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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 15 June 2026: सोमवती अमावस्या पर मेष राशि वालों की खुलेगी लॉटरी, बॉस करेंगे काम की तारीफ

Aaj ka Mesh Rashifal 15 June 2026: सोमवती अमावस्या पर मेष राशि वालों की खुलेगी लॉटरी, बॉस करेंगे काम की तारीफ

Aries Horoscope 15 June 2026: सोमवती अमावस्या पर मेष राशि के आर्थिक मामलों में सुधार होगा. बिजनेस में तरक्की और नौकरी में प्रमोशन के योग हैं. ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें आज का राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 15 June 2026: आज का मेष राशिफल, 15 जून 2026: आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, उपरांत प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. ग्रह-नक्षत्रों के लिहाज से आज कई दुर्लभ योग बन रहे हैं. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ-साथ शूल और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

वहीं, मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए रूचक व हंस योग और मिथुन, कन्या, धनु व मीन राशि वालों के लिए भद्र योग का विशेष सहयोग मिल रहा है. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

  • शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक
  • लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस दौरान शुभ कार्य वर्जित हैं)
  • दिशाशूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और फलदायी रहेगा.

मेष राशिफल (Aries Horoscope)

पारिवारिक जीवन व रिश्ते: आज चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जो भाई-बहनों और रिश्तेदारों का स्थान है. आज आपको अपने करीबियों और रिश्तेदारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, इससे आपसी संबंधों में मजबूती आएगी. सूर्य के तृतीय भाव (मिथुन राशि) में होने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी और जीवनसाथी की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज विवाह की बात आगे बढ़ सकती है.

करियर और व्यापार: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शानदार है. शूल और गण्ड योग के प्रभाव से आपके आर्थिक मामलों (Economic Matters) में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, जिससे बिजनेस को लेकर आपकी सोच सकारात्मक (Positive Thinking) होगी. आज आपको अपनी नेटवर्किंग मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए. बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी कॉन्फ्रेंस या नेटवर्किंग इवेंट्स में हिस्सा लेना फायदेमंद साबित होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) आज मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहें, क्योंकि ऑफिस में सीनियर्स और बॉस के साथ आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है. कार्यस्थल (Workspace) पर आपके काम की जमकर तारीफ होगी. आज कस्टमर रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए समय और पैसा दोनों इन्वेस्ट करें; पुराने क्लाइंट्स को थैंक यू मैसेज या डिस्काउंट कूपन भेजना आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेगा.

युवा और छात्र: खिलाड़ी (Sports Persons), कलाकार (Artists) और विद्यार्थी (Students) आज अपने-अपने फील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. आपकी कठिन मेहनत और सटीक टाइम मैनेजमेंट आपको दूसरों से आगे ले जाएगा और आपको मनमुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे.

बिजनेस टिप: आज भाग्य और कर्म का अद्भुत संयोग बना हुआ है. हाई कॉन्फिडेंस लेवल के कारण बिजनेसमैन के सभी रुके हुए कार्य समय पर पूरे होंगे. भाग्य का पूरा सपोर्ट आज आपके साथ है.

  • शुभ रंग: पीला (Yellow)
  • शुभ अंक (Lucky No): 4
  • अशुभ अंक (Unlucky No): 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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