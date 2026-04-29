Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom परिवार का साथ, रिश्तों में ओवररिएक्शन से बचें.

Aaj ka Mesh Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, जो दिन को मजबूत बनाते हैं.

चन्द्रमा कन्या राशि में स्थित रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):

बिजनेस में आज नए अवसर बनेंगे, लेकिन सिर्फ मौके दिखने से कुछ नहीं होता उन्हें पकड़ना पड़ता है. आपकी मेहनत का रिजल्ट मिल सकता है और कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है. खासतौर पर जो लोग ऑनलाइन या सोशल मीडिया से कमाई करते हैं, उन्हें फायदा हो सकता है. लेकिन एक बड़ा रिस्क भी है किसी भरोसेमंद व्यक्ति से ही धोखा मिल सकता है, इसलिए हर काम पर नजर रखना जरूरी है.

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नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

ऑफिस में चल रही रुकावटें कम होंगी और आपको राहत मिलेगी. अगर आप नई जॉब या कोई कोर्स करने की सोच रहे हैं, तो ये सही समय है इसे टालना आपके ही खिलाफ जाएगा. सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वही आगे बढ़ेगा जो खुद इनिशिएटिव लेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे. लेकिन सिर्फ समय देना काफी नहीं है सही दिशा में मेहनत करनी होगी. स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को अपने फील्ड में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है, वरना मौका निकल जाएगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

परिवार का सपोर्ट और पेरेंट्स का विश्वास आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा. लेकिन रिश्तों में ओवररिएक्शन से बचना जरूरी है. मैरिड लाइफ में मिठास बनाए रखने के लिए छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

मांसपेशियों में खिंचाव या हल्का दर्द हो सकता है. इसे नजरअंदाज करना सही नहीं होगा. हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, तभी राहत मिलेगी.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: पिंक

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय:

शिवलिंग पर जल अर्पित करें और गौशाला में हरी घास का दान करें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा.

FAQs

क्या आज बिजनेस में नया कदम उठाना सही रहेगा?

हाँ, लेकिन हर निर्णय सोच-समझकर लें और किसी पर आँख बंद करके भरोसा न करें. करियर में ग्रोथ के लिए क्या करें?

नई स्किल सीखने और कोर्स करने पर फोकस करें, यही आपको आगे ले जाएगा. स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या करें?

हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग को रोज़ाना की आदत बनाएं.

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