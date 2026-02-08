Mesh Rashifal 9 February 2026 in Hindi: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों की सौगात और उन्नति के नए अवसर लेकर आया है. फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और विशाखा नक्षत्र के प्रभाव के साथ-साथ आपकी राशि में रूचक योग का प्रभाव सक्रिय है, जो आपको अदम्य साहस और कार्यक्षमता प्रदान करेगा. चन्द्रमा आपके सातवें भाव (सप्तम) में गोचर कर रहे हैं, जो साझेदारी और वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ संकेत है.

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए ऊर्जा और सकारात्मकता से भरा रहेगा. वाशि, सुनफा और लक्ष्मीनारायण जैसे शुभ योगों का साथ मिलने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा. ध्यान रखें कि सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें. पूर्व दिशा की यात्रा आज आपके लिए सुखद और लाभदायक सिद्ध होगी.

व्यापार और धन (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सुदृढ़ है. पार्टनरशिप बिजनेस में लगे जातकों को आज बड़ा मुनाफा होने की संभावना है. सफलता का मंत्र यह है कि अपने पार्टनर के साथ पूरी पारदर्शिता (Transparency) बनाए रखें. यदि आप बिजनेस में कुछ नया निवेश या प्लानिंग करना चाहते हैं, तो सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से 06:00 के बीच का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

नौकरी और करियर (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उत्साहजनक है. ऑफिस के प्रति आपका समर्पण, कर्मठता और ईमानदारी उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगी, जिससे प्रमोशन के प्रबल आसार बन रहे हैं. रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

परिवार, प्रेम और संबंध (Love & Family)

चन्द्रमा के सातवें भाव में होने से आज आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही यादगार और खुशी भरे पल बिताएंगे. रिश्तों में नजदीकियां आएंगी. परिवार के किसी सदस्य से आर्थिक लाभ या उपहार मिलने की संभावना है. घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा. नई पीढ़ी (New Generation) को आज अनुभवी बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के मामले में दिन अनुकूल रहेगा. आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे. हालांकि, जोश में आकर अपनी क्षमताओं से अधिक कार्य न करें, वरना शाम तक थकान हो सकती है. दिनचर्या में योग और प्राणायाम को शामिल करना लाभप्रद रहेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन उनकी मेहनत का फल पाने का है. आप अपने बेहतर प्रदर्शन और समाज में मिली पहचान से संतुष्ट रहेंगे. कड़ी मेहनत के सकारात्मक परिणाम आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएंगे.

भाग्यशाली रंग: लाल (Red)

लाल (Red) भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 8

8 आज का उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं. सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

(FAQs)

1. आज मेष राशि के लिए नया काम शुरू करने का सबसे शुभ समय क्या है?

आज सुबह 10:15 से 11:15 (शुभ का चौघड़िया) और शाम 04:00 से 06:00 (लाभ-अमृत) के बीच नया काम शुरू करना अत्यंत शुभ रहेगा.

2. प्रमोशन के लिए आज क्या प्रयास करने चाहिए?

आज अपनी कार्यक्षमता और ईमानदारी को ऑफिस में प्रदर्शित करें. ग्रहों का साथ आपके पक्ष में है, बस अपने बॉस के साथ सकारात्मक संवाद बनाए रखें.

3. आज यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें?

आज पूर्व दिशा की यात्रा सुखद रहेगी, लेकिन सुबह 07:30 से 09:00 बजे के बीच (राहुकाल) यात्रा की शुरुआत करने से बचें.

