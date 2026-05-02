Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य प्राप्ति और एकाग्रता का दिन।

Aaj ka Mesh Rashifal 2 May 2026: आज प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. मेष राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 7वें भाव (साझेदारी और वैवाहिक जीवन) में गोचर कर रहे हैं. चन्द्रमा की यह स्थिति आपसी संबंधों में मजबूती और व्यापार में स्थिरता लाने वाली है. आज बुधादित्य योग और सुनफा योग का साथ मिलने से आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति प्रबल रहेगी.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह वीकेंड आपके लिए "लाभकारी और स्थिर" रहने वाला है. बिजनेस में आपकी सटीक प्लानिंग रंग लाएगी और अच्छा मुनाफा मिलने के प्रबल योग हैं. विशेष टिप: यदि आप बिजनेस विस्तार या किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज दो विशेष शुभ मुहूर्त हैं. दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत का चौघड़िया) के बीच कदम उठाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और अनुशासन की गूँज रहेगी. मैनेजमेंट आपकी कार्यशैली की सराहना करेगा, जिससे प्रमोशन (Promotion) या कोई नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के स्पष्ट संकेत हैं. सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलने से आपके कठिन प्रोजेक्ट्स भी आसानी से पूरे हो जाएंगे. जो लोग इस वीकेंड पर काम कर रहे हैं, उन्हें अपने समर्पण का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और ऑफिस में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "लक्ष्य प्राप्ति" का है. प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का फोकस बहुत मजबूत रहेगा. आपकी एकाग्रता आपको कठिन विषयों को समझने में मदद करेगी. आज की गई मेहनत भविष्य में सुखद परिणाम लेकर आएगी. गुरुजनों या मेंटर्स का मार्गदर्शन आज आपके लिए प्रेरणादायक साबित होगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. चन्द्रमा के सप्तम भाव में होने से पति-पत्नी के बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी और आपसी समझ बढ़ेगी. लव लाइफ में रोमांस का तड़का लगेगा और आप पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे. संतान पक्ष की ओर से भी कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे घर में मधुरता और प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा.

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को बहुत एक्टिव और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, जिससे आप पेंडिंग कार्यों को भी तेजी से निपटा लेंगे. इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लें और हल्की एक्सरसाइज जारी रखें. मध्य रात्रि के बाद चंद्रमा के राशि परिवर्तन से अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव महसूस कर सकते हैं.

भाग्यशाली रंग: ब्लैक (गंभीरता और सुरक्षा का प्रतीक)

ब्लैक (गंभीरता और सुरक्षा का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 8

8 अशुभ अंक: 5

5 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा होने के कारण पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना शुभ रहेगा.

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