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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 24 April 2026: मेष राशि वालों की बढ़ सकती है टेंशन, बैंक अकाउंट और संपत्ति से जुड़े मामलों में रहें सतर्क

Aaj ka Mesh Rashifal 24 April 2026: मेष राशि वालों की बढ़ सकती है टेंशन, बैंक अकाउंट और संपत्ति से जुड़े मामलों में रहें सतर्क

Aries Horoscope: मेष राशिफल 24 अप्रैल 2026 आज सेहत और खर्चों पर नियंत्रण रखें. पुष्य नक्षत्र और वाशि योग का प्रभाव रहेगा. सावधानी से चलाएं वाहन . जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Apr 2026 01:12 AM (IST)
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  • मेष राशि के स्वास्थ्य में आज सतर्कता, बुजुर्गों की सेहत चिंताजनक हो सकती है।
  • व्यापार में संपत्ति कर बकाया से कानूनी झंझट, फ्रीलांसरों को कड़ी प्रतिस्पर्धा।
  • नौकरी में क्लाइंट असंतुष्ट, विरोधियों से सतर्क रहें, राजनीति में सोच-समझकर बोलें।
  • पारिवारिक कलह से मानसिक शांति भंग, जीवनसाथी से संवाद बनाए रखें।

Aaj ka Mesh Rashifal 24 April 2026: शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का आगमन होगा. आज रात 08:14 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और फिर आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और शूल योग का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का लाभ मिलेगा.

चंद्रमा आज कर्क राशि में विराजमान रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ) का समय श्रेष्ठ है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान शुभ कार्य टालें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए सुखद रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
मेष राशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य के मोर्चे पर सावधानी बरतने की जरूरत है. चंद्रमा के चौथे भाव में होने के कारण आपके घर में किसी बुजुर्ग महिला या माता जी की सेहत अचानक बिगड़ सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा. खुद के लिए भी आज का दिन थोड़ा जोखिम भरा है; वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें क्योंकि चोट या दुर्घटना के योग बन रहे हैं.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
बिजनेस के नजरिए से आज का दिन चुनौतियों भरा हो सकता है. संपत्ति से संबंधित पुराने टैक्स बकाया होने के कारण आपको कानूनी पेचीदगियों या बैंक खाते फ्रीज होने जैसी अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दें. फ्रीलांसरों के लिए भी बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी, जिससे आपको कम बजट में अधिक काम करना पड़ सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा जेब पर भारी बोझ पड़ेगा.

 नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. आपकी सेल्स स्ट्रेटेजी या कार्ययोजना विफल हो सकती है क्योंकि क्लाइंट्स आपकी सर्विस से असंतुष्ट दिख सकते हैं. ऑफिस में विरोधियों से सावधान रहें. राजनीति से जुड़े लोग आज विपक्ष की चालों में फंस सकते हैं, इसलिए कोई भी बयान सोच-समझकर दें. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला रहेगा.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज थोड़ी उथल-पुथल रह सकती है. घर के बढ़ते खर्चों और आर्थिक तंगी के कारण सदस्यों के बीच बहस या क्लेश होने की संभावना है. इसका सीधा असर आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति पर पड़ेगा. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और छोटी बातों को तूल न दें.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कठिन परिश्रम का है. पारिवारिक कलह के कारण पढ़ाई में मन लगाना मुश्किल होगा. अगर आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो एकाग्रता बनाए रखने के लिए योग का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 3

आज के उपाय 
वाहन चलाते समय 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें.

 FAQs 

1. आज मेष राशि वालों के लिए यात्रा करना कैसा रहेगा?
आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और फलदायी रहेगी.

2. राहुकाल का समय क्या है और इसमें क्या सावधानी रखें?
आज राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक है. इस समय में कोई भी नया निवेश या मांगलिक कार्य शुरू करने से बचें.

3. आज आर्थिक नुकसान से कैसे बचें?
अपने सभी टैक्स और सरकारी देनदारियों को समय पर चेक करें और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं ताकि बैंक संबंधी समस्याओं से बचा जा सके.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Apr 2026 01:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज मेष राशि वालों के लिए यात्रा करना कैसा रहेगा?

आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और फलदायी रहेगी.

राहुकाल का समय क्या है और इसमें क्या सावधानी रखें?

आज राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक है. इस समय में कोई भी नया निवेश या मांगलिक कार्य शुरू करने से बचें.

आज आर्थिक नुकसान से कैसे बचें?

अपने सभी टैक्स और सरकारी देनदारियों को समय पर चेक करें और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं ताकि बैंक संबंधी समस्याओं से बचा जा सके.

मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य के मोर्चे पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

मेष राशि वालों को स्वास्थ्य के मोर्चे पर सावधानी बरतनी चाहिए. वाहन चलाते समय अत्यधिक सतर्क रहें क्योंकि चोट या दुर्घटना की संभावना है.

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