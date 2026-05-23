हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Dhanu Rashifal: धनु राशि वाले दफ्तर में हार्ड वर्क के साथ अपनाएं 'स्मार्ट वर्क' की नीति, जानें क्यों अपनों पर भरोसा करना है जरूरी

Aaj Ka Dhanu Rashifal: धनु राशि वाले दफ्तर में हार्ड वर्क के साथ अपनाएं 'स्मार्ट वर्क' की नीति, जानें क्यों अपनों पर भरोसा करना है जरूरी

Sagittarius Horoscope 23 May 2026: धनु राशि वालों के लिए आज का शनिवार लाया है बंपर मुनाफा! ध्रुव योग से चमकेगा बिजनेस, लेकिन अपनों पर अविश्वास से बिगड़ सकते हैं रिश्ते. पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 May 2026 03:40 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Dhanu Rashifal 23 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत धनु राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 9वें भाव (भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं के स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की इस चाल के साथ आज आपको ध्रुव योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का भी प्रभाव देखने को मिलेगा.

आज का ग्रहीय गोचर संकेत देता है कि जहां एक तरफ आर्थिक और करियर के मोर्चे पर आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी, वहीं भाग्य भाव का चंद्रमा शुरुआती तौर पर आपके कुछ बनते या शुभ कार्यों में थोड़ी रुकावटें भी पैदा कर सकता है.

व्यापार और वित्त: वीकेंड पर बंपर मुनाफा और आर्थिक तरक्की

वर्तमान बाजार और व्यापारिक परिदृश्य के लिहाज से आज का दिन धनु राशि के व्यवसायियों के लिए बहुत ही शानदार और वित्तीय मजबूती लेकर आने वाला साबित होगा. ध्रुव और व्याघात योग के शुभ प्रभाव और सप्ताहांत (Weekend) की बाजार में तेजी के चलते आज आपको मनमुताबिक और अच्छा-खासा मुनाफा (Bumper Profit) हाथ लग सकता है.

बाजार में आपकी रणनीतियां सटीक बैठेंगी और ग्राहकों की बढ़ती मांग के कारण आपकी व्यावसायिक साख मजबूत होगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होने से आपका पूरा दिन बेहद खुशनुमा बीतेगा और आप भविष्य के विस्तार के लिए नई योजनाएं बना पाएंगे.

नौकरी और करियर: टेक्नोलॉजी की मदद से 'स्मार्ट वर्क' और मन को शांत रखने का मंत्र

कार्यक्षेत्र के मोर्चे पर आज का दिन आपसे कार्यशैली में आधुनिकता और धैर्य दोनों की मांग करता है. दफ्तर में केवल कड़ा परिश्रम (Hard Work) करने के बजाय, अपने कामों की गति और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स (Technology & Smart Work) का सहारा लें. इससे न केवल आपके काम की क्वालिटी बेहतर होगी, बल्कि आपका काफी कीमती समय भी बचेगा.

एंप्लॉयड पर्सन को आज वर्कप्लेस पर काम के बढ़ते दबाव के बीच अपने भीतर परिश्रम बढ़ाने के साथ-साथ गहरे धैर्य (Patience) का परिचय देना होगा. ऑफिस के माहौल में किसी भी तरह की जल्दबाजी या तनाव से बचने के लिए स्वयं के मन को काफी शांत रखें. आपका यह आंतरिक ठहराव आपको पूरे दिन पॉजिटिव बनाए रखेगा और आप मुश्किल टास्क भी आसानी से निपटा लेंगे.

पारिवारिक ताना-बाना: अपनों पर बढ़ाएं भरोसा, संवाद में लाएं मिठास

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन आपके दृष्टिकोण को परखने वाला है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज आपको अपनी सोच को थोड़ा लचीला बनाना होगा. अपने ही परिवार के लोगों या करीबियों के साथ किसी अविश्वास या गैरों जैसा व्यवहार (Distrust) करने से पूरी तरह बचें.

अपनों पर भरोसा करना सीखें; यदि आपके मन में किसी बात को लेकर शंका है, तो दूरी बनाने के बजाय सीधे बैठकर बात करें. करीबियों के प्रति रूखा व्यवहार या अविश्वास आपके मजबूत रिश्तों में भी अचानक खटास पैदा कर सकता है. सप्ताहांत का समय है, इसलिए परिवार के साथ बैठकर मतभेदों को सुलझाएं.

स्वास्थ्य और जीवनशैली: ब्लड प्रेशर के मरीज बरतें विशेष सावधानी

इस भीषण गर्मी के मौसम में जब शरीर का तापमान और मानसिक तनाव तेजी से बदलता है, धनु राशि के ब्लड प्रेशर (High/Low Blood Pressure) के मरीजों को आज अपनी सेहत के प्रति अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है. आज किसी भी तरह की शारीरिक असहजता को नजरअंदाज न करें. नियमित अंतराल पर अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें और समय पर अपनी मेडिसिन (दवाइयां) लेने में किसी भी तरह की कोई लापरवाही या भूल न करें. खुद को पूरी तरह हाइड्रेटेड रखें.

