Aries Rashifal 9 January 2026: मेष राशि को बिजनेस में पहचान, रिश्तों में सरप्राइज और समाज में मान-सम्मान

Aries Horoscope 9 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Jan 2026 04:25 PM (IST)
Mesh Rashifal 9 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके छठे भाव में स्थित है, इसलिए दिन की शुरुआत से ही आपको स्वास्थ्य और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी. छोटी-मोटी थकान, सिरदर्द या पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन समय पर आराम और संतुलित भोजन से आप इसे नियंत्रित कर पाएंगे. नियमित पानी पीना और हल्का व्यायाम आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

करियर और नौकरी

कार्यस्थल पर आज आपको अपनी कार्यक्षमता को और बेहतर बनाना होगा. यदि आप ध्यान और अनुशासन के साथ काम करेंगे तो लंबित काम समय पर पूरे हो जाएंगे. नौकरीपेशा लोगों में काम के प्रति समर्पण बढ़ेगा और आप पूरे मन से जिम्मेदारियों को निभाएंगे. आपके वरिष्ठ आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे भविष्य में तरक्की के रास्ते खुलेंगे.

बिजनेस

शोभन योग के कारण आपका कोई खास प्रोडक्ट या सेवा बाजार में पहचान बना सकती है. हालांकि मनचाहा बड़ा मुनाफा तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रयास आप अभी कर रहे हैं वह आने वाले समय में बड़ा लाभ देंगे. बिजनेस में धैर्य रखना जरूरी है. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, क्योंकि समय आपके पक्ष में धीरे-धीरे बनेगा.

फाइनेंस

आर्थिक स्थिति फिलहाल स्थिर रहेगी. बड़े फायदे के योग आगे बन रहे हैं, इसलिए अभी खर्चों पर नियंत्रण रखें और निवेश सोच-समझकर करें. सही समय पर किया गया निर्णय आपको भविष्य में मजबूत आर्थिक स्थिति दिला सकता है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

लव पार्टनर या जीवनसाथी की ओर से कोई सरप्राइज मिल सकता है, जिससे रिश्तों में नई ताजगी आएगी. परिवार और समाज दोनों से आपको मान-सम्मान मिलने की संभावना है. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और आप अपनों के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी

स्टूडेंट्स को आज थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य और निरंतर अभ्यास बनाए रखेंगे तो स्थिति संभल जाएगी. समय का सही उपयोग करना आज बहुत जरूरी है.

सामाजिक जीवन और आत्मविकास

सोशल लेवल पर आपकी काबिलियत आपको पहचान दिलाएगी. लोग आपकी मेहनत और योग्यता को सराहेंगे. न्यू जनरेशन को जल्दबाजी और अति उत्साह से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बना-बनाया काम बिगड़ सकता है.

  • शुभ रंग: ब्लैक,
  • शुभ अंक: 9
  • अशुभ अंक: 3 
  • उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें. इससे स्वास्थ्य, मन और कार्यक्षेत्र में संतुलन बना रहेगा.

(FAQs)

1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
आज बड़े निवेश से बचना बेहतर है. पहले स्थिति को समझें, फिर कदम उठाएं.

2. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?
हल्का भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और थकान से बचने के लिए आराम जरूर लें.

3. क्या आज प्रेम संबंधों में सुधार होगा?
हां, पार्टनर से मिलने वाला सरप्राइज आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Jan 2026 04:25 PM (IST)
