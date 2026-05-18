Aaj ka Mesh Rashifal 18 May 2026: मेष राशि वालों के लिए धन निवेश और नौकरी में बड़ी सफलता के योग, खत्म होगी ऑफिस की राजनीति
Aries Horoscope 18 May 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?
Aaj ka Mesh Rashifal 18 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि फिर तृतीया रहेगी. आज सुबह 11:32 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वार्थसिद्धि योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा.
चन्द्रमा रात्रि 10:05 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला साबित होगा. चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से धन-निवेश से आपको बड़ा मुनाफा मिलने के प्रबल आसार हैं. यदि आप कोई नई बिजनेस डील करने की सोच रहे हैं, तो आज सोमवार को उत्तर और पूर्व दिशा की यात्राएं आपके लिए धन और सफलता के नए मार्ग खोलेंगी. यह दिशाएं आपकी व्यावसायिक मीटिंग्स के लिए अत्यंत उत्तम और भाग्यशाली रहेंगी. बाजार में चल रहे कॉम्पिटिशन के बीच आपको कुछ विशेष छूट या नए समीकरण मिलेंगे, जो आपके प्रॉडक्ट को मार्केट में प्रतिद्वंद्वी से सस्ता और सुलभ बनाएंगे. आज के दिन कोई ऐसी मूल्यवान संपत्ति भी आपके नाम हो सकती है, जिसका भविष्य में उपयोग आप अपने व्यापारिक लाभ को बढ़ाने के लिए बखूबी कर पाएंगे.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में मानसिक शांति और तरक्की लेकर आया है. ऑफिस में पिछले कुछ समय से चल रही राजनीति और तनाव खुद-ब-खुद समाप्त हो जाएगा. आपके विरोधी जो अब तक आपके काम में बाधा डाल रहे थे, वे भी आज आपकी अद्भुत कार्यकुशलता के कायल होकर आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर होंगे. जो लोग अपने गृह नगर से दूर, किसी दूसरे शहर या विदेश में रहकर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें आज मैनेजमेंट की तरफ से कोई बड़ी उपलब्धि या प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है. इस बड़ी सफलता की खुशी में आप शाम का समय अपने पुराने दोस्तों के साथ पार्टी करके बिताएंगे.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए सोमवार का दिन किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है. ग्रहों की अनुकूलता और चंद्रमा की विशेष शुभ स्थिति आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगी. पढ़ाई में आ रही पुरानी बाधाएं दूर होंगी और एकाग्रता बढ़ेगी. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आज का दिन आपके पक्ष में परिणाम देने वाला रहेगा. आपकी कला और प्रतिभा की हर जगह सराहना होगी, जिससे आपको नई पहचान मिलेगी.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का आगमन होगा. घर-परिवार के मामलों में आज आपके नेतृत्व कौशल और सटीक निर्णयों की खुलकर सराहना होगी, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और घर का वातावरण अत्यंत सुखद व सामंजस्यपूर्ण बना रहेगा. इसके साथ ही, घर के बड़े-बुजुर्गों के स्वास्थ्य में आज काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा. उनके आशीर्वाद और सही मार्गदर्शन से आपके कई समय से अटके हुए पारिवारिक कार्य आसानी से सिद्ध हो जाएंगे, जिससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली का माहौल रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के लिहाज से आज का दिन सामान्य से काफी बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव दूर होने से आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. बुजुर्गों की सेहत में सुधार आपकी बड़ी चिंता को दूर करेगा. आज अपनी दिनचर्या में योग और संतुलित खानपान को शामिल करें ताकि आपकी शारीरिक क्षमता और मजबूत हो सके.
भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
भाग्यशाली रंग: नीला (Blue)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: सोमवार के दिन भगवान शिव का कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें, तथा उत्तर-पूर्व दिशा की यात्रा से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें.
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