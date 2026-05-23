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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए आज दफ्तर में काम का विस्तार खोलेगा प्रमोशन के रास्ते, भूलकर भी न करें ये छोटी गलतियां

Aaj Ka Kumbh Rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए आज दफ्तर में काम का विस्तार खोलेगा प्रमोशन के रास्ते, भूलकर भी न करें ये छोटी गलतियां

Aquarius Horoscope 23 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज का शनिवार लाया है बंपर आर्थिक लाभ! बिजनेस में नए प्रोडक्ट से बढ़ेगी ग्रोथ और वापस मिलेगा पुराना फंसा हुआ पैसा. पढ़ें वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 May 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 23 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत कुंभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 7वें भाव (साझेदारी, व्यवसाय और वैवाहिक जीवन के स्थान) में गोचर कर रहे हैं.

ग्रहों की इस मजबूत और अनुकूल स्थिति के बीच आज आपको ध्रुव योग, बुधादित्य योग, वाशि योग और सुनफा योग का पूरा सहयोग मिल रहा है, जो आपके व्यावसायिक जीवन में नए आयाम स्थापित करने और आपके आर्थिक ग्राफ को ऊपर ले जाने में मददगार साबित होगा.

व्यापार और वित्त: नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग और पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग

वर्तमान बाजार की बदलती और आधुनिक मांग के बीच, आज का दिन कुंभ राशि के व्यवसायियों के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. 7वें भाव का चंद्रमा यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आज अपने बिजनेस में नए प्रोडक्ट्स (New Products) या नई सर्विस शामिल करने से आपको बड़ा और अप्रत्याशित लाभ होगा.

ध्रुव और व्याघात योग के शुभ प्रभाव से बाजार में आपकी साख बढ़ेगी. आपकी डीलिंग्स और बातचीत की शैली के कारण मार्केट की दूसरी पार्टियों और आपके बीच आपसी बॉन्डिंग (Mutual Bonding) बेहद मजबूत होगी, जो सीधे तौर पर आपके बिजनेस की ग्रोथ (विकास) को रफ्तार देगी. आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन एक और बड़ी राहत लेकर आया है; ग्रहों का खेल अनुकूल होने से आपका कोई पुराना रुका या फंसा हुआ ऋण (उधार) आज वापस मिल सकता है, जिससे आपकी लिक्विडिटी में सुधार होगा.

नौकरी और करियर: प्रमोशन के खुलेंगे द्वार और काम का विस्तार

कार्यक्षेत्र के मोर्चे पर आज का दिन आपकी सजगता और कार्यकुशलता की परीक्षा लेने वाला है. दफ्तर में आज का दिन अपने काम का दायरा बढ़ाने और अपनी स्किल्स को विस्तार देने के लिए अति महत्वपूर्ण है. आगे बढ़कर नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करें.

एंप्लॉयड पर्सन आज दफ्तर में अपने ऑफिशियल वर्क को करते समय पूरी सावधानी बरतें और गलती की कोई गुंजाइश न रखें. आपकी फाइलों और डेटा में जितनी अधिक सटीकता (Accuracy) होगी, सीनियर मैनेजमेंट के बीच आपका नाम उतना ही मजबूत होगा. आज की गई यही छोटी-छोटी सावधानियां भविष्य में आपकी वेतन वृद्धि (Increment) और पदोन्नति (Promotion) के बंद दरवाजों को खोलने की मुख्य चाबी साबित होंगी.

पारिवारिक जीवन: जिम्मेदारियों का स्वागत और संतान के भविष्य की प्लानिंग

सप्ताहांत के इस मोड़ पर पारिवारिक मोर्चे पर कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. एंप्लॉयड पर्सन के कंधों पर अचानक परिवार की कुछ नई और बड़ी जिम्मेदारियां (Family Responsibilities) आ सकती हैं. एक मैच्योर और जिम्मेदार व्यक्ति की तरह इन कर्तव्यों का स्वागत करें; इसे बोझ समझने की भूल कतई न करें. इसके अलावा, आज आप अपनी संतान की उच्च शिक्षा और उनके करियर को लेकर भविष्य की प्लानिंग (Future Planning) में अभी से जुट जाएंगे; किसी विशेषज्ञ या जीवनसाथी से इस विषय पर की गई गंभीर चर्चा आने वाले समय में सही दिशा तय करेगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली: डायबिटीज के मरीज बरतें अत्यधिक सावधानी

इस भीषण गर्मी के मौसम में जब खानपान और दिनचर्या में थोड़ा भी असंतुलन सेहत को प्रभावित कर सकता है, कुंभ राशि के डायबिटीज (मधुमेह) के मरीजों को आज अत्यधिक सजग रहने की जरूरत है. शुगर लेवल में होने वाले उतार-चढ़ाव को लेकर अलर्ट रहें. इस वीकेंड पर मीठे खाद्य पदार्थों और अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से पूरी तरह परहेज करें. नियमित रूप से अपनी जांच करें और डॉक्टरों द्वारा बताए गए लाइफस्टाइल नियमों का सख्ती से पालन करें.

  • सकारात्मक रंग: पर्पल (यह रंग आज आपके भीतर दूरदर्शिता, मानसिक गहराई और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करेगा)
  • सहायक अंक: 5 (जो आपकी तार्किक क्षमता और व्यावसायिक निर्णयों को एकदम सटीक बनाएगा)
  • असंतुलन का अंक: 9 (आज भावनाओं या गुस्से में आकर किसी भी बड़े कमर्शियल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से बचें)

  • आज का व्यावहारिक उपाय: शनिवार के दिन दोपहर 04:41 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी और सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इन अशुभ समयों को टालकर ही अपनी महत्वपूर्ण डील्स या यात्राओं की शुरुआत करें. शाम के समय शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना और पूर्व दिशा की ओर सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 May 2026 03:50 AM (IST)
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