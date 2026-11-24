Aaj Ka Mesh Rashifal 24 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 07:25 बजे के बाद आपकी राशि से 2रे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित कोष, वाणी, कुटुंब व सौंदर्य प्रेम स्थान) में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं. साथ ही आपकी राशि के लिए पंचमहापुरुष मालव्य राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और परिध योग का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है, जिससे आज प्रकृति और सौंदर्य के प्रति आपका गहरा प्रेम व आकर्षण रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 November 2026)

दिनांक: 24 नवंबर 2026, मंगलवार

24 नवंबर 2026, मंगलवार तिथि: रात्रि 08:24 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि , तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी

रात्रि 08:24 बजे तक , तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी नक्षत्र: रात्रि 11:25 बजे तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा

रात्रि 11:25 बजे तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, परिध योग , सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि के लिए विशेष मालव्य राजयोग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, , और आपकी राशि के लिए विशेष चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 07:25 बजे के बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से 2रे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 07:25 बजे के बाद में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस, रेवेन्यू उछाल और शेयर बाजार सतर्कता (Business Revenue & Share Market Alert)

ऊपर जाएगा बिजनेस रेवेन्यू का ग्राफ, विस्तार के लिए अनुकूल समय: परिध और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आज आपकी व्यावसायिक कार्यप्रणाली में विस्तार करने के लिए ग्रह स्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं. बिजनेस में आज आपको रेवेन्यू (Revenue) का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा.

शेयर व तेजी-मंदी के कामों से रहें दूर, अनुभवी की लें सलाह: शेयर्स तथा तेजी-मंदी (Speculation/Trading) के कामों से आज दूर रहें या अत्यधिक सावधान रहें; कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन अवश्य लें.

2. करियर, खाली समय का उपयोग और भावनात्मक संतुलन (Career Pace & Emotional Balance)

बिना किसी तनाव के काम करेंगे वेतनभोगी, खाली समय का करेंगे सदुपयोग: नौकरी में अभी किसी भी तरह के परिवर्तन की आशा न करें; आज आप अपने खाली समय का बेहतरीन उपयोग करेंगे और सभी लंबित काम आसानी से पूरे करेंगे. वेतनभोगी लोग बिना किसी तनाव या प्रतिस्पर्धा के डर के सहजता से काम करेंगे.

भावनात्मक उथल-पुथल से गुजर सकता है दिन: हालांकि, एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) का दिन आज भीतर से थोड़ी भावनात्मक उथल-पुथल (Emotional Fluctuations) से गुजर सकता है; मन को शांत और संतुलित रखें.

3. पारिवारिक शांति, छात्र व स्वास्थ्य (Family Peace, Exam Focus & Health)

परिवार संग भोजन और विचार साझा करने से दूर होगा पुराना तनाव: आज परिवार के साथ बैठकर भोजन करें और उन विचारों को खुलकर शेयर करें जो आपके दिमाग में चल रहे हैं. इससे उन सभी परेशानियों और गलतफहमियों का अंत होगा जिनकी वजह से परिवार का माहौल तनावपूर्ण था, और पुनः परिवार के सभी लोग चैन की सांस ले सकेंगे. लव और वैवाहिक जीवन में भी आत्मीयता बढ़ेगी.

परीक्षा पर पूरा फोकस रखेंगे छात्र: विद्यार्थी वर्ग (Students) आने वाले एग्जाम पर पूरा फोकस रखेंगे; आप इस समय अपना अधिकांश समय अपनी स्टडी को ही समर्पित करेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय भाव के चंद्रमा के प्रभाव से भावनात्मक उतार-चढ़ाव, गले या आंखों से जुड़ी हल्की थकान से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 8

मंगलवार व कार्तिक पूर्णिमा विशेष अचूक उपाय: आज मंगलवार, पावन कार्तिक पूर्णिमा, सर्वार्थ सिद्धि योग और मालव्य राजयोग की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात संकटमोचन हनुमान जी और भगवान श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल व बूंदी के लड्डू अर्पित कर 'हनुमान चालीसा' व 'सुंदरकांड' का पाठ करें. कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, गुड़, लाल फल या मसूर की दाल का दान करें तथा शाम को तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं. इससे धन व रेवेन्यू में निरंतर वृद्धि होगी, भावनात्मक स्थिरता मिलेगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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