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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 6 May 2026: मेष राशि बिजनेस में बढ़ेगी धाक और घर में गूंजेगी शहनाई, जानें बुधवार का पूरा भविष्यफल

Aaj ka Mesh Rashifal 6 May 2026: मेष राशि बिजनेस में बढ़ेगी धाक और घर में गूंजेगी शहनाई, जानें बुधवार का पूरा भविष्यफल

Aries Horoscope: मेष राशि 6 मई 2026 मेष राशि वालों के लिए विवाह के प्रबल योग और बिजनेस में बड़ी सफलता के संकेत. आज का दिन आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 06 May 2026 12:53 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 6 May 2026: आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 07:52 तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि का आगमन होगा. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सिद्ध योग का शुभ संयोग बन रहा है. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए मालव्य योग का लाभ मिलेगा. चन्द्रमा आज धनु राशि में गोचर करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया श्रेष्ठ है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान शुभ कार्यों से बचें. यात्रा के लिए उत्तर दिशा मंगलकारी रहेगी.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन आपकी बुद्धिमत्ता और चतुराई को प्रदर्शित करने वाला है. विकट परिस्थितियों के बावजूद आप अपनी सप्लाई चेन को सुचारू रखने में सफल रहेंगे, जिससे बाजार में आपकी विश्वसनीयता और धाक बढ़ेगी. आर्थिक मजबूती के लिए आज का दिन विशेष है क्योंकि किसी पुरानी पारिवारिक संपत्ति को बिजनेस एसेट में बदलने का आपका विचार सफल हो सकता है. यह निवेश लंबी अवधि में आपको बड़ा वित्तीय लाभ प्रदान करेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
कार्यक्षेत्र में आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. सिद्ध योग के प्रभाव से ऑफिस में मानसिक शांति बनी रहेगी और आप समय से पहले अपने सभी कार्यों को निपटाने में सक्षम होंगे. टीम वर्क में आपको सहकर्मियों का निस्वार्थ सहयोग मिलेगा, जिससे जटिल प्रोजेक्ट्स भी आसानी से पूरे हो जाएंगे. आपकी कार्यशैली और व्यवहार कुशलता के कारण ऑफिस में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. चन्द्रमा के नवम भाव में होने से आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा, जिससे घर का वातावरण शुद्ध और शांत रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है; विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं और कोई मनचाहा रिश्ता घर पर दस्तक दे सकता है. इससे परिवार में उत्सव जैसा माहौल बना रहेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. आपकी एकाग्रता और याददाश्त आज काफी तीव्र रहेगी. जो विषय आपको लंबे समय से कठिन लग रहे थे, उन्हें आज आप आसानी से समझ और हल कर पाएंगे. अपनी इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
सेहत के मामले में आज आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए खान-पान पर विशेष ध्यान दें. अपने आहार में ताजे फल और हरी सब्जियों को प्राथमिकता दें ताकि शरीर को आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स मिलते रहें. बाहर के खाने से परहेज करना ही बेहतर होगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा).
भाग्यशाली अंक: 5.
अशुभ अंक: 8.

आज का विशेष उपाय: आज के दिन उत्तर दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा. साथ ही, पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं, जिससे आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 May 2026 12:53 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज का दिन किन राशियों के लिए विशेष शुभ है?

आज वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए मालव्य योग का विशेष लाभ मिलेगा।

व्यापार के क्षेत्र में आज कैसा दिन रहेगा?

आज का दिन आपकी बुद्धिमत्ता और चतुराई को प्रदर्शित करने वाला है। आप अपनी सप्लाई चेन को सुचारू रखने में सफल रहेंगे।

नौकरी और करियर के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा?

सिद्ध योग के प्रभाव से ऑफिस में मानसिक शांति बनी रहेगी और आप समय से पहले अपने कार्यों को निपटाने में सक्षम होंगे।

प्रेम और परिवार के लिए आज का दिन कैसा है?

पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा और अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य को लेकर आज क्या सलाह दी गई है?

बदलते मौसम को देखते हुए खान-पान पर विशेष ध्यान दें और ताजे फल-सब्जियों को प्राथमिकता दें।

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