Aaj ka Mesh Rashifal 19 February 2026: मेष राशि खुशखबरी! बड़ी कंपनी से आएगा जॉइनिंग लेटर, बरसेगा पैसा
Aries Horoscope 19 February 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?
Mesh Rashifal 19 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपके 11वें भाव में विराजमान हैं, जो स्पष्ट रूप से आपके लाभ और उन्नति की ओर संकेत कर रहे हैं. आज आपकी चतुर बुद्धि और मेहनत कठिन से कठिन कार्यों को भी आसानी से और समय से पहले पूरा करने में सफल रहेगी.
कार्यक्षेत्र और नौकरी
सिद्ध योग के बनने से कार्यस्थल पर आपको किसी मनचाही कंपनी से जॉइनिंग लेटर मिलने के प्रबल योग हैं. एंप्लॉयड लोगों के लिए आज का दिन अपनी योग्यता साबित करने का है. आपकी कार्यक्षमता को देखते हुए सीनियर्स आपसे प्रभावित होंगे.
व्यापार और धन
बिजनेस में यदि पिछले कुछ समय से घाटा चल रहा था, तो आज उसकी भरपाई संभव है. किसी बाहरी स्रोत से अचानक आमदनी होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. जिन बिजनेसमैन का अपने क्लाइंट्स के साथ कोई पुराना विवाद चल रहा था, वह अब सुलझता नजर आ रहा है.
स्वास्थ्य
किसी पुरानी बीमारी से उबरने के बाद आज आप खुद को बहुत उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, जिससे आप दिनभर के कार्यों को बिना थके पूरा कर पाएंगे.
प्रेम और परिवार
फैमिली में किसी रिश्तेदार के साथ चल रहे पुराने मतभेद आज दूर होंगे. लव और लाइफ पार्टनर के साथ आप बेहतरीन समय बिताएंगे, जिससे रिश्तों में नई ताजगी आएगी. सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके कार्यों से आपकी प्रसिद्धि (Fame) बढ़ेगी.
शिक्षा और छात्र
स्टूडेंट्स के लिए सलाह है कि वे अपने सहपाठियों के साथ नोट्स साझा करने में स्पष्ट रहें. यह पारदर्शिता आप दोनों के लिए ही बेहतर परिणाम लेकर आएगी. मेहनत का फल मिलने का समय निकट है.
- भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
- भाग्यशाली अंक: 1
- अशुभ अंक: 6
- शुभ समय: सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक.
उपाय
- आज भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और "ॐ गं गणपतये नमः" का जाप करें.
- राहुकाल (दोपहर 01:30 से 03:00) के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.
- जरूरतमंदों को सफेद अन्न का दान करना मानसिक शांति और लाभ प्रदान करेगा.
(FAQs)
क्या आज निवेश करना सुरक्षित है?
जी हाँ, चंद्रमा के लाभ भाव में होने से आज किया गया निवेश भविष्य में अच्छा मुनाफा दे सकता है, विशेषकर दोपहर 3 बजे से पहले.
आज की यात्रा के लिए सबसे अच्छी दिशा कौन सी है?
पंचांग के अनुसार आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और फलदायी रहेगा.
क्या आज कोई बड़ा पारिवारिक निर्णय लेना चाहिए?
शाम के शुभ चौघड़िया (05:00 से 06:00) में परिवार के साथ चर्चा करके निर्णय लेना सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि उस समय ग्रहों का सहयोग आपके साथ होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
