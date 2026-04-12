Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेष राशि का करियर 10वें भाव में चंद्रमा से चमकेगा।

ई-कॉमर्स निर्यात से व्यापार को मिलेगी वैश्विक पहचान।

पारिवारिक यात्रा और जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे।

छात्रों को परीक्षाओं में मिलेगी बड़ी सफलता।

Aaj ka Mesh Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख कृष्ण दशमी तिथि का प्रभाव रहेगा. आज दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र है, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. ग्रहों की शुभ स्थिति से आज वाशि, सुनफा, पराक्रम और साध्य जैसे राजयोगों का निर्माण हो रहा है. चन्द्रमा आज आपके कर्म भाव यानी मकर राशि में संचार करेंगे, जो करियर के लिए अत्यंत ऊर्जावान स्थिति है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ) का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान नए कार्य से बचें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा सुखद रहेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

आज चन्द्रमा आपकी कुंडली के 10वें भाव (कर्म भाव) में स्थित है, जो करियर के लिए अत्यंत शुभ संकेत है. आपकी लीडरशिप क्वालिटी आज मैनेजमेंट की नजर में आएगी, जिससे भविष्य में पदोन्नति और बड़े पदों के द्वार खुलेंगे. ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी और टीम मेंबर्स आपकी मदद के लिए स्वतः आगे आएंगे. इससे कठिन से कठिन प्रोजेक्ट्स भी आसानी से पूरे हो जाएंगे. सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और नए मित्र बनेंगे, जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग में सहायक सिद्ध होंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन "संडे" होने के बावजूद बड़ी प्लानिंग का है. ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट के जरिए आप सीधे ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुँचने में सफल रहेंगे, जिससे मिडिल-मैन का मोटा कमीशन बचेगा और आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा. पिछले हफ्ते की थकान आज किसी शानदार मुनाफे की खबर से मिट जाएगी. यदि आप पुरानी मशीनों को बदलकर न्यू टेक्नोलॉजी लगाने का विचार कर रहे हैं, तो इसके लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक का समय सर्वोत्तम है. इससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में 30% तक की बढ़ोतरी दर्ज होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. संडे का भरपूर आनंद लेते हुए आप फैमिली के साथ किसी धार्मिक या मनोरंजक यात्रा पर निकल सकते हैं. जीवनसाथी (पार्टनर) के साथ रिश्तों में नई ताजगी और मिठास आएगी. आपकी सौम्यता और संतुलित व्यवहार की वजह से समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आज किसी पुराने बिछड़े हुए मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. यदि आपने हाल ही में कोई टेस्ट या प्रतियोगी परीक्षा दी है, तो उसमें बड़ी सफलता मिलने के योग हैं. आर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े स्टूडेंट्स अपनी नई कृति या कला से सबका दिल जीत लेंगे. एकाग्रता में वृद्धि होगी और आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक गंभीर रहेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन राहत लेकर आया है. लंबे समय से चली आ रही पीठ दर्द और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा. योग और स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र

आने वाले चुनावों को देखते हुए चुनावी घोषणा पत्र (मेनिफेस्टो) तैयार करने में आपकी मुख्य भूमिका रहेगी. आपकी दूरदर्शिता और सटीक पॉइंट्स को जनता और बुद्धिजीवी वर्ग दोनों ही काफी सराहेंगे. समाज कल्याण के कार्यों में आपका योगदान बढ़ेगा.

लक्की कलर: पिंक (गुलाबी)

लक्की नंबर: 7

अनलक्की नंबर: 1

उपाय: आज के दिन सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

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