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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष राशिफल 20 अप्रैल 2026: अक्षय तृतीया पर बरसेगी लक्ष्मी, पैतृक संपत्ति और करियर में बड़ी सफलता के योग

मेष राशिफल 20 अप्रैल 2026: अक्षय तृतीया पर बरसेगी लक्ष्मी, पैतृक संपत्ति और करियर में बड़ी सफलता के योग

Aries Horoscope 20 April 2026: मेष राशि वालों के लिए आज धन लाभ और करियर में प्रमोशन के योग हैं. पैतृक संपत्ति के मामले सुलझेंगे. परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और सेहत शानदार रहेगी.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Apr 2026 01:13 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 20 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (अक्षय तृतीया) है. मेष राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा दूसरे भाव (धन और परिवार स्थान) में अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं. आज सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत जैसे महायोगों का साथ मिलने से आपके जीवन में खुशहाली और आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलेंगे.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "धन वर्षा" वाला साबित हो सकता है. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से बाजार में लंबे समय से फंसे हुए पुराने पेमेंट्स आज क्लियर होंगे, जिससे आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी. यदि आप बिजनेस के विस्तार के लिए लोन की कोशिश कर रहे थे, तो आज बैंक मैनेजर आपके लोन रिस्ट्रक्चरिंग के प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी दे सकते हैं. किसी वीआईपी राजनीतिक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति आपको बड़े कॉर्पोरेट घरानों के सीधे संपर्क में लाएगी, जो भविष्य में बड़े प्रोजेक्ट्स का आधार बनेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मानसिक शांति और प्रगति वाला रहेगा. कार्यस्थल पर आप अपने सभी पेंडिंग टारगेट्स को समय से पहले पूरा करने में सफल रहेंगे. विदेश में नौकरी कर रहे जातकों के लिए आज का दिन विशेष है; आपको पदोन्नति (Promotion) या वेतन वृद्धि की आधिकारिक मेल मिल सकती है. आपकी कार्यक्षमता और समर्पण की सराहना होगी, जिससे संस्थान में आपका कद बढ़ेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता और टीम वर्क का है. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. खिलाड़ियों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है; टीम के सदस्यों के भरपूर सहयोग और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से आप कोई चुनौतीपूर्ण मैच या प्रतियोगिता जीतने में सफल रहेंगे. गुरुओं का मार्गदर्शन आपके करियर की दिशा तय करने में सहायक होगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. चन्द्रमा के द्वितीय भाव में होने से पैतृक संपत्ति के बंटवारे का कोई पुराना विवाद आज भाइयों और सगे-संबंधियों के सहयोग से शांतिपूर्वक सुलझ जाएगा. रिश्तों में कड़वाहट खत्म होगी और प्रेम बढ़ेगा. शाम का समय जीवनसाथी और बच्चों के साथ सुखद बीतेगा; आप किसी फिल्म या डिनर का प्रोग्राम बना सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज सितारे आपके पक्ष में हैं. पुरानी किसी शारीरिक समस्या से राहत मिलेगी. मानसिक रूप से आप काफी उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करेंगे. आज परिवार के साथ बिताया गया समय आपके तनाव को पूरी तरह खत्म कर देगा. फिर भी, खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

  • भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चमक और मानसिक शांति का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 6
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा करें. किसी जरूरतमंद को जल का पात्र या सत्तू दान करना अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा.

(FAQs)

1. आज निवेश के लिए सबसे शुभ समय क्या है?
    आज दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं: सुबह 10:15 से 11:15 (शुभ का चौघड़िया) और दोपहर 04:00 से 06:00 (लाभ-अमृत का चौघड़िया).

2. क्या आज सोना खरीदना मेष राशि के लिए शुभ है?
    जी हाँ, आज अक्षय तृतीया है और चंद्रमा आपकी राशि से धन भाव में है. आज की गई खरीदारी और निवेश स्थायी लाभ देंगे.

3. यात्रा के लिए कौन सी दिशा उत्तम रहेगी?
    आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना मंगलकारी और सफलता दिलाने वाला रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 20 Apr 2026 01:13 AM (IST)
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