Aaj ka Mesh Rashifal 23 June 2026: आज दोपहर 04:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि फिर दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:54 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, वरियान योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मध्य रात्रि 12:53 के बाद तुला राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

शुभ ग्रहों का साथ मिलने से आज बिजनेस में बंपर नए कस्टमर्स जुड़ेंगे, जिससे बड़ी सक्सेस आपके हाथ लगेगी. सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि होगी, जिसका सीधा सकारात्मक असर आपके टर्नओवर पर दिखेगा. कॉर्पोरेट मीटिंग्स या डील्स को लेकर आज किसी छोटी-मोटी व्यावसायिक यात्रा की प्लानिंग आसानी से बन सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन काम के बेहतरीन माहौल और नए अवसरों की सौगात लेकर आ रहा है. समाज सेवी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ा मान-सम्मान मिलेगा और आपके लिए नई आय के स्रोत खुलेंगे. ऑफिस में अपनी वर्क एफिशिएंसी के बल पर आप काम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे; मन में कोई बात हो तो उसे सीनियर्स से कहकर तुरंत क्लियर कर लें, मन में घुटन न रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अनुशासन में रहने का कड़ा संदेश दे रहा है. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना मजबूत करेगा, लेकिन भटकाव से बचना होगा. स्टूडेंट्स आज ज़रा से भी ओवरकॉन्फिडेंस (अति-आत्मविश्वास) में रहने की भूल बिल्कुल न करें; अपने तय टाइम-टेबल के अनुसार नियमित रूप से केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. छठे चंद्रमा के प्रभाव से आज आप घरेलू मोर्चे पर सभी सदस्यों के साथ गजब का तालमेल बनाए रखने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे, जिससे आपसी जुड़ाव बढ़ेगा. संडे या मंगलवार की शाम परिवार संग खुनुमा बीतेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. पुराने कर्जों के तनाव से बड़ी मुक्ति मिलने और दफ्तर का माहौल पॉजिटिव रहने से आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स, फ्रेश और खुद को चिंतामुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: मेष राशि के जातक आज छठे चंद्रमा की शुभता पाने और वरियान योग के पावन फल प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें. आज के दिन सुबह शिवलिंग पर दूधमिश्रित शुद्ध जल अर्पित करें और मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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