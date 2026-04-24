Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेष राशि के स्वास्थ्य में आज सतर्कता, बुजुर्गों की सेहत चिंताजनक हो सकती है।

व्यापार में संपत्ति कर बकाया से कानूनी झंझट, फ्रीलांसरों को कड़ी प्रतिस्पर्धा।

नौकरी में क्लाइंट असंतुष्ट, विरोधियों से सतर्क रहें, राजनीति में सोच-समझकर बोलें।

पारिवारिक कलह से मानसिक शांति भंग, जीवनसाथी से संवाद बनाए रखें।

Aaj ka Mesh Rashifal 24 April 2026: शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का आगमन होगा. आज रात 08:14 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और फिर आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और शूल योग का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का लाभ मिलेगा.

चंद्रमा आज कर्क राशि में विराजमान रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ) का समय श्रेष्ठ है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान शुभ कार्य टालें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए सुखद रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

मेष राशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य के मोर्चे पर सावधानी बरतने की जरूरत है. चंद्रमा के चौथे भाव में होने के कारण आपके घर में किसी बुजुर्ग महिला या माता जी की सेहत अचानक बिगड़ सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा. खुद के लिए भी आज का दिन थोड़ा जोखिम भरा है; वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें क्योंकि चोट या दुर्घटना के योग बन रहे हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के नजरिए से आज का दिन चुनौतियों भरा हो सकता है. संपत्ति से संबंधित पुराने टैक्स बकाया होने के कारण आपको कानूनी पेचीदगियों या बैंक खाते फ्रीज होने जैसी अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दें. फ्रीलांसरों के लिए भी बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी, जिससे आपको कम बजट में अधिक काम करना पड़ सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा जेब पर भारी बोझ पड़ेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. आपकी सेल्स स्ट्रेटेजी या कार्ययोजना विफल हो सकती है क्योंकि क्लाइंट्स आपकी सर्विस से असंतुष्ट दिख सकते हैं. ऑफिस में विरोधियों से सावधान रहें. राजनीति से जुड़े लोग आज विपक्ष की चालों में फंस सकते हैं, इसलिए कोई भी बयान सोच-समझकर दें. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ी उथल-पुथल रह सकती है. घर के बढ़ते खर्चों और आर्थिक तंगी के कारण सदस्यों के बीच बहस या क्लेश होने की संभावना है. इसका सीधा असर आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति पर पड़ेगा. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और छोटी बातों को तूल न दें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कठिन परिश्रम का है. पारिवारिक कलह के कारण पढ़ाई में मन लगाना मुश्किल होगा. अगर आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो एकाग्रता बनाए रखने के लिए योग का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज के उपाय

वाहन चलाते समय 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें.

FAQs

1. आज मेष राशि वालों के लिए यात्रा करना कैसा रहेगा?

आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और फलदायी रहेगी.

2. राहुकाल का समय क्या है और इसमें क्या सावधानी रखें?

आज राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक है. इस समय में कोई भी नया निवेश या मांगलिक कार्य शुरू करने से बचें.

3. आज आर्थिक नुकसान से कैसे बचें?

अपने सभी टैक्स और सरकारी देनदारियों को समय पर चेक करें और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं ताकि बैंक संबंधी समस्याओं से बचा जा सके.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.