Aaj ka Mesh Rashifal 19 February 2026: मेष राशि खुशखबरी! बड़ी कंपनी से आएगा जॉइनिंग लेटर, बरसेगा पैसा

Aaj ka Mesh Rashifal 19 February 2026: मेष राशि खुशखबरी! बड़ी कंपनी से आएगा जॉइनिंग लेटर, बरसेगा पैसा

Aries Horoscope 19 February 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Feb 2026 02:39 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 19 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपके 11वें भाव में विराजमान हैं, जो स्पष्ट रूप से आपके लाभ और उन्नति की ओर संकेत कर रहे हैं. आज आपकी चतुर बुद्धि और मेहनत कठिन से कठिन कार्यों को भी आसानी से और समय से पहले पूरा करने में सफल रहेगी.

कार्यक्षेत्र और नौकरी

सिद्ध योग के बनने से कार्यस्थल पर आपको किसी मनचाही कंपनी से जॉइनिंग लेटर मिलने के प्रबल योग हैं. एंप्लॉयड लोगों के लिए आज का दिन अपनी योग्यता साबित करने का है. आपकी कार्यक्षमता को देखते हुए सीनियर्स आपसे प्रभावित होंगे.

व्यापार और धन

बिजनेस में यदि पिछले कुछ समय से घाटा चल रहा था, तो आज उसकी भरपाई संभव है. किसी बाहरी स्रोत से अचानक आमदनी होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. जिन बिजनेसमैन का अपने क्लाइंट्स के साथ कोई पुराना विवाद चल रहा था, वह अब सुलझता नजर आ रहा है.

स्वास्थ्य

किसी पुरानी बीमारी से उबरने के बाद आज आप खुद को बहुत उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, जिससे आप दिनभर के कार्यों को बिना थके पूरा कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार

फैमिली में किसी रिश्तेदार के साथ चल रहे पुराने मतभेद आज दूर होंगे. लव और लाइफ पार्टनर के साथ आप बेहतरीन समय बिताएंगे, जिससे रिश्तों में नई ताजगी आएगी. सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके कार्यों से आपकी प्रसिद्धि (Fame) बढ़ेगी.

शिक्षा और छात्र

स्टूडेंट्स के लिए सलाह है कि वे अपने सहपाठियों के साथ नोट्स साझा करने में स्पष्ट रहें. यह पारदर्शिता आप दोनों के लिए ही बेहतर परिणाम लेकर आएगी. मेहनत का फल मिलने का समय निकट है.

  • भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 6
  • शुभ समय: सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक.

उपाय

  • आज भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और "ॐ गं गणपतये नमः" का जाप करें.
  • राहुकाल (दोपहर 01:30 से 03:00) के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.
  • जरूरतमंदों को सफेद अन्न का दान करना मानसिक शांति और लाभ प्रदान करेगा.

(FAQs)

क्या आज निवेश करना सुरक्षित है?
जी हाँ, चंद्रमा के लाभ भाव में होने से आज किया गया निवेश भविष्य में अच्छा मुनाफा दे सकता है, विशेषकर दोपहर 3 बजे से पहले.

आज की यात्रा के लिए सबसे अच्छी दिशा कौन सी है?
पंचांग के अनुसार आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और फलदायी रहेगा.

क्या आज कोई बड़ा पारिवारिक निर्णय लेना चाहिए?
शाम के शुभ चौघड़िया (05:00 से 06:00) में परिवार के साथ चर्चा करके निर्णय लेना सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि उस समय ग्रहों का सहयोग आपके साथ होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Feb 2026 02:39 AM (IST)
Embed widget