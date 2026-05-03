Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में बाधाओं से आर्थिक दबाव, निवेश में सावधानी रखें।

कार्यक्षेत्र पर गुटबाजी से बचें, धैर्य से काम लें।

वाणी पर नियंत्रण रखें, बजट के भीतर खुशियां खोजें।

स्वास्थ्य में चोट से बचें, छात्रों को एकाग्रता की कमी।

Aaj ka Mesh Rashifal 3 May 2026: ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का प्रभाव बना रहेगा. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए आज मालव्य योग का शुभ संयोग है.

चंद्रमा आज वृश्चिक राशि (8th हाउस) में गोचर करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10.15 से 12.15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 02.00 से 03.00 (शुभ) का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान नए कार्य से बचें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा मंगलमय रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है. चंद्रमा के आठवें भाव में होने से शिपिंग और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कार्यों में बाधा आ सकती है. विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे व्यापारियों को देरी के कारण भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ेगा. ग्रहों का गोचर अनुकूल न होने के कारण प्रतिद्वंद्वी आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं. निवेश के मामलों में आज सावधानी बरतें और किसी भी बड़े वित्तीय दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र पर आज आपको धैर्य से काम लेना होगा. ऑफिस में सहकर्मियों द्वारा आपके विरुद्ध गुटबाजी या राजनीति की जा सकती है, जो आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को गलत सूचना के कारण महत्वपूर्ण मीटिंग्स में असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. आज अपने काम से काम रखना ही आपके लिए सबसे अच्छा बचाव होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन बाहर घूमने के प्लान को लेकर सतर्क रहें. दोस्तों या जीवनसाथी के साथ बाहर जाने की योजना आपके बजट को बिगाड़ सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा छोटी सी बात बड़े विवाद का रूप ले सकती है. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और बजट के भीतर रहकर ही खुशियां खोजने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा नाजुक है. घुटने या टखने में चोट लगने की प्रबल संभावना है, इसलिए एग्रेसिव स्पोर्ट्स या शारीरिक मेहनत वाले खेलों से दूर रहें. बदलते मौसम में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, अतः पानी का भरपूर सेवन करें. छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला हो सकता है. सोशल मीडिया और बाहरी व्यामोह से बचकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, अन्यथा परिणाम प्रभावित हो सकते हैं.

आज के विशेष अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: पिंक (गुलाबी)

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय

आज के दिन श्री सूक्त का पाठ करना और लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई का भोग लगाना आपके आर्थिक संकटों को दूर करने में सहायक होगा. साथ ही पक्षियों को दाना डालें.

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