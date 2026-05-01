Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज का दिन वैवाहिक सुख और व्यवसाय में लाभ दिलाएगा।

करियर में आपकी प्रतिभा को मिलेगी पहचान, होगा प्रमोशन।

परिवार में खुशियाँ, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

छात्रों को मिलेगी सफलता, स्वास्थ्य रहेगा ऊर्जावान।

Aaj ka Mesh Rashifal 1 May 2026: वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जो रात्रि 10:53 तक रहेगी, इसके पश्चात प्रतिपदा तिथि का आगमन होगा. आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए आज मालव्य योग का विशेष साथ मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया श्रेष्ठ है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस समय शुभ कार्य टालें. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा सुखद रहेगी.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यवसाय के दृष्टिकोण से आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चंद्रमा के सातवें भाव में होने के कारण बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद या बहस की स्थिति बन सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. हालांकि, जो जातक अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन स्वर्णिम है. नई विदेशी डील फाइनल हो सकती है और नए क्लाइंट्स के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं और अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. निवेश के लिए दोपहर का समय अनुकूल है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

करियर के मोर्चे पर आज आपकी प्रतिभा का लोहा माना जाएगा. ऑफिस में आपके बॉस आपके काम की सार्वजनिक रूप से सराहना करेंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा. आपको किसी बड़ी प्रोजेक्ट या मीटिंग का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है. जो लोग नई नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए सलाह है कि वे दही और शहद खाकर घर से निकलें और बड़ों का आशीर्वाद लें. इससे कार्यस्थल पर आपका प्रभाव सकारात्मक बना रहेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. घर में किसी मांगलिक या धार्मिक उत्सव की योजना बन सकती है, जिससे सभी सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी सामंजस्य बढ़ेगा. लव लाइफ की बात करें तो जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, हालांकि पार्टनर की छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा ताकि बहस की स्थिति न बने. शाम का समय परिवार के साथ बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन 'ब्रेकथ्रू' साबित हो सकता है. जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और घर से दूर रहकर कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें आज सफलता के नए मार्ग दिखाई देंगे. जटिल विषयों को समझने में आसानी होगी और एकाग्रता बढ़ेगी. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, सफलता निश्चित है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज सितारे आपके पक्ष में हैं. आप स्वयं को ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. पुरानी किसी बीमारी से राहत मिल सकती है. सक्रिय जीवनशैली अपनाने से आप शारीरिक रूप से और भी मजबूत महसूस करेंगे. योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: लाल और नीला

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: आज शाम को हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

FAQs

1. आज का राहुकाल कब है?

आज सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं.

2. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा शुभ है?

आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए मंगलकारी और सफल रहेगा.

3. बिजनेस में लाभ के लिए क्या करें?

बिजनेस पार्टनर के साथ शांति बनाए रखें और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों पर ध्यान दें, आज बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

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