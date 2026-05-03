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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 3 May 2026: मेष राशि ऑफिस की राजनीति से रहें सावधान, बिजनेस में प्रतिद्वंद्वी बढ़ा सकते हैं आपकी मुश्किलें

Aaj ka Mesh Rashifal 3 May 2026: मेष राशि ऑफिस की राजनीति से रहें सावधान, बिजनेस में प्रतिद्वंद्वी बढ़ा सकते हैं आपकी मुश्किलें

Aries Horoscope: मेष राशि के लिए 3 मई 2026 का भविष्यफल, आज व्यापार और निवेश में सावधानी बरतें. सेहत का ध्यान रखें और वाहन चलाते समय सतर्क रहें. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 03 May 2026 02:29 AM (IST)
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  • व्यापार में बाधाओं से आर्थिक दबाव, निवेश में सावधानी रखें।
  • कार्यक्षेत्र पर गुटबाजी से बचें, धैर्य से काम लें।
  • वाणी पर नियंत्रण रखें, बजट के भीतर खुशियां खोजें।
  • स्वास्थ्य में चोट से बचें, छात्रों को एकाग्रता की कमी।

Aaj ka Mesh Rashifal 3 May 2026: ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का प्रभाव बना रहेगा. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए आज मालव्य योग का शुभ संयोग है.

चंद्रमा आज वृश्चिक राशि (8th हाउस) में गोचर करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10.15 से 12.15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 02.00 से 03.00 (शुभ) का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान नए कार्य से बचें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा मंगलमय रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है. चंद्रमा के आठवें भाव में होने से शिपिंग और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कार्यों में बाधा आ सकती है. विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे व्यापारियों को देरी के कारण भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ेगा. ग्रहों का गोचर अनुकूल न होने के कारण प्रतिद्वंद्वी आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं. निवेश के मामलों में आज सावधानी बरतें और किसी भी बड़े वित्तीय दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र पर आज आपको धैर्य से काम लेना होगा. ऑफिस में सहकर्मियों द्वारा आपके विरुद्ध गुटबाजी या राजनीति की जा सकती है, जो आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को गलत सूचना के कारण महत्वपूर्ण मीटिंग्स में असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. आज अपने काम से काम रखना ही आपके लिए सबसे अच्छा बचाव होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन बाहर घूमने के प्लान को लेकर सतर्क रहें. दोस्तों या जीवनसाथी के साथ बाहर जाने की योजना आपके बजट को बिगाड़ सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा छोटी सी बात बड़े विवाद का रूप ले सकती है. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और बजट के भीतर रहकर ही खुशियां खोजने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा नाजुक है. घुटने या टखने में चोट लगने की प्रबल संभावना है, इसलिए एग्रेसिव स्पोर्ट्स या शारीरिक मेहनत वाले खेलों से दूर रहें. बदलते मौसम में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, अतः पानी का भरपूर सेवन करें. छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला हो सकता है. सोशल मीडिया और बाहरी व्यामोह से बचकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, अन्यथा परिणाम प्रभावित हो सकते हैं.

आज के विशेष अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: पिंक (गुलाबी)
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय
आज के दिन श्री सूक्त का पाठ करना और लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई का भोग लगाना आपके आर्थिक संकटों को दूर करने में सहायक होगा. साथ ही पक्षियों को दाना डालें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 May 2026 02:29 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज का दिन किन राशियों के लिए मालव्य योग का शुभ संयोग लेकर आया है?

वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए आज मालव्य योग का शुभ संयोग है।

व्यापार और धन के मामले में आज का दिन कैसा रहेगा?

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है, खासकर शिपिंग और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कार्यों में बाधा आ सकती है।

नौकरी और करियर के क्षेत्र में आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

कार्यक्षेत्र पर धैर्य से काम लें, ऑफिस में सहकर्मियों द्वारा की जा रही गुटबाजी से सावधान रहें और अपने काम से काम रखें।

प्रेम और परिवार के संबंध में आज क्या ध्यान रखना चाहिए?

बाहर घूमने के प्लान को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि यह बजट बिगाड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।

स्वास्थ्य के लिहाज से आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

घुटने या टखने में चोट लगने की संभावना है, इसलिए एग्रेसिव स्पोर्ट्स से बचें। बदलते मौसम में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी का भरपूर सेवन करें।

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