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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 1 May 2026: मेष राशिफल 1 मई 2026 बुधादित्य और सिद्धि योग से खुलेगा तरक्की का द्वार, ऑफिस में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

Aaj ka Mesh Rashifal 1 May 2026: मेष राशिफल 1 मई 2026 बुधादित्य और सिद्धि योग से खुलेगा तरक्की का द्वार, ऑफिस में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

Aries Horoscope: 1 मई 2026 मेष राशिफल बुधादित्य और सिद्धि योग से चमकेगा भाग्य. करियर में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी और बिजनेस में अंतरराष्ट्रीय डील होगी सफल. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 01 May 2026 03:00 AM (IST)
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  • आज का दिन वैवाहिक सुख और व्यवसाय में लाभ दिलाएगा।
  • करियर में आपकी प्रतिभा को मिलेगी पहचान, होगा प्रमोशन।
  • परिवार में खुशियाँ, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।
  • छात्रों को मिलेगी सफलता, स्वास्थ्य रहेगा ऊर्जावान।

Aaj ka Mesh Rashifal 1 May 2026: वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जो रात्रि 10:53 तक रहेगी, इसके पश्चात प्रतिपदा तिथि का आगमन होगा. आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए आज मालव्य योग का विशेष साथ मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया श्रेष्ठ है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस समय शुभ कार्य टालें. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा सुखद रहेगी.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यवसाय के दृष्टिकोण से आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चंद्रमा के सातवें भाव में होने के कारण बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद या बहस की स्थिति बन सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. हालांकि, जो जातक अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन स्वर्णिम है. नई विदेशी डील फाइनल हो सकती है और नए क्लाइंट्स के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं और अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. निवेश के लिए दोपहर का समय अनुकूल है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
करियर के मोर्चे पर आज आपकी प्रतिभा का लोहा माना जाएगा. ऑफिस में आपके बॉस आपके काम की सार्वजनिक रूप से सराहना करेंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा. आपको किसी बड़ी प्रोजेक्ट या मीटिंग का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है. जो लोग नई नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए सलाह है कि वे दही और शहद खाकर घर से निकलें और बड़ों का आशीर्वाद लें. इससे कार्यस्थल पर आपका प्रभाव सकारात्मक बना रहेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. घर में किसी मांगलिक या धार्मिक उत्सव की योजना बन सकती है, जिससे सभी सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी सामंजस्य बढ़ेगा. लव लाइफ की बात करें तो जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, हालांकि पार्टनर की छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा ताकि बहस की स्थिति न बने. शाम का समय परिवार के साथ बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन 'ब्रेकथ्रू' साबित हो सकता है. जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और घर से दूर रहकर कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें आज सफलता के नए मार्ग दिखाई देंगे. जटिल विषयों को समझने में आसानी होगी और एकाग्रता बढ़ेगी. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, सफलता निश्चित है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज सितारे आपके पक्ष में हैं. आप स्वयं को ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. पुरानी किसी बीमारी से राहत मिल सकती है. सक्रिय जीवनशैली अपनाने से आप शारीरिक रूप से और भी मजबूत महसूस करेंगे. योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: लाल और नीला
भाग्यशाली अंक: 3 
अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: आज शाम को हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

FAQs
1. आज का राहुकाल कब है?
आज सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं.

2. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा शुभ है?
आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए मंगलकारी और सफल रहेगा.

3. बिजनेस में लाभ के लिए क्या करें?
बिजनेस पार्टनर के साथ शांति बनाए रखें और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों पर ध्यान दें, आज बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 May 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज का राहुकाल कब है?

आज सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचें।

आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा शुभ मानी गई है?

आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए सुखद और सफल रहेगा।

व्यवसाय में सुधार और सफलता के लिए क्या उपाय करना चाहिए?

बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद से बचें और वाणी पर संयम रखें। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सफलता के योग हैं।

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन छात्रों के लिए 'ब्रेकथ्रू' साबित हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता के नए मार्ग दिख सकते हैं।

आज स्वास्थ्य के लिहाज से क्या सलाह दी गई है?

सेहत के मामले में सितारे आपके पक्ष में हैं। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है।

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