  • सकारात्मक रंग: ऑरेंज (यह रंग आज आपके भीतर आत्मविश्वास, जीवंतता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा)
  • सहायक अंक: 4 (जो आपके प्रयासों में अनुशासन, सटीकता और निरंतरता लेकर आएगा)
  • असंतुलन का अंक: 1 (आज अति-उत्साह या गुस्से में आकर कोई भी व्यक्तिगत या पारिवारिक निर्णय लेने से बचें)

  • आज का व्यावहारिक उपाय: शनिवार के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 04:41 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी और सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इन अशुभ समयों को टालकर ही अपनी व्यावसायिक डील्स या महत्वपूर्ण कार्यों को अंतिम रूप दें. शाम के समय शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए अनुकूल रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 23 May 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Dhanu Rashifal: धनु राशि वाले दफ्तर में हार्ड वर्क के साथ अपनाएं 'स्मार्ट वर्क' की नीति, जानें क्यों अपनों पर भरोसा करना है जरूरी
धनु राशिफल 23 मई 2026 बढ़ सकता है ब्लड प्रेशर का रिस्क, खानपान और दवाइयों में लापरवाही से बचने का जानें ज्योतिषीय उपाय
राशिफल
Aaj Ka Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि वाले आज दफ्तर में आलस्य से बंद न करें तरक्की के द्वार; जानें काम का बोझ घटाने का ज्योतिषीय गणित
वृश्चिक राशिफल 23 मई 2026 स्क्रीन टाइम और गैजेट्स से आज क्यों बनानी होगी दूरी? आंखों की जलन और दर्द से बचने का तरीका
राशिफल
Aaj Ka Tula Rashifal: तुला राशि वालों को दफ्तर में मिल सकती है टीम लीडरशिप की कमान, बिजनेस बढ़ाने के लिए अपनाएं यह खास नीति
तुला राशिफल 23 मई 2026 प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र क्यों आज करंट अफेयर्स पर दें विशेष ध्यान? विवाह के फैसलों में न करें जल्दबाजी
राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal: कन्या राशि वाले आज दफ्तर में काम को लेकर रहें गंभीर, लापरवाही पर मिल सकती है वेतन में कटौती की सजा!
कन्या राशिफल 23 मई 2026, 12वें चंद्रमा के कारण नए संपर्कों से खड़ी होगी मुसीबत; जानें क्यों आज बिजनेस में लग सकता है बड़ा झटका
Advertisement

वीडियोज

Twisha Murder Case: अब CBI खंगालेगी सबूत, समर्थ सिंह का सरेंडर ड्रामा फेल! | Bhopal | CBI Inquiry
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: समर्थ सिंह की चालाकी जबलपुर में फेल! | Bhopal
Janhit | Twisha Murder Case: अब CBI करेगी दूध का दूध और पानी का पानी! | Bhopa | CBI Inquiry
Bharat Ki Baat | UP Politics | CM Yogi | Akhilesh Yadav: PDAका दांव या हिंदुत्व का ब्रह्मास्त्र?
Sandeep Chaudhary | Inflation: 21वीं सदी का सबसे बड़े आर्थिक संकट पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके का इंस्टाग्राम हैक, कहा- बैकअप अकाउंट भी उड़ा दिया
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके का इंस्टाग्राम हैक, कहा- बैकअप अकाउंट भी उड़ा दिया
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्शन, पति वकील समर्थ सिंह का लाइसेंस रद्द
ट्विशा शर्मा केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्शन, पति वकील समर्थ सिंह का लाइसेंस रद्द
क्रिकेट
IPL में बिहार की टीम भी आएगी? मुख्यमंत्री ने बीच सीजन दिया ऐसा बयान, मच गई हलचल
IPL में बिहार की टीम भी आएगी? मुख्यमंत्री ने बीच सीजन दिया ऐसा बयान, मच गई हलचल
बॉलीवुड
4 मिनट 46 सेकंड का वो गाना, जिसे लेकर कंफ्यूज थे मेकर्स! 19 साल पहले ऐसे हुआ था तैयार
4 मिनट 46 सेकंड का वो गाना, जिसे लेकर कंफ्यूज थे मेकर्स! 19 साल पहले ऐसे हुआ था तैयार
विश्व
Iran US War: कुछ घंटों में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान
कुछ घंटों में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान
इंडिया
पाकिस्तान से बातचीत वाले होसबोले के बयान पर RSS से जुड़े संगठन ने कहा, 'अगर हम उन्हें...'
पाकिस्तान से बातचीत वाले होसबोले के बयान पर RSS से जुड़े संगठन ने कहा, 'अगर हम उन्हें...'
बिजनेस
RBI का केंद्र को तोहफा, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच मंजूर किया 2.87 लाख करोड़ का लाभांश
RBI का केंद्र को तोहफा, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच मंजूर किया 2.87 लाख करोड़ का लाभांश
क्रिकेट
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget