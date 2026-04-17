Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेष राशि के लिए 17 अप्रैल को वाशि, सुनफा, विष्कुम्भ योग बनेंगे।

व्यापार को मिलेगी वैश्विक पहचान, विदेशी निवेश के अवसर खुलेंगे।

करियर में मिलेगी नई ऊंचाइयां, प्रतिष्ठित कंपनी से मिल सकता है ऑफर।

विद्यार्थियों के लिए विदेश जाकर पढ़ाई का 'गोल्डन डे' है।

Aaj ka Mesh Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार का दिन मेष राशि के जातकों के लिए विशेष उपलब्धियों वाला रहेगा. आज वैशाख कृष्ण देव पितृ कार्ये अमावस्या शाम 05:22 तक रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. नक्षत्रों की बात करें तो दोपहर 12:02 तक रेवती और फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा.

ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, सुनफा, विष्कुम्भ और सर्वार्थ सिद्धि व सर्वाअमृत योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. हालांकि, दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष रहेगा, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर के बाद लेना श्रेयस्कर होगा. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान शुभ कार्यों से बचें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. विष्कुम्भ और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपके बिजनेस को ग्लोबल पहचान मिलेगी. यदि आप विदेशी निवेश की तलाश में थे, तो आज रास्ते खुलेंगे. बिजनेस में पारदर्शिता बनाए रखना आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा. निवेश के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय सर्वोत्तम है. आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, जिससे पुराने कर्ज चुकाने में आसानी होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है. आपको किसी प्रतिष्ठित कंपनी से बड़ा ऑफर मिल सकता है. ऑफिस में आपके सुझावों को न केवल सुना जाएगा, बल्कि उनकी प्रशंसा भी होगी. मैनेजमेंट आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप सकता है. यदि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो हल्के नीले या सफेद कपड़े पहनें; यह आपकी स्पष्ट सोच को दर्शाएगा.

हेल्थ राशिफल (Health)

शारीरिक रूप से आज आप खुद को ऊर्जावान और आकर्षक महसूस करेंगे. चन्द्रमा के आपकी ही राशि में होने से मन शांत और खुशनुमा रहेगा. हालांकि, विष दोष के कारण दोपहर तक थोड़ी मानसिक बेचैनी हो सकती है, लेकिन योग और प्राणायाम से आप इसे नियंत्रित कर लेंगे. अपनी स्किन केयर और डाइट पर ध्यान देना आज आपको और भी प्रभावशाली बनाएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

शुक्रवार का दिन होने के कारण घर का माहौल कलात्मक और सुखद बना रहेगा. भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आपसी प्रेम बढ़ेगा. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन निर्णायक है; आप परिवार या समाज में चल रहे किसी विवाद को सुलझाने में सफल रहेंगे. पार्टनर के साथ शाम का समय खुशनुमा बीतेगा और आपसी समझ बढ़ेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए आज 'गोल्डन डे' है. आपको अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी से कन्फर्मेशन लेटर मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम दिखेगा. एकाग्रता में वृद्धि होगी.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: सफेद (White)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय

शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें.

FAQs

1. आज का सबसे शुभ समय क्या है?

आज दो शुभ समय हैं: सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ चौघड़िया).

2. विष दोष का प्रभाव कब तक रहेगा?

चन्द्रमा और शनि के मिलन से बनने वाला विष दोष आज दोपहर 12:02 तक रहेगा. इसके बाद चन्द्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे.

3. आज किस दिशा में यात्रा करना वर्जित है?

आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ बताई गई है, इसलिए अन्य दिशाओं में लंबी यात्रा करने से पहले सावधानी बरतें.

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