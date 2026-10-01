Mesh Rashifal Today: 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन दोपहर 12:36 तक आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत षष्ठी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, सिद्धि योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, व्यक्तित्व, कुटुंब, संचित पूंजी व पैतृक विचार स्थान) में संचरण करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण से आपके सौम्य और प्रभावशाली व्यक्तित्व की चमक चारों ओर बिखरेगी, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपको पसंद करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए सिद्धि योग के लाभ, प्रॉपर्टी योजनाओं को टालने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का रहेगा.

सिद्धि योग से अनुकूल परिणाम: सिद्धि योग के प्रभाव से आपको अपने व्यावसायिक प्रयासों में मन मुताबिक सफलता मिलने के मजबूत योग हैं; हालांकि परिस्थितियों को पूरी तरह अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए निरंतर कड़ी मेहनत और स्वयं पर अटूट विश्वास रखना अनिवार्य होगा.

प्रॉपर्टी प्लानिंग श्राद्ध पक्ष के बाद: यदि बिजनेसमैन किसी भी प्रकार की नई प्रॉपर्टी, जमीन, व्यावसायिक दुकान या ऑफिस स्पेस से संबंधित कोई बड़ी योजना बना रहे हैं, तो उसका अंतिम निर्णय व क्रियान्वयन श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के बाद करना ही व्यावहारिक और अनुकूल रहेगा.

अनावश्यक रिस्क से बचें व बजट: व्यापार में किसी भी प्रकार का नया और बड़ा वित्तीय जोखिम (Risk) लेना आपको मुसीबत में डाल सकता है; किसी भी नए निवेश (Investment) की ओर कदम बढ़ाने से पूर्व अपने मौजूदा बजट, नकदी प्रवाह और प्राथमिकताओं का आकलन अवश्य कर लें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अटके हुए प्रोजेक्ट्स को गति देने, सहकर्मियों से बेहतर तालमेल और आंतरिक राजनीति से दूर रहने का रहेगा.

अटका प्रोजेक्ट होगा पूरा: एंप्लॉयड पर्सन का यदि ऑफिस में कोई जरूरी प्रोजेक्ट काफी समय से अटका हुआ था, तो आज पूरी एकाग्रता के साथ उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें; निरंतर प्रयास से आपको इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धि और सफलता हासिल होगी.

सहकर्मियों से तालमेल: कार्यस्थल पर अपने कोवर्कर (Co-workers) और टीम मेंबर्स के साथ सामंजस्य बनाकर काम करें; आपसी सहयोग से सभी आधिकारिक कार्य बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे.

ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी: कार्यक्षेत्र में चल रही आंतरिक राजनीति (Office Politics) और गुटबाजी से पूरी तरह दूरी बनाए रखें; व्यर्थ के विवादों में उलझने से आपका कीमती समय, मानसिक शांति और काम की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दूसरे चंद्रमा का संचरण समझदारी और संवाद के जरिए संतुलन साधने की मांग कर रहा है.

घरेलू मुद्दे पर कहासुनी से बचें: घर-परिवार के सदस्यों के बीच किसी पुरानी या संवेदनशील पारिवारिक बात को लेकर कहासुनी या वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं; ऐसे समय में आवेश में आने के बजाय शांत रहकर समझदारी और परिपक्वता से काम लें.

व्यक्तित्व से मिलेगा सम्मान: दूसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपकी वाणी और व्यवहार में शालीनता रहेगी, जिससे परिवार के अन्य सदस्य आपके दृष्टिकोण का सम्मान करेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी परीक्षाओं और आगामी एकेडमिक टेस्ट्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन पूर्ण समर्पण का है. छात्रों को अपनी पढ़ाई में अपना शत-प्रतिशत (100%) प्रयास लगाना होगा; भटकाव से दूर रहकर जब आप पूरी निष्ठा से अध्ययन करेंगे, तभी अपने निर्धारित लक्ष्य को भेद पाने में सक्षम होंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, द्वितीय भाव के चंद्रमा के प्रभाव से शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी. हालांकि, काम के सिलसिले में अत्यधिक भागदौड़ और मानसिक तनाव के कारण गले में हल्की खराश, आंखों में थकान या सिरदर्द महसूस हो सकता है. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं और रात्रि को समय पर विश्राम करें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी की विधिवत आराधना करें और उन्हें पीले पुष्प व बेसन के लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को पीले फल, चने की दाल या भोजन दान करें; इससे दूसरे भाव के चंद्रमा से व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा, सिद्धि योग से अटके प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे और पारिवारिक वातावरण शांत रहेगा.

FAQs

Q1. 1 अक्टूबर 2026 को मेष राशि के कारोबारियों को प्रॉपर्टी और निवेश को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

Ans. प्रॉपर्टी संबंधी योजनाओं को श्राद्ध पक्ष के बाद अमल में लाएं, किसी भी तरह का बड़ा जोखिम लेने से बचें और निवेश करते समय अपने बजट का विशेष ध्यान रखें.

Q2. आज मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

Ans. अटके प्रोजेक्ट्स पर ध्यान लगाकर उपलब्धि हासिल करें, सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर काम करें और ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

Q3. आज मेष राशि के विद्यार्थियों और पारिवारिक जीवन के लिए क्या ग्रह संकेत हैं?

Ans. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र शत-प्रतिशत फोकस से ही लक्ष्य पा सकेंगे, और घर में किसी मुद्दे पर कहासुनी होने पर समझदारी से स्थिति संभालें.

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