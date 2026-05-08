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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 8 May 2026: मेष राशि बिजनेस में बड़ी डील और करियर में ऊंचाइयों का योग, जानें क्या कहते हैं आपके सितारे

Aaj ka Mesh Rashifal 8 May 2026: मेष राशि बिजनेस में बड़ी डील और करियर में ऊंचाइयों का योग, जानें क्या कहते हैं आपके सितारे

Aries Horoscope 8 May 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 08 May 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 8 May 2026: मेष राशि के लोगों के लिए विशेष उपलब्धियों वाला रहेगा. आज का दिन 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' के रूप में भी मनाया जा रहा है. ग्रहों की विशेष स्थिति और चन्द्रमा का मकर राशि में गोचर आपके कर्म भाव को मजबूती प्रदान कर रहा है. आज बुधादित्य, वाशि और शुभ योग जैसे महत्वपूर्ण संयोग बन रहे हैं, जो आपके सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के लोगों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है. चन्द्रमा के दशम भाव में होने और शुभ योगों के प्रभाव से बड़े उद्यमियों के साथ जुड़ने के अवसर मिलेंगे. यदि आप अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, तो यह समय सबसे उपयुक्त है. निवेश के मामले में भी सितारे आपके पक्ष में हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं. नई डील फाइनल करते समय अपनी वाकपटुता का सही उपयोग करें.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी प्रतिभा का लोहा माना जाएगा. आपके सीनियर्स न केवल आपके काम की सराहना करेंगे, बल्कि आपके अभिनव विचारों को कंपनी के मुख्य प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी बना सकते हैं. लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और तकनीक का इस्तेमाल आपके कार्यभार को हल्का करेगा और आप जटिल कार्यों को भी समय से पहले पूरा करने में सक्षम होंगे. जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उन्हें आज कोई बड़ा ब्रेक मिल सकता है. सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए पदोन्नति की राह आसान होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. आप अपने जीवनसाथी के साथ किसी हिल स्टेशन या पसंदीदा पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बना सकते हैं. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके मनोबल को बढ़ाएगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. शाम का समय परिवार के साथ बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन 'गोल्डन' साबित होगा. ग्रहों की अनुकूलता से कठिन विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा. एकाग्रता में वृद्धि होगी और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, तो आज की गई कोशिशें सफल हो सकती हैं.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज राहत भरा दिन है. यदि आप लंबे समय से किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, तो आज उसमें बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. दवाओं का असर शरीर पर सकारात्मक रूप से होगा. खान-पान पर नियंत्रण रखें और नियमित योग का अभ्यास करें. मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने के कारण आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद' मंत्र का जाप करें. पक्षियों को दाना डालना भी शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 May 2026 03:00 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today

Frequently Asked Questions

8 मई 2026 को मेष राशि के लिए ग्रहों की क्या स्थिति है?

चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा है, जो कर्म भाव को मजबूती दे रहा है। बुधादित्य, वाशि और शुभ योग जैसे महत्वपूर्ण संयोग बन रहे हैं।

मेष राशि के जातकों के लिए व्यवसाय और धन के मामले में आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। बड़े उद्यमियों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे और निवेश के लिए भी सितारे अनुकूल हैं।

नौकरी और करियर के क्षेत्र में मेष राशि के जातकों को आज क्या लाभ होगा?

कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी और आपके अभिनव विचारों को मुख्य प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जा सकता है। नौकरी बदलने वालों को भी अवसर मिल सकते हैं।

प्रेम और परिवार के मामले में आज मेष राशि के लिए क्या खास है?

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा और लाइफ पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा।

विद्यार्थियों के लिए 8 मई 2026 का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन 'गोल्डन' साबित होगा। कठिन विषयों पर पकड़ मजबूत होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

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