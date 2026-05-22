हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 22 May 2026: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में ला सकता है बड़ा बदलाव! क्या पार्टनर के साथ बढ़ेगा प्यार और भरोसा

Aaj ka Love Rashifal 22 May 2026: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में ला सकता है बड़ा बदलाव! क्या पार्टनर के साथ बढ़ेगा प्यार और भरोसा

Aaj ka Love Rashifal 22 May 2026: क्या आज आपके रिश्ते में बढ़ेगा प्यार या हो सकती है गलतफहमी? जानिए 22 मई शुक्रवार का लव राशिफल और समझिए प्रेम, परिवार और रिश्तों को लेकर दिन क्या संकेत दे रहा है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 22 May 2026 12:11 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Love Rashifal 22 May 2026: शुक्रवार का दिन कई राशियों के लिए प्रेम, रिश्तों और भावनात्मक जुड़ाव के लिहाज से खास रहने वाला है. कहीं परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मन को सुकून देगा तो कहीं रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की जरूरत पड़ सकती है. कुछ राशियों के लिए प्रेम जीवन में नई खुशियां आएंगी, जबकि कुछ को गलतफहमियों और भावनात्मक तनाव से बचने की सलाह दी गई है. 

मेष राशि: रिश्तों में धैर्य बनाए रखना होगा जरूरी
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा उतार-चढ़ाव ला सकता है. माता-पिता या परिवार के किसी सदस्य के साथ विचारों का टकराव हो सकता है. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी या गुस्से से बचना बेहतर रहेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको भी शांत रहकर रिश्ते संभालने होंगे. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

वृषभ राशि: रिश्तों में मिलेगा अपनों का पूरा साथ
वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में खुशियां लेकर आएगा. परिवार और दोस्तों का सहयोग मन को सुकून देगा. प्रेम जीवन में रोमांस और भरोसा बढ़ेगा. किसी करीबी व्यक्ति से अच्छी खबर मिलने से आपका मूड बेहतर रहेगा. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत बनाएगा.

मिथुन राशि: प्रेम संबंधों में बढ़ेगा विश्वास और अपनापन
मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में मिठास बढ़ाने वाला रहेगा. प्रेम जीवन में पार्टनर का सहयोग और समझदारी आपको मानसिक शांति देगी. परिवार में पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है. रिश्तों में ईमानदारी और खुलापन बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

कर्क राशि: प्रेम जीवन में आएगी नई ऊर्जा और खुशी
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम और परिवार दोनों के लिए सकारात्मक रहेगा. साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और रिश्तों में नजदीकियां महसूस होंगी. परिवार का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. किसी धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. प्रेम जीवन में स्थिरता और सुकून महसूस होगा.

सिंह राशि: रिश्तों में गलतफहमियों से बचना होगा जरूरी
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. पार्टनर आपके व्यवहार को लेकर असहज महसूस कर सकता है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. रिश्तों में शक या गलतफहमी बढ़ने की संभावना है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा. प्रेम जीवन में धैर्य और भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा.

कन्या राशि: प्रेम और दांपत्य जीवन में बढ़ेगी मिठास
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों के लिहाज से अच्छा रहेगा. जीवनसाथी और परिवार का सहयोग मिलने से मन खुश रहेगा. पुराने दोस्तों या प्रियजनों से मुलाकात आपके लिए यादगार साबित हो सकती है. प्रेम संबंधों में अपनापन और भरोसा बढ़ेगा. रिश्तों में संतुलन बनाए रखने से दिन और बेहतर बनेगा.

तुला राशि: प्रेम जीवन में खुशियों के नए अवसर मिलेंगे
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. पार्टनर के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा और रिश्तों में रोमांस बढ़ेगा. परिवार का सहयोग हर कदम पर मिलेगा. प्रेम जीवन में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे दूर हो सकती हैं. किसी खास व्यक्ति से मिली तारीफ आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी.

वृश्चिक राशि: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव रहेगा मजबूत
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम और परिवार दोनों के लिए अच्छा रहेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. हालांकि छोटी-छोटी बातों पर नाराजगी हो सकती है, लेकिन समझदारी से रिश्ते संभल जाएंगे. परिवार के साथ घूमने-फिरने या किसी खास योजना पर चर्चा हो सकती है. रिश्तों में विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा.

