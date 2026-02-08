हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Mesh Rashifal 9 February 2026: मेष राशि ऑफिस में मिल सकता है प्रमोशन का तोहफा, पार्टनरशिप बिजनेस में भी बम्पर मुनाफे के योग

Aaj ka Mesh Rashifal 9 February 2026: मेष राशि ऑफिस में मिल सकता है प्रमोशन का तोहफा, पार्टनरशिप बिजनेस में भी बम्पर मुनाफे के योग

Aries Horoscope 9 February 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Feb 2026 06:13 PM (IST)
Mesh Rashifal 9 February 2026 in Hindi: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों की सौगात और उन्नति के नए अवसर लेकर आया है. फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और विशाखा नक्षत्र के प्रभाव के साथ-साथ आपकी राशि में रूचक योग का प्रभाव सक्रिय है, जो आपको अदम्य साहस और कार्यक्षमता प्रदान करेगा. चन्द्रमा आपके सातवें भाव (सप्तम) में गोचर कर रहे हैं, जो साझेदारी और वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ संकेत है.

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए ऊर्जा और सकारात्मकता से भरा रहेगा. वाशि, सुनफा और लक्ष्मीनारायण जैसे शुभ योगों का साथ मिलने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा. ध्यान रखें कि सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें. पूर्व दिशा की यात्रा आज आपके लिए सुखद और लाभदायक सिद्ध होगी.

व्यापार और धन (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सुदृढ़ है. पार्टनरशिप बिजनेस में लगे जातकों को आज बड़ा मुनाफा होने की संभावना है. सफलता का मंत्र यह है कि अपने पार्टनर के साथ पूरी पारदर्शिता (Transparency) बनाए रखें. यदि आप बिजनेस में कुछ नया निवेश या प्लानिंग करना चाहते हैं, तो सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से 06:00 के बीच का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

नौकरी और करियर (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उत्साहजनक है. ऑफिस के प्रति आपका समर्पण, कर्मठता और ईमानदारी उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगी, जिससे प्रमोशन के प्रबल आसार बन रहे हैं. रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

परिवार, प्रेम और संबंध (Love & Family)

चन्द्रमा के सातवें भाव में होने से आज आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही यादगार और खुशी भरे पल बिताएंगे. रिश्तों में नजदीकियां आएंगी. परिवार के किसी सदस्य से आर्थिक लाभ या उपहार मिलने की संभावना है. घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा. नई पीढ़ी (New Generation) को आज अनुभवी बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के मामले में दिन अनुकूल रहेगा. आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे. हालांकि, जोश में आकर अपनी क्षमताओं से अधिक कार्य न करें, वरना शाम तक थकान हो सकती है. दिनचर्या में योग और प्राणायाम को शामिल करना लाभप्रद रहेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन उनकी मेहनत का फल पाने का है. आप अपने बेहतर प्रदर्शन और समाज में मिली पहचान से संतुष्ट रहेंगे. कड़ी मेहनत के सकारात्मक परिणाम आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएंगे.

  • भाग्यशाली रंग: लाल (Red)
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 8
  • आज का उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं. सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

(FAQs)

1. आज मेष राशि के लिए नया काम शुरू करने का सबसे शुभ समय क्या है?
    आज सुबह 10:15 से 11:15 (शुभ का चौघड़िया) और शाम 04:00 से 06:00 (लाभ-अमृत) के बीच नया काम शुरू करना अत्यंत शुभ रहेगा.

2. प्रमोशन के लिए आज क्या प्रयास करने चाहिए?
    आज अपनी कार्यक्षमता और ईमानदारी को ऑफिस में प्रदर्शित करें. ग्रहों का साथ आपके पक्ष में है, बस अपने बॉस के साथ सकारात्मक संवाद बनाए रखें.

3. आज यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें?
    आज पूर्व दिशा की यात्रा सुखद रहेगी, लेकिन सुबह 07:30 से 09:00 बजे के बीच (राहुकाल) यात्रा की शुरुआत करने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Feb 2026 06:13 PM (IST)
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
