूर करने के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व थोड़ा सा इत्र डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को फल या भोजन का दान करें; इससे मालव्य योग के प्रभाव से व्यापारिक समस्याएं दूर होंगी, वर्कप्लेस पर मेहनत का फल मिलेगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Sep 2026 02:00 AM (IST)
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