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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 6 November 2026: छठे चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस में तगड़ा मुनाफा और ट्रैक पर खिलाड़ियों का जलवा; पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Mesh Rashifal 6 November 2026: छठे चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस में तगड़ा मुनाफा और ट्रैक पर खिलाड़ियों का जलवा; पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Mesh Rashifal 6 November 2026: मेष राशि का धनतेरस दैनिक राशिफल! 6th चंद्रमा, विष्कुम्भ योग, धनतेरस खरीदारी व व्यापार मुहूर्त, सीनियर्स का सहयोग व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 06 Nov 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 6 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (रोग, ऋण, शत्रु, सेवा, प्रतिस्पर्धा व दैनिक कार्यभार स्थान) में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण आपके व्यवहार में थोड़ा कड़ापन या कठोरता आ सकती है तथा काम के प्रति आलस्य हावी होने की आशंका रहेगी; सचेत रहकर अपनी कार्यशैली को विनम्र और चुस्त बनाए रखें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 6 November 2026, Dhanteras)

  • दिनांक: 6 नवंबर 2026, शुक्रवार (पावन धनतेरस पर्व)
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 10:31 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (धनतेरस)
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात हस्त नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और विष्कुम्भ योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान धनतेरस की खरीदारी, नए सौदे या शुभ काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धनतेरस खरीदारी (Business & Dhanteras Muhurat)

विष्कुम्भ योग से भारी मुनाफा, कारोबार में नई शुरुआत: धनतेरस के महापर्व पर बन रहे विष्कुम्भ योग के शुभ प्रभाव से व्यापारियों को कारोबार में अच्छा-खासा आर्थिक मुनाफा हाथ लगेगा. फेस्टिव सीजन और धनतेरस की ग्राहकी से कैश फ्लो मजबूत होगा.

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नया काम शुरू करने के दो खास मुहूर्त: यदि कारोबारी अपने बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट, नई शाखा, ऑनलाइन सर्विस या धनतेरस से जुड़ा कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) अथवा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के मध्य (शुभ का चौघड़िया) कदम उठाना उनके लिए अत्यधिक प्रॉफिटेबल और फलदायी साबित होगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Workplace Alert)

नई चीजें सीखने का मौका, सीनियर्स का पूरा सपोर्ट: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को आज अपने वर्कस्पेस पर नई-नई आधुनिक चीजें, टूल्स और तकनीकें सीखने का शानदार अवसर मिलेगा. सीनियर्स और उच्चाधिकारियों का पूरा-पूरा सहयोग मिलने से आपके लंबे समय से अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स और कार्य तेजी से पूर्णता की ओर बढ़ेंगे.

न्यू स्टाफ की तरफ ध्यान भटकने से बचें: ऑफिस में नए आए स्टाफ (New Staff) की तरफ ध्यान जाने से आपका फोकस अपने जरूरी आधिकारिक काम से भटक सकता है, जिससे काम की गति धीमी पड़ सकती है; अपनी प्राथमिकताओं और करियर पर ही ध्यान केंद्रित रखें.

3. लव, फैमिली, खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love & Fitness)

जीवनसाथी संग गलतफहमी होगी दूर, लवर की बात पर विचार: वैवाहिक जीवन में यदि जीवनसाथी (Spouse) को लेकर मन में कोई पुरानी गलतफहमी या संशय चल रहा था, तो बातचीत के माध्यम से वह इस दौरान पूरी तरह दूर हो जाएगी. यह समय शांत रहकर हर परिस्थिति का समझदारी से सामना करने का है. प्रेम संबंधों (Love Life) में प्रेमी की कही कोई गंभीर बात आपको आत्ममंथन करने और भविष्य के बारे में सोचने के लिए विवश कर सकती है.

ट्रैक पर फिटनेस से लुभाएंगे खिलाड़ी: खेल जगत से जुड़े जातक और एथलीट्स (Sports Persons) ट्रैक और ग्राउंड पर अपनी उत्कृष्ट शारीरिक फिटनेस से कोच और साथियों को आकर्षित व प्रभावित करेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: षष्ठ चंद्रमा के चलते काम में आलस्य और सुस्ती महसूस हो सकती है. दिन की शुरुआत योग और वॉक से करें, गरिष्ठ भोजन से परहेज रखें और मौसमी बदलाव से बचें.

लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 3

धनतेरस विशेष अचूक उपाय: धनतेरस और षष्ठ भाव के चंद्रमा के दोषों को दूर कर मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि और कुबेर देव की कृपा पाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध, शहद और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें. धनतेरस के शुभ मुहूर्त (सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15) में सोने/चांदी का सिक्का, पीतल का बर्तन या धनिया के बीज अवश्य खरीदें.

सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल, चना दाल या धातु के बर्तन का दान करें. इससे आलस्य और नकारात्मकता का नाश होगा, कर्ज व रोग से मुक्ति मिलेगी और घर में धन-धान्य की स्थायी बरकत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Nov 2026 03:00 AM (IST)
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