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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 29 April 2026: बिजनेस में सावधानी बरतनें की जरूरत, नहीं तो विश्वासघात तय, परिवार का मिलेगा सहयोग!

Aaj ka Mesh Rashifal 29 April 2026: बिजनेस में सावधानी बरतनें की जरूरत, नहीं तो विश्वासघात तय, परिवार का मिलेगा सहयोग!

Aries Horoscope: मेष राशिफल 29 अप्रैल 2026 आज व्यापार मेहनत का रिजल्ट मिल सकता है. जो लोग ऑनलाइन या सोशल मीडिया से कमाई करते हैं, उन्हें फायदा हो सकता है. जानिए सेहत, करियर और प्यार का हाल?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Apr 2026 03:00 AM (IST)
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  • परिवार का साथ, रिश्तों में ओवररिएक्शन से बचें.

Aaj ka Mesh Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, जो दिन को मजबूत बनाते हैं.

चन्द्रमा कन्या राशि में स्थित रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):
बिजनेस में आज नए अवसर बनेंगे, लेकिन सिर्फ मौके दिखने से कुछ नहीं होता उन्हें पकड़ना पड़ता है. आपकी मेहनत का रिजल्ट मिल सकता है और कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है. खासतौर पर जो लोग ऑनलाइन या सोशल मीडिया से कमाई करते हैं, उन्हें फायदा हो सकता है. लेकिन एक बड़ा रिस्क भी है किसी भरोसेमंद व्यक्ति से ही धोखा मिल सकता है, इसलिए हर काम पर नजर रखना जरूरी है.

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नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
ऑफिस में चल रही रुकावटें कम होंगी और आपको राहत मिलेगी. अगर आप नई जॉब या कोई कोर्स करने की सोच रहे हैं, तो ये सही समय है इसे टालना आपके ही खिलाफ जाएगा. सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वही आगे बढ़ेगा जो खुद इनिशिएटिव लेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे. लेकिन सिर्फ समय देना काफी नहीं है सही दिशा में मेहनत करनी होगी. स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को अपने फील्ड में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है, वरना मौका निकल जाएगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
परिवार का सपोर्ट और पेरेंट्स का विश्वास आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा. लेकिन रिश्तों में ओवररिएक्शन से बचना जरूरी है. मैरिड लाइफ में मिठास बनाए रखने के लिए छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
मांसपेशियों में खिंचाव या हल्का दर्द हो सकता है. इसे नजरअंदाज करना सही नहीं होगा. हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, तभी राहत मिलेगी.

भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: पिंक
अशुभ अंक: 5

आज का उपाय:
शिवलिंग पर जल अर्पित करें और गौशाला में हरी घास का दान करें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा.

FAQs

  1. क्या आज बिजनेस में नया कदम उठाना सही रहेगा?
    हाँ, लेकिन हर निर्णय सोच-समझकर लें और किसी पर आँख बंद करके भरोसा न करें.
  2. करियर में ग्रोथ के लिए क्या करें?
    नई स्किल सीखने और कोर्स करने पर फोकस करें, यही आपको आगे ले जाएगा.
  3. स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या करें?
    हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग को रोज़ाना की आदत बनाएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Apr 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today

Frequently Asked Questions

क्या आज बिजनेस में नए अवसर बनेंगे?

हाँ, बिजनेस में नए अवसर बनेंगे, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए मेहनत करनी होगी. ऑनलाइन और सोशल मीडिया से कमाई करने वालों को विशेष फायदा हो सकता है.

ऑफिस में प्रमोशन और पैसा पाने के लिए क्या करना होगा?

ऑफिस में चल रही रुकावटें कम होंगी और सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा. खुद इनिशिएटिव लेने वाले आगे बढ़ेंगे और कर्म के अनुसार प्रमोशन व पैसा मिलेगा.

छात्रों को परीक्षा में सफलता के लिए क्या करना चाहिए?

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र सिर्फ समय देने के बजाय सही दिशा में मेहनत करें. स्पोर्ट्स और आर्ट्स के छात्रों को कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी.

रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए क्या करें?

परिवार का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन रिश्तों में ओवररिएक्शन से बचें. विवाहित जीवन में छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज़ करना बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य संबंधी क्या समस्या हो सकती है और उसका समाधान क्या है?

मांसपेशियों में खिंचाव या हल्का दर्द हो सकता है. इसे नज़रअंदाज़ न करें, बल्कि हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग को दिनचर्या में शामिल करें.

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