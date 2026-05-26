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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 26 May 2026: मेष राशि बेहतर वित्तीय प्लानिंग से दूसरों से आगे निकलेंगे लोग, जीवनसाथी संग मजबूत होगी बॉन्डिंग

Aaj ka Mesh Rashifal 26 May 2026: मेष राशि बेहतर वित्तीय प्लानिंग से दूसरों से आगे निकलेंगे लोग, जीवनसाथी संग मजबूत होगी बॉन्डिंग

Aries Horoscope 26 May 2026: मेष राशि वालों के लिए बन रहा है सिद्धि योग, क्या मंगलवार को मिलेगी नई नौकरी और पुरानी बीमारी से मुक्ति? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 26 May 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 26 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक सुदृढ़ता और भविष्य को सुरक्षित करने वाला रहेगा. आज आपकी कुंडली में सिद्धि योग बनने से बिजनेसमैन के लिए फाइनेंशियली (आर्थिक रूप से) यह समय बहुत ही शानदार और भाग्यशाली कहा जा सकता है. आज बाजार में आपको अपनी प्रतिद्वंद्विता को मात देने के लिए बिजनेस में थोड़े दिमागी दांव-पेंच और रणनीतियों का इस्तेमाल भी करना होगा, तभी आप दूसरों से आगे निकलकर एक अच्छी कमाई कर सकेंगे. 

इसके साथ ही, बिजनेसमैन को आज अपने चालू बिजनेस में पूंजी (इन्वेस्टमेंट) बढ़ाने की दिशा में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए; साथ ही अपने मुनाफे का कुछ न कुछ हिस्सा अपने फ्यूचर (भविष्य) के लिए भी लगातार जोड़ते रहें. इकोनॉमी मैटर (वित्तीय मामलों) में आपके द्वारा की गई बेहतर और सूझबूझ भरी प्लानिंग आज आपको बाजार में दूसरों से बहुत आगे रखेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा लोगों और बेरोजगार युवाओं के लिए मंगलवार का दिन बड़े टर्निंग पॉइंट लेकर आया है. जो युवा लंबे समय से रोजगार की तलाश में भटक रहे थे और अनएंप्लॉयड (बेरोजगार) थे, आज उनकी कार्यक्षमता और हुनर के बल पर किसी प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) से सीधे जॉइनिंग लेटर की ईमेल आ सकती है, जिससे आपकी बेरोजगारी दूर होगी. वहीं दूसरी तरफ, मीडिया, लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी और अच्छी स्टोरी कवर करने का सुनहरा मौका मिल सकता है, जिसके सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद से संस्थान और समाज में आपकी धाक जमेगी और आपकी मान-प्रतिष्ठा में जबरदस्त इजाफा होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन लक्ष्यों को भेदने का है. छठा चंद्रमा आपको प्रतियोगिताओं में बढ़त दिलाएगा. स्टूडेंट्स आज अपने कड़े दृढ़ संकल्प, मजबूत इच्छाशक्ति और नियमित पढ़ाई के बल पर अपनी फील्ड में बड़ी सक्सेस (सफलता) हासिल करने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे. एकाग्रता बनाए रखें, परीक्षा के अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है. आज आपके घर-परिवार में किसी नए सदस्य (नन्हे मेहमान या नए रिश्ते) के आने से पूरे परिवार में उत्सव और खुशियों का एक बेहद खुशनुमा माहौल बनेगा, जिससे घर की रौनक बढ़ेगी. लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ आज वैचारिक मतभेद पूरी तरह समाप्त होंगे और आपकी बॉन्डिंग (आपसी तालमेल) पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और मजबूत बनेगी, जिससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
बात करें यदि आपकी सेहत की, तो आज का दिन राहत और नई ऊर्जा लेकर आया है. छठे भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको पिछले लंबे समय से परेशान कर रही किसी पुरानी शारीरिक बीमारी या दर्द से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा. आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद हल्का, स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज मंगलवार के दिन सिद्धि योग और हस्त नक्षत्र की शुभता पाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 May 2026 03:00 AM (IST)
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