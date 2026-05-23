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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal: मकर राशि वाले आज दफ्तर में वर्क लोड के प्रेशर में न लें कोई डिसीजन, बॉस से विवाद बिगाड़ सकता है खेल

Aaj Ka Makar Rashifal: मकर राशि वाले आज दफ्तर में वर्क लोड के प्रेशर में न लें कोई डिसीजन, बॉस से विवाद बिगाड़ सकता है खेल

Capricorn Horoscope 23 May 2026: मकर राशि वालों के लिए आज का शनिवार लाया है 8वें चंद्रमा की चुनौती! यात्रा में बरतें सावधानी और जानें क्यों आज बॉस से उलझना पड़ेगा भारी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 May 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 23 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत मकर राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 8वें भाव (आयु, संकट, आकस्मिक उतार-चढ़ाव और गुप्त रहस्यों के स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि पर आज ध्रुव योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का मिलाजुला असर रहेगा.

आज का ग्रहीय गोचर संकेत दे रहा है कि आपके लिए यह शनिवार जीवन के विभिन्न मोर्चों पर अत्यधिक सतर्कता, वाणी पर नियंत्रण और धैर्य रखने का है.

व्यापार और वित्त: विदेशी बाजार की चुनौतियां और बड़े क्लाइंट्स से अनबन की आशंका

वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बीच, आज मकर राशि के व्यापारियों को अपने कामकाज में थोड़े कड़े दौर से गुजरना पड़ सकता है. 8वें भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि आज आपको अपने बिजनेस में मैनपावर (कर्मचारियों) की कमी या विदेशी मार्केट (Foreign Market) की कुछ अचानक पैदा हुई अड़चनों के कारण मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है.

आर्थिक मोर्चे पर आज आपको नुकसान के प्रति विशेष रूप से अलर्ट (सतर्क) रहना होगा. ग्रहों की स्थिति के अनुसार, आज आपके किसी बड़े क्लाइंट के साथ वैचारिक अनबन या टकराव हो सकता है. यदि ऐसा होता है, तो आपके बड़े ऑर्डर्स अधर में लटक सकते हैं. व्यावसायिक साख को बचाने के लिए बेहद जरूरी है कि परेशानी बढ़ने पर भी आप अपना धैर्य (Patience) बिल्कुल न खोएं और शांति से बातचीत के जरिए मामले को सुलझाएं.

नौकरी और करियर: वर्क लोड का प्रेशर और बॉस से विवाद से बचने की सलाह

कार्यक्षेत्र के मोर्चे पर आज का दिन आपकी सहनशीलता और पेशेवर समझदारी की कड़ी परीक्षा लेने वाला साबित होगा. दफ्तर में काम की अधिकता और वर्क लोड के भारी प्रेशर (Work Load Pressure) के बीच आज आपको कोई भी बड़ा या दूरगामी डिसीजन (फैसला) लेने से बचना चाहिए; तनाव में आकर लिया गया निर्णय करियर में नुकसान करा सकता है.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन: बजट का बिगड़ता संतुलन और सामाजिक क्रेडिबिलिटी

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन आपके वित्तीय अनुशासन को परखने वाला है. इस भीषण गर्मी और बढ़ती महंगाई के दौर में, आपको अपनी इनकम (कमाई) के हिसाब से सेविंग और एक्सपेंडिचर (बचत और खर्च) के बीच एक मजबूत तालमेल बनाकर ही चलना होगा. यदि आज आपने सप्ताहांत के मूड में आकर अंधाधुंध खर्च किया, तो आपके घर का पूरा बजट पूरी तरह लड़खड़ा सकता है. सामाजिक जीवन की बात करें तो अपने संपर्कों और रिश्तों को बेहतर ढंग से निभाएं; आज आपके रूखे व्यवहार के चलते आप दूसरों की आंखों में चुभ सकते हैं.

सुरक्षा और स्वास्थ्य: यात्रा में दुर्घटना से बचाव और सेल्फ-मेडिकेशन का खतरा

8वें भाव का चंद्रमा सबसे बड़ी चेतावनी आपके शारीरिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर दे रहा है.

आज अपने स्वयं के वाहन से यात्रा करते समय या ड्राइविंग के दौरान आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी. ग्रहीय स्थिति अनुकूल न होने से चोट लगने या दुर्घटना की आशंका बनी हुई है; इसलिए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें और गति सीमा में रहें.

इसके साथ ही, सेहत के मामले में आज किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है. यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं या बीमार हैं, तो डॉक्टर से परामर्श किए बिना खुद से कोई भी दवा (Self-Medication) न लें. बिना डॉक्टरी सलाह के ली गई दवाएं शरीर में नई समस्याएं पैदा कर सकती हैं.

  • सकारात्मक रंग: पिंक (यह रंग आज आपको संवेदनशीलता, मानसिक शांति और वैचारिक लचीलापन प्रदान करेगा)
  • सहायक अंक: 2 (जो आपकी आंतरिक सूझबूझ और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूती देगा)
  • असंतुलन का अंक: 5 (आज किसी भी नए कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट पर बिना सोचे-समझे हस्ताक्षर करने से बचें)

  • आज का व्यावहारिक उपाय: शनिवार के दिन दोपहर 04:41 तक मृत्युलोक की भद्रा का प्रभाव रहेगा और सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इन दोनों ही अशुभ समयों में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य शुरू न करें. शाम के समय शनि देव के सामने तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. पूर्व दिशा की यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पूरा ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 May 2026 03:45 AM (IST)
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