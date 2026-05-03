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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 3 May 2026: कन्या राशि वरियान योग से स्पोर्ट्स पर्सन का होगा बड़े क्लब में चयन, सरकारी टेंडर मिलने के खुले रास्ते

Aaj ka Kanya Rashifal 3 May 2026: कन्या राशि वरियान योग से स्पोर्ट्स पर्सन का होगा बड़े क्लब में चयन, सरकारी टेंडर मिलने के खुले रास्ते

Virgo Horoscope: कन्या राशि का 3 मई 2026 का राशिफल. सरकारी कार्यों में सफलता और बड़े निवेश के योग. खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 03 May 2026 02:53 AM (IST)
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  • व्यापार में उन्नति, सरकारी टेंडर मिलने व निवेश के अवसर.
  • कार्यक्षेत्र में पहचान, सीनियर्स का सहयोग, सेल्स में सफलता.
  • पारिवारिक खुशियाँ, रिश्तेदारों से मदद, पुराने मतभेद दूर होंगे.
  • स्वास्थ्य में नई ऊर्जा, खेलकूद में खिलाड़ियों को बड़ी सफलता.

Aaj ka Kanya Rashifal 3 May 2026: रविवार के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का प्रभाव बना रहेगा.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 3rd हाउस (तृतीय भाव) में गोचर करेंगे, जो पराक्रम और भाई-बंधुओं के सहयोग में वृद्धि करेगा. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10.15 से 12.15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा सुखद और सफल रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद उन्नतिदायक रहने वाला है. सत्ता पक्ष से आपके संबंध मजबूत होंगे, जिससे अटके हुए सरकारी टेंडर मिलने के प्रबल आसार नजर आ रहे हैं. बड़े उद्योगपतियों या अनुभवी बिजनेसमैन के साथ की गई मीटिंग सफल रहेगी. वे आपके बिजनेस मॉडल से प्रभावित होकर निवेश (Investment) के लिए राजी हो सकते हैं, जिससे आपके व्यापार का विस्तार होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र पर आज आप अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहेंगे. सीनियर्स का भरपूर सहयोग आपके करियर के लिए नई राहें खोलेगा. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार है; आपकी वाणी का प्रभाव ऐसा रहेगा कि ग्राहक आपकी बातों से प्रभावित होकर तुरंत डील फाइनल करेंगे. आपकी संचार कुशलता (Communication Skills) आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, जिससे आपके सभी कार्य बिना किसी बाधा के समय पर पूरे होंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से रिश्तेदारों की मदद करने का अवसर मिलेगा, जिससे आपके सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी. अपने व्यवहार में लचीलापन रखकर आप पुराने मतभेदों और कड़वाहट को दूर करने में सफल रहेंगे. संडे के अवकाश का भरपूर आनंद लेने के लिए आप परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा या गेट-टुगेदर की योजना बना सकते हैं. रिश्तों में आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ेगा.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन शरीर को नई ऊर्जा देने वाला है. अवकाश के कारण आपके शरीर को पर्याप्त विश्राम मिलेगा, जिससे कोशिकाएं (Cells) खुद को रिपेयर कर सकेंगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे. वरियान योग बनने से खेलकूद (Sports) से जुड़े विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है. किसी बड़े क्लब या नेशनल टीम में चयन होने की प्रबल संभावना है. आपकी मेहनत आज रंग लाएगी.

आज के विशेष अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय
आज के दिन पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) खिलाएं और कन्याओं को कुछ उपहार स्वरूप दें. इससे आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी और भाग्य का साथ मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 May 2026 02:53 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

3 मई 2026 को कन्या राशि के लिए कौन से योग बन रहे हैं?

आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिससे पराक्रम में वृद्धि होगी.

व्यापार और धन के मामले में 3 मई 2026 कैसा रहेगा?

व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन उन्नतिदायक है. सत्ता पक्ष से संबंध मजबूत होंगे और बड़े उद्योगपतियों से निवेश मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी.

नौकरी और करियर के लिए 3 मई 2026 कैसा रहेगा?

कार्यक्षेत्र पर आप विशिष्ट पहचान बनाएंगे और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. मार्केटिंग और सेल्स के लोगों के लिए दिन शानदार है, वाणी का प्रभाव बढ़ेगा.

3 मई 2026 को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या खास रहेगा?

शरीर को नई ऊर्जा मिलेगी