Aaj ka Dhanu Rashifal 23 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत धनु राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 9वें भाव (भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं के स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की इस चाल के साथ आज आपको ध्रुव योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का भी प्रभाव देखने को मिलेगा.

आज का ग्रहीय गोचर संकेत देता है कि जहां एक तरफ आर्थिक और करियर के मोर्चे पर आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी, वहीं भाग्य भाव का चंद्रमा शुरुआती तौर पर आपके कुछ बनते या शुभ कार्यों में थोड़ी रुकावटें भी पैदा कर सकता है.

व्यापार और वित्त: वीकेंड पर बंपर मुनाफा और आर्थिक तरक्की

वर्तमान बाजार और व्यापारिक परिदृश्य के लिहाज से आज का दिन धनु राशि के व्यवसायियों के लिए बहुत ही शानदार और वित्तीय मजबूती लेकर आने वाला साबित होगा. ध्रुव और व्याघात योग के शुभ प्रभाव और सप्ताहांत (Weekend) की बाजार में तेजी के चलते आज आपको मनमुताबिक और अच्छा-खासा मुनाफा (Bumper Profit) हाथ लग सकता है.

बाजार में आपकी रणनीतियां सटीक बैठेंगी और ग्राहकों की बढ़ती मांग के कारण आपकी व्यावसायिक साख मजबूत होगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होने से आपका पूरा दिन बेहद खुशनुमा बीतेगा और आप भविष्य के विस्तार के लिए नई योजनाएं बना पाएंगे.

नौकरी और करियर: टेक्नोलॉजी की मदद से 'स्मार्ट वर्क' और मन को शांत रखने का मंत्र

कार्यक्षेत्र के मोर्चे पर आज का दिन आपसे कार्यशैली में आधुनिकता और धैर्य दोनों की मांग करता है. दफ्तर में केवल कड़ा परिश्रम (Hard Work) करने के बजाय, अपने कामों की गति और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स (Technology & Smart Work) का सहारा लें. इससे न केवल आपके काम की क्वालिटी बेहतर होगी, बल्कि आपका काफी कीमती समय भी बचेगा.

एंप्लॉयड पर्सन को आज वर्कप्लेस पर काम के बढ़ते दबाव के बीच अपने भीतर परिश्रम बढ़ाने के साथ-साथ गहरे धैर्य (Patience) का परिचय देना होगा. ऑफिस के माहौल में किसी भी तरह की जल्दबाजी या तनाव से बचने के लिए स्वयं के मन को काफी शांत रखें. आपका यह आंतरिक ठहराव आपको पूरे दिन पॉजिटिव बनाए रखेगा और आप मुश्किल टास्क भी आसानी से निपटा लेंगे.

पारिवारिक ताना-बाना: अपनों पर बढ़ाएं भरोसा, संवाद में लाएं मिठास

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन आपके दृष्टिकोण को परखने वाला है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज आपको अपनी सोच को थोड़ा लचीला बनाना होगा. अपने ही परिवार के लोगों या करीबियों के साथ किसी अविश्वास या गैरों जैसा व्यवहार (Distrust) करने से पूरी तरह बचें.

अपनों पर भरोसा करना सीखें; यदि आपके मन में किसी बात को लेकर शंका है, तो दूरी बनाने के बजाय सीधे बैठकर बात करें. करीबियों के प्रति रूखा व्यवहार या अविश्वास आपके मजबूत रिश्तों में भी अचानक खटास पैदा कर सकता है. सप्ताहांत का समय है, इसलिए परिवार के साथ बैठकर मतभेदों को सुलझाएं.

स्वास्थ्य और जीवनशैली: ब्लड प्रेशर के मरीज बरतें विशेष सावधानी

इस भीषण गर्मी के मौसम में जब शरीर का तापमान और मानसिक तनाव तेजी से बदलता है, धनु राशि के ब्लड प्रेशर (High/Low Blood Pressure) के मरीजों को आज अपनी सेहत के प्रति अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है. आज किसी भी तरह की शारीरिक असहजता को नजरअंदाज न करें. नियमित अंतराल पर अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें और समय पर अपनी मेडिसिन (दवाइयां) लेने में किसी भी तरह की कोई लापरवाही या भूल न करें. खुद को पूरी तरह हाइड्रेटेड रखें.

सकारात्मक रंग: ऑरेंज (यह रंग आज आपके भीतर आत्मविश्वास, जीवंतता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा)

ऑरेंज (यह रंग आज आपके भीतर आत्मविश्वास, जीवंतता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा) सहायक अंक: 4 (जो आपके प्रयासों में अनुशासन, सटीकता और निरंतरता लेकर आएगा)

4 (जो आपके प्रयासों में अनुशासन, सटीकता और निरंतरता लेकर आएगा) असंतुलन का अंक: 1 (आज अति-उत्साह या गुस्से में आकर कोई भी व्यक्तिगत या पारिवारिक निर्णय लेने से बचें)





1 (आज अति-उत्साह या गुस्से में आकर कोई भी व्यक्तिगत या पारिवारिक निर्णय लेने से बचें) आज का व्यावहारिक उपाय: शनिवार के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 04:41 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी और सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इन अशुभ समयों को टालकर ही अपनी व्यावसायिक डील्स या महत्वपूर्ण कार्यों को अंतिम रूप दें. शाम के समय शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए अनुकूल रहेगी.

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