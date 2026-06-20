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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 20 June 2026: आज भावनाओं में नहीं, 'डेटा' पर भरोसा करें मेष राशि वाले; वर्कप्लेस पर बॉस को इम्प्रेस करेगी ये 1 स्किल

Mesh Rashifal 20 June 2026: आज भावनाओं में नहीं, 'डेटा' पर भरोसा करें मेष राशि वाले; वर्कप्लेस पर बॉस को इम्प्रेस करेगी ये 1 स्किल

Aries Horoscope 20 June 2026: मेष राशि वालों के हाथ लगेगा बड़ा प्रोजेक्ट, क्या शनिवार को तरक्की के सुनहरे अवसरों संग चमकेगी किस्मत? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Jun 2026 03:14 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal Today, 20 June 2026: जून की इस उमस भरी गर्मी के बीच 20 तारीख (शनिवार) का दिन मेष राशि के जातकों के लिए एक बेहद दिलचस्प और व्यावहारिक (Practical) मोड़ लेकर आया है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपके 5वें भाव (Fifth House) यानी बुद्धि, क्रिएटिविटी और संतान के घर में गोचर कर रहे हैं. वहीं, धन और पराक्रम के कारक मंगल आपकी राशि से दूसरे भाव (वृषभ राशि) में मौजूद हैं.

आज ग्रहों की यह स्थिति आपको एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन देने आ रही है "दिल के बजाय दिमाग की सुनें." आइए गहराई से समझते हैं कि आज का दिन आपके करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करने वाला है.

करियर और वर्कप्लेस

आज ऑफिस में आपकी रचनात्मकता (Creativity) चरम पर होगी. 5वें घर का चंद्रमा आपको भीड़ से अलग सोचने की ताकत देगा.

डेटा और ग्राफिक्स का जादू: अगर आज ऑफिस में आपकी कोई मीटिंग या प्रेजेंटेशन है, तो अपनी बात को सिर्फ बोलकर न समझाएं. अपनी स्किल्स दिखाने के लिए चार्ट्स, ग्राफ्स और ओरिजिनल इंफोग्राफिक्स का सहारा लें. आपका यह 'विजुअल और डेटा-ड्रिवन स्टाइल' मैनेजमेंट और बॉस को बेहद प्रभावित करेगा.

मल्टी-टास्किंग की चुनौती: अपनी वर्सटाइल इमेज के कारण आज आपको किसी बड़े और नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जा सकता है. वर्कप्लेस पर आ रही पुरानी समस्याओं को आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से चुटकियों में सुलझा लेंगे.

जॉब सीकर्स के लिए सलाह: जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए वज्र योग का प्रभाव बेहतरीन रहेगा. आज ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर ऑनलाइन पोर्टल्स और लिंक्डइन (LinkedIn) पर एक्टिव रहें; आपकी प्रोफाइल के अनुसार आज कोई अच्छा अवसर मिल सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन पूरी तरह से 'डेटा एनालिसिस' का है. वृषभ राशि में बैठे मंगल आपको आर्थिक मामलों में बेहद प्रैक्टिकल होने की सलाह दे रहे हैं.

इमोशंस पर लगाएं ब्रेक: आज व्यापार में कोई भी डील या बातचीत करते समय अपनी भावनाओं को बीच में न आने दें. कुछ लोग आपकी भलाई या भावुकता का फायदा उठाकर अपनी शर्तों पर काम निकलवाने की कोशिश कर सकते हैं. हर डील को पेपर्स और फैक्ट्स पर तौलें.

मार्केटिंग और विज्ञापन पर फोकस: आज बैठकर यह रिव्यू करें कि पिछले कुछ महीनों में आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी या विज्ञापन सबसे ज्यादा सफल रहा है. जहां से रिटर्न (ROI) अच्छा मिल रहा है, अपना बजट और एनर्जी सिर्फ वहीं इन्वेस्ट करें.

प्रॉपर्टी में निवेश: यदि आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं, तो आज का दिन मार्केट रिसर्च के लिए अच्छा है, लेकिन अंतिम फैसला अनुभवी लोगों की सलाह के बाद ही लें.

रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ

5वें घर में चंद्रमा होने से संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. लेकिन आपकी लव लाइफ में आज थोड़ा ठहराव जरूरी है.

जल्दबाजी में न लें फैसले: जो लोग अभी तक सिंगल हैं और किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं या किसी की तरफ आकर्षित हैं, वे किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें. 'फर्स्ट इंप्रेशन' के आधार पर कोई बड़ा कमिटमेंट करने से बचें. सामने वाले के स्वभाव और बैकग्राउंड को समझने के लिए थोड़ा वक्त लें.

शनिवार को कैसे करें एनर्जी को बैलेंस?

शनिवार का दिन ज्योतिष और मनोविज्ञान दोनों में आत्मनिरीक्षण (Self-reflection) और अनुशासन का प्रतीक माना गया है.

आज का विशेष उपाय: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन आज शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं. इसके पीछे का लॉजिक यह है कि यह क्रिया आपके भीतर के भटकाव को शांत करती है. दीपक जलाते समय 5 मिनट वहां शांत बैठें और अपने आने वाले हफ्ते की रूपरेखा तैयार करें. यह अनुशासन आपकी एकाग्रता (Focus) को दोगुना कर देगा.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): गहरा नीला (यह आपको गंभीर, फोकस्ड और शांत रखेगा)
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Jun 2026 03:14 AM (IST)
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