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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 12 April 2026: दशमी तिथि और श्रवण नक्षत्र का संयोग, ई-कॉमर्स बिजनेस में होगा जबरदस्त मुनाफा

Aaj ka Mesh Rashifal 12 April 2026: दशमी तिथि और श्रवण नक्षत्र का संयोग, ई-कॉमर्स बिजनेस में होगा जबरदस्त मुनाफा

Aries Horoscope: मेष राशि के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन तरक्की भरा है. ग्लोबल बिजनेस में मुनाफा, करियर में नई पहचान और परिवार के साथ सुखद यात्रा के योग हैं. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Abhishek Sharma | Updated at : 12 Apr 2026 02:00 AM (IST)
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  • मेष राशि का करियर 10वें भाव में चंद्रमा से चमकेगा।
  • ई-कॉमर्स निर्यात से व्यापार को मिलेगी वैश्विक पहचान।
  • पारिवारिक यात्रा और जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे।
  • छात्रों को परीक्षाओं में मिलेगी बड़ी सफलता।

Aaj ka Mesh Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख कृष्ण दशमी तिथि का प्रभाव रहेगा. आज दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र है, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. ग्रहों की शुभ स्थिति से आज वाशि, सुनफा, पराक्रम और साध्य जैसे राजयोगों का निर्माण हो रहा है. चन्द्रमा आज आपके कर्म भाव यानी मकर राशि में संचार करेंगे, जो करियर के लिए अत्यंत ऊर्जावान स्थिति है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ) का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान नए कार्य से बचें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा सुखद रहेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
आज चन्द्रमा आपकी कुंडली के 10वें भाव (कर्म भाव) में स्थित है, जो करियर के लिए अत्यंत शुभ संकेत है. आपकी लीडरशिप क्वालिटी आज मैनेजमेंट की नजर में आएगी, जिससे भविष्य में पदोन्नति और बड़े पदों के द्वार खुलेंगे. ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी और टीम मेंबर्स आपकी मदद के लिए स्वतः आगे आएंगे. इससे कठिन से कठिन प्रोजेक्ट्स भी आसानी से पूरे हो जाएंगे. सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और नए मित्र बनेंगे, जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग में सहायक सिद्ध होंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन "संडे" होने के बावजूद बड़ी प्लानिंग का है. ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट के जरिए आप सीधे ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुँचने में सफल रहेंगे, जिससे मिडिल-मैन का मोटा कमीशन बचेगा और आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा. पिछले हफ्ते की थकान आज किसी शानदार मुनाफे की खबर से मिट जाएगी. यदि आप पुरानी मशीनों को बदलकर न्यू टेक्नोलॉजी लगाने का विचार कर रहे हैं, तो इसके लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक का समय सर्वोत्तम है. इससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में 30% तक की बढ़ोतरी दर्ज होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. संडे का भरपूर आनंद लेते हुए आप फैमिली के साथ किसी धार्मिक या मनोरंजक यात्रा पर निकल सकते हैं. जीवनसाथी (पार्टनर) के साथ रिश्तों में नई ताजगी और मिठास आएगी. आपकी सौम्यता और संतुलित व्यवहार की वजह से समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आज किसी पुराने बिछड़े हुए मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. यदि आपने हाल ही में कोई टेस्ट या प्रतियोगी परीक्षा दी है, तो उसमें बड़ी सफलता मिलने के योग हैं. आर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े स्टूडेंट्स अपनी नई कृति या कला से सबका दिल जीत लेंगे. एकाग्रता में वृद्धि होगी और आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक गंभीर रहेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के लिहाज से आज का दिन राहत लेकर आया है. लंबे समय से चली आ रही पीठ दर्द और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा. योग और स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र
आने वाले चुनावों को देखते हुए चुनावी घोषणा पत्र (मेनिफेस्टो) तैयार करने में आपकी मुख्य भूमिका रहेगी. आपकी दूरदर्शिता और सटीक पॉइंट्स को जनता और बुद्धिजीवी वर्ग दोनों ही काफी सराहेंगे. समाज कल्याण के कार्यों में आपका योगदान बढ़ेगा.

 लक्की कलर: पिंक (गुलाबी)
 लक्की नंबर: 7
 अनलक्की नंबर: 1
 उपाय: आज के दिन सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Apr 2026 02:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal

Frequently Asked Questions

आज मेष राशि के लिए करियर के लिहाज से दिन कैसा रहेगा?

चंद्रमा कर्म भाव में है, जिससे करियर में तरक्की के योग हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी और पदोन्नति की संभावना है।

व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट से वैश्विक ग्राहकों तक पहुंचेंगे, जिससे लाभ बढ़ेगा। नई तकनीक अपनाने के लिए शुभ समय है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।

मेष राशि के लिए आज का शुभ समय क्या है?

सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक का समय शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ है।

आज मेष राशि वालों को स्वास्थ्य के संबंध में क्या लाभ होगा?

पीठ दर्द और रीढ़ की हड्डी की समस्याओं में सुधार होगा। योग और स्ट्रेचिंग से ऊर्जावान महसूस करेंगे।

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