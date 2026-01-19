हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mesh Rashifal 20 January 2026: मेष राशि के लिए मुनाफे का दिन, मेहनत से मिलेगी बड़ी पहचान

Mesh Rashifal 20 January 2026: मेष राशि के लिए मुनाफे का दिन, मेहनत से मिलेगी बड़ी पहचान

Aries Horoscope 20 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Jan 2026 09:31 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 20 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दशम भाव में स्थित है. जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और मेहनत साफ दिखाई देगी. आप आज पूरे दिन काम में व्यस्त रह सकते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएंगे. सिद्धि योग का प्रभाव आपको सफलता की ओर ले जाने वाला है.

सेहत राशिफल

स्वास्थ्य के प्रति आज विशेष सजग रहने की जरूरत है. काम का दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता है. योग. प्राणायाम और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. समय पर भोजन और पर्याप्त नींद आपके लिए जरूरी रहेगी.

बिजनेस राशिफल

ट्रेडिंग और निवेश से जुड़े व्यापारियों के लिए दिन शुभ है. उम्मीद से बेहतर शुरुआत होने से मुनाफा मिल सकता है. यदि आपने नया स्टाफ रखा है तो उसे स्वयं ट्रेन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. इससे कार्य की गुणवत्ता बनी रहेगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करना चाहिए. आपकी मेहनत और योग्यता आपको कार्यस्थल पर अलग पहचान दिला सकती है. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की संभावना बन रही है.

फाइनेंस राशिफल

आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है. अनावश्यक खर्च से बचें और भविष्य की योजनाओं के लिए बचत पर ध्यान दें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल

विवाहित जीवन में पुरानी बातों को बार-बार दोहराने से बचें. नहीं तो रिश्तों में तनाव आ सकता है. परिवार के साथ समय बिताएं और अपनी भावनाएं साझा करें. छोटे भाई-बहनों की जरूरतों का ध्यान रखना आपके रिश्तों को मजबूत करेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल

सीएस और आईटी से जुड़े छात्रों के लिए दिन महत्वपूर्ण है. पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने की योजना बनाएं. एकाग्रता बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग. अंक और उपाय

लकी रंग. गोल्डन
लकी अंक. 8
अनलकी अंक. 2
उपाय. सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

Q1. क्या आज प्रमोशन के योग हैं.
हाँ. मेहनत और सही प्रयास से प्रमोशन की संभावना बन रही है.

Q2. क्या निवेश करना शुभ रहेगा.
ट्रेडिंग और सोच-समझकर किया गया निवेश लाभ दे सकता है.

Q3. पारिवारिक तनाव कैसे कम होगा.
खुलकर बातचीत और धैर्य रखने से पारिवारिक तनाव कम होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Jan 2026 09:31 PM (IST)
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