धनु राशि: रिश्तों में धैर्य और समझदारी से लें काम
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. प्रेम संबंधों में किसी पुरानी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है. परिवार और दोस्तों से उम्मीद के मुताबिक सहयोग नहीं मिलने से मन उदास रह सकता है. पार्टनर से खुलकर बातचीत करना आपके लिए बेहतर रहेगा. रिश्तों में संयम और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

मकर राशि: रिश्तों में बढ़ सकती है थोड़ी दूरी
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ छोटी बातों पर बहस हो सकती है. काम का तनाव आपके निजी रिश्तों पर असर डाल सकता है. परिवार के साथ समय बिताने और शांत बातचीत करने से रिश्तों में सुधार आएगा. भावनाओं को दबाने के बजाय सही तरीके से व्यक्त करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

कुंभ राशि: प्रेम जीवन में मिलेगा सुकून और सहयोग
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में राहत और सकारात्मकता लेकर आएगा. पार्टनर और परिवार का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. परिवार के साथ यात्रा या किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा. प्रेम जीवन में भरोसा और समझदारी दोनों मजबूत होंगे.

मीन राशि: प्रेम संबंधों में बढ़ेगी नजदीकियां और खुशी
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम जीवन में खुशियां लेकर आएगा. पार्टनर के साथ रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत महसूस होंगे. परिवार और दोस्तों का साथ आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा. किसी अच्छी खबर से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और रिश्तों में नई मिठास आएगी.

यह भी पढ़े: Vastu Shastra: अनजाने में किया गया कांच का ये इस्तेमाल तोड़ सकता है रिश्ते! जानें पारदर्शी ग्लास, टूटे कांच और रिश्तों से जुड़े वास्तु संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 22 May 2026 12:11 AM (IST)
Tags :
Love Horoscope Today Aaj Ka Love Rashifal Love Relationship Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Love Rashifal 22 May 2026: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में ला सकता है बड़ा बदलाव! क्या पार्टनर के साथ बढ़ेगा प्यार और भरोसा
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में ला सकता है बड़ा बदलाव! क्या पार्टनर के साथ बढ़ेगा प्यार और भरोसा
राशिफल
Tarot Card Rashifal 22 May 2026: मेष राशि वालों की पूरी होगी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, धनु के लिए बनेंगे विवाह के नए अवसर, जानें टैरो राशिफल
टैरो राशिफल 22 मई 2026 सावधान! कर्क राशि वाले आज भूलकर भी न करें नया निवेश, मिथुन का शॉर्टकट रास्ता बढ़ा सकता है बड़ी
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 22 मई 2026 शुक्रवार को तुला राशि को मिलेगा पैतृक संपत्ति का लाभ और मकर को करना होगा कड़ा संघर्ष, जानें राशिफल
कल का राशिफल 22 मई 2026: वृद्धि योग और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव, शुक्रवार को इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें कल का पंचांग
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 21 May 2026: मकर राशि पार्टनरशिप बिजनेस से होगा बंपर लाभ, पुराने पेंडिंग प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने से कंपनी में बढ़ेगी आपकी साख
मकर राशिफल 21 मई 2026 पार्टनरशिप बिजनेस से होगा बंपर लाभ, पुराने पेंडिंग प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने से कंपनी में बढ़ेगी आपकी साख
Advertisement

वीडियोज

“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Petrol-Diesel छोड़ो! ये हैं 2025-26 की सबसे Affordable EV और CNG Cars | #evindia #autolive
EV Revolution in India! पेट्रोल छोड़ अब Electric Cars की तरफ भाग रहे लोग | #evrevolution #autolive
Best EVs to shift from a petrol car: Windsor, Harrier EV, XEV 9s etc | #evindia #windsor #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'केवल गाय को गुड़-रोटी खिलाने से कोई गौभक्त नहीं बन जाता', शंकराचार्य का CM योगी पर निशाना
'केवल गाय को गुड़-रोटी खिलाने से कोई गौभक्त नहीं बन जाता', शंकराचार्य का CM योगी पर निशाना
चुनाव 2026
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने किया जीत का दावा, जानें कब आएंगे नतीजे
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने किया जीत का दावा, जानें कब आएंगे नतीजे
आईपीएल 2026
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
साउथ सिनेमा
Karuppu BO Day 7: सूर्या की 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर जमाई धाक, 7वें दिन कमाई पहुंची 114 करोड़ के पार
सूर्या की 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर जमाई धाक, 7वें दिन कमाई पहुंची 114 करोड़ के पार
इंडिया
बकरीद से पहले कलकत्ता HC का बड़ा फैसला, 'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', याचिका रद्द
बकरीद से पहले कलकत्ता HC का बड़ा फैसला, 'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', याचिका रद्द
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बीजेपी के इस नेता ने डेटा शेयर कर किया दावा
कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बीजेपी के इस नेता ने डेटा शेयर कर किया दावा
इंडिया
बड़ा हादसा टला: दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग से चंद सेकंड पहले एअर इंडिया फ्लाइट के इंजन में लगी आग
बड़ा हादसा टला: दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग से चंद सेकंड पहले एअर इंडिया फ्लाइट के इंजन में लगी आग
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget