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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 4 June 2026: मेष राशि वालों की जॉब प्रोफाइल में आज होगा बड़ा बदलाव, 10वें चंद्रमा से करियर में लगेगा तगड़ा उछाल

Aaj ka Mesh Rashifal 4 June 2026: मेष राशि वालों की जॉब प्रोफाइल में आज होगा बड़ा बदलाव, 10वें चंद्रमा से करियर में लगेगा तगड़ा उछाल

Aries Horoscope 4 June 2026: मेष राशिफल 10वें चंद्रमा से जॉब प्रोफाइल में बड़ा बदलाव. शुक्ल योग से बिजनेस में बंपर बिक्री और मजबूत कैश फ्लो. इंटरव्यू के लिए आएगी बड़ी कॉल. जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jun 2026 01:49 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 4 June 2026: गुरुवार, 4 जून का दिन मेष राशि के जातकों के लिए करियर में बड़े सुनहरे अवसर, धमाकेदार बिक्री और आर्थिक मजबूती लेकर आया है. आज रात्रि 11:31 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रहेगी और फिर पंचमी तिथि की शुरुआत होगी. आज पूरे दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा सुबह 07:42 के बाद आपकी राशि से दशम भाव (10th House) यानी कर्म स्थान में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके कार्यक्षेत्र में बड़े भाग्यशाली बदलाव लाएगा. इसके साथ ही आज आकाश मंडल में शुक्ल योग, लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, सुनफा योग और आनन्दादि योग का महासंयोग बना हुआ है. मेष राशि होने के कारण आपको रूचक योग और हंस योग का विशेष राजयोग भी मिल रहा है. आज का दिन हर मोर्चे पर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला साबित होगा. आइए विस्तार से जानते हैं आज का पूरा राशिफल.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

बिजनेस के मोर्चे पर आज का दिन आपकी तिजोरी को भरने वाला और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला है.

आज बिजनेस में कैश फ्लो (धन का प्रवाह) बहुत मजबूत रहेगा. इससे न केवल आपके रोजमर्रा के बिजनेस एक्सपेंडिचर (खर्च) बहुत आराम से निकल जाएंगे, बल्कि आप भविष्य के लिए अच्छी खासी सेविंग (बचत) भी कर पाएंगे. यह वित्तीय सफलता आपके कॉन्फिडेंस को सातवें आसमान पर ले जाएगी.

आज बन रहे बेहद शुभ 'शुक्ल योग' के प्रभाव से आपके व्यापार में बिक्री बहुत तेजी से बढ़ेगी. आज का दिन आपके लिए धमाकेदार रहेगा. आपके पुराने और रेगुलर कस्टमर्स (Old Customers) न केवल खुद आपसे परचेजिंग करेंगे, बल्कि माउथ पब्लिसिटी के जरिए दूसरे नए ग्राहकों को भी आपके पास खींच लाएंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन आपकी जॉब प्रोफाइल को चमकाने और लंबे समय के इंतजार को खत्म करने वाला है.

जॉब सीकर्स को बड़ी कंपनी से कॉल (विशेष सलाह): सुबह 07:42 के बाद चंद्रमा के दशम भाव में आने से नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं (Job Seekers) का लंबा इंतजार आज खत्म हो सकता है. किसी मल्टीनेशनल या बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है. विशेष उपाय: इंटरव्यू पर जाने से पहले अपनी मां के हाथ से दही में मिश्री मिलाकर एक चम्मच जरूर खाकर घर से निकलें, सफलता के योग मजबूत होंगे.

जॉब प्रोफाइल में बदलाव से महालाभ: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) के लिए आज का दिन काम के बोझ से राहत देने वाला रहेगा. वर्कप्लेस पर काम का बोझ बेहद संतुलित रहेगा और आप अपने सभी टास्क्स को समय पर पूरा कर पाएंगे. आज आपकी जॉब प्रोफाइल में होने वाला कोई भी छोटा-बड़ा बदलाव आपके भविष्य के लिए बेहद लाभाकरी सिद्ध होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत सुखद और खुशनुमा रहने वाला है. लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में आपसी समझ और सम्मान बहुत बढ़ेगा, जिससे आपका आपसी बॉन्ड और अधिक मजबूत होगा.

 घर का माहौल इतना सकारात्मक रहेगा कि परिवार की यह खुशी आज आपके चेहरे पर एक अनोखी चमक और मुस्कान के रूप में साफ दिखाई देगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

मॉक टेस्ट और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा. आज पढ़ाई के प्रति आपका फोकस बेहतरीन और एकाग्र रहेगा. जो कठिन टॉपिक्स आपको पहले लाख कोशिशों के बाद भी समझ नहीं आ रहे थे, वे आज चुटकियों में क्लियर हो जाएंगे. आज मॉक टेस्ट (Mock Test) में आपका स्कोर बेहद शानदार आएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट होगा.

सेहत और दिनचर्या (Health & Daily Routine)

आज नए दिन की शुरुआत (Day Starting) में जल्दी उठना आपके लिए संजीवनी की तरह काम करेगा. सुबह जल्दी उठने से न केवल आपका मूड एकदम फ्रेश और बेहतरीन रहेगा, बल्कि दिनभर की सभी एक्टिविटीज में आपका उत्साह और एनर्जी लेवल हाई बना रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 6

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Jun 2026 01:49 AM (IST)
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