Aaj ka Mesh Rashifal 17 June 2026: आज रात्रि 21:39 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज दोपहर 01:37 तक पुनर्वसु नक्षत्र फिर पुष्य नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग, गजकेसरी योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:13 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

लोहे और मशीनरी के व्यापार में विकट परिस्थितियों के मध्य भी कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है, इसलिए स्टॉक मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दें. बिजनेस के मामलों में हाथ पर हाथ रख कर बैठने से नुकसान का सामना करना पड़ेगा, किसी दूसरे के भरोसे काम न छोड़ें. ट्रैवलिंग के दौरान व्यापारियों को सामान व जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

वर्कप्लेस पर आज आपके कार्यों में कुछ गलतियां आ सकती हैं, जिन्हें समय रहते स्वीकार करना और सुधारना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. एंप्लॉयड पर्सन आज दफ्तर में गहन विचारों और फालतू की बैकबाइटिंग से पूरी तरह बचें; बेवजह की बातों में दिमाग लगाना आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है. सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आज आपका एनर्जी लेवल थोड़ा लो (धीमा) रहेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े मानसिक धैर्य का रहेगा. चौथा चंद्रमा मन में सुस्ती दे सकता है. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स का परीक्षा परिणाम आज सामान्य रहने के कारण, जितनी वे उम्मीद कर रहे थे उतना स्कोर न बनने से वे थोड़े डिप्रेशन या निराशा में जा सकते हैं; हताश न हों, मेहनत जारी रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन जिम्मेदारियों को स्वीकार करने का कड़ा संकेत दे रहा है. घर-परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भागने की बजाय उन्हें सहर्ष स्वीकार कर निभाने का प्रयास करें; फैमिली के लिए प्रॉपर टाइम नहीं निकालने से जीवनसाथी के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है, अपनों को समय दें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चतुर्थ चंद्रमा के कारण आज अत्यधिक मानसिक तनाव, काम की चिंता और सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. खुद को सकारात्मक बनाए रखने के लिए सुबह ध्यान क्रियाओं का सहारा लें और शाम को परिवार के साथ समय बिताएं.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: मेष राशि के जातक आज चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने और पारिवारिक सुख-शांति के लिए भगवान शिव की आराधना करें. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम के समय शिवलिंग पर कच्चा दूध और पानी अर्पित करें तथा सफेद चंदन का तिलक लगाएं. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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