Aaj ka Mesh Rashifal 15 June 2026: आज का मेष राशिफल, 15 जून 2026: आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, उपरांत प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. ग्रह-नक्षत्रों के लिहाज से आज कई दुर्लभ योग बन रहे हैं. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ-साथ शूल और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

वहीं, मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए रूचक व हंस योग और मिथुन, कन्या, धनु व मीन राशि वालों के लिए भद्र योग का विशेष सहयोग मिल रहा है. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस दौरान शुभ कार्य वर्जित हैं)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस दौरान शुभ कार्य वर्जित हैं) दिशाशूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और फलदायी रहेगा.

पारिवारिक जीवन व रिश्ते: आज चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जो भाई-बहनों और रिश्तेदारों का स्थान है. आज आपको अपने करीबियों और रिश्तेदारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, इससे आपसी संबंधों में मजबूती आएगी. सूर्य के तृतीय भाव (मिथुन राशि) में होने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी और जीवनसाथी की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज विवाह की बात आगे बढ़ सकती है.

करियर और व्यापार: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शानदार है. शूल और गण्ड योग के प्रभाव से आपके आर्थिक मामलों (Economic Matters) में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, जिससे बिजनेस को लेकर आपकी सोच सकारात्मक (Positive Thinking) होगी. आज आपको अपनी नेटवर्किंग मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए. बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी कॉन्फ्रेंस या नेटवर्किंग इवेंट्स में हिस्सा लेना फायदेमंद साबित होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) आज मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहें, क्योंकि ऑफिस में सीनियर्स और बॉस के साथ आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है. कार्यस्थल (Workspace) पर आपके काम की जमकर तारीफ होगी. आज कस्टमर रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए समय और पैसा दोनों इन्वेस्ट करें; पुराने क्लाइंट्स को थैंक यू मैसेज या डिस्काउंट कूपन भेजना आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेगा.

युवा और छात्र: खिलाड़ी (Sports Persons), कलाकार (Artists) और विद्यार्थी (Students) आज अपने-अपने फील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. आपकी कठिन मेहनत और सटीक टाइम मैनेजमेंट आपको दूसरों से आगे ले जाएगा और आपको मनमुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे.

बिजनेस टिप: आज भाग्य और कर्म का अद्भुत संयोग बना हुआ है. हाई कॉन्फिडेंस लेवल के कारण बिजनेसमैन के सभी रुके हुए कार्य समय पर पूरे होंगे. भाग्य का पूरा सपोर्ट आज आपके साथ है.

शुभ रंग: पीला (Yellow)

पीला (Yellow) शुभ अंक (Lucky No): 4

4 अशुभ अंक (Unlucky No): 7

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