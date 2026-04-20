Aaj ka Mesh Rashifal 20 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (अक्षय तृतीया) है. मेष राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा दूसरे भाव (धन और परिवार स्थान) में अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं. आज सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत जैसे महायोगों का साथ मिलने से आपके जीवन में खुशहाली और आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलेंगे.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "धन वर्षा" वाला साबित हो सकता है. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से बाजार में लंबे समय से फंसे हुए पुराने पेमेंट्स आज क्लियर होंगे, जिससे आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी. यदि आप बिजनेस के विस्तार के लिए लोन की कोशिश कर रहे थे, तो आज बैंक मैनेजर आपके लोन रिस्ट्रक्चरिंग के प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी दे सकते हैं. किसी वीआईपी राजनीतिक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति आपको बड़े कॉर्पोरेट घरानों के सीधे संपर्क में लाएगी, जो भविष्य में बड़े प्रोजेक्ट्स का आधार बनेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मानसिक शांति और प्रगति वाला रहेगा. कार्यस्थल पर आप अपने सभी पेंडिंग टारगेट्स को समय से पहले पूरा करने में सफल रहेंगे. विदेश में नौकरी कर रहे जातकों के लिए आज का दिन विशेष है; आपको पदोन्नति (Promotion) या वेतन वृद्धि की आधिकारिक मेल मिल सकती है. आपकी कार्यक्षमता और समर्पण की सराहना होगी, जिससे संस्थान में आपका कद बढ़ेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता और टीम वर्क का है. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. खिलाड़ियों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है; टीम के सदस्यों के भरपूर सहयोग और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से आप कोई चुनौतीपूर्ण मैच या प्रतियोगिता जीतने में सफल रहेंगे. गुरुओं का मार्गदर्शन आपके करियर की दिशा तय करने में सहायक होगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. चन्द्रमा के द्वितीय भाव में होने से पैतृक संपत्ति के बंटवारे का कोई पुराना विवाद आज भाइयों और सगे-संबंधियों के सहयोग से शांतिपूर्वक सुलझ जाएगा. रिश्तों में कड़वाहट खत्म होगी और प्रेम बढ़ेगा. शाम का समय जीवनसाथी और बच्चों के साथ सुखद बीतेगा; आप किसी फिल्म या डिनर का प्रोग्राम बना सकते हैं.

सेहत के मामले में आज सितारे आपके पक्ष में हैं. पुरानी किसी शारीरिक समस्या से राहत मिलेगी. मानसिक रूप से आप काफी उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करेंगे. आज परिवार के साथ बिताया गया समय आपके तनाव को पूरी तरह खत्म कर देगा. फिर भी, खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चमक और मानसिक शांति का प्रतीक)

सिल्वर (चमक और मानसिक शांति का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 6

6 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा करें. किसी जरूरतमंद को जल का पात्र या सत्तू दान करना अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा.

(FAQs)

1. आज निवेश के लिए सबसे शुभ समय क्या है?

आज दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं: सुबह 10:15 से 11:15 (शुभ का चौघड़िया) और दोपहर 04:00 से 06:00 (लाभ-अमृत का चौघड़िया).

2. क्या आज सोना खरीदना मेष राशि के लिए शुभ है?

जी हाँ, आज अक्षय तृतीया है और चंद्रमा आपकी राशि से धन भाव में है. आज की गई खरीदारी और निवेश स्थायी लाभ देंगे.

3. यात्रा के लिए कौन सी दिशा उत्तम रहेगी?

आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना मंगलकारी और सफलता दिलाने वाला रहेगा.

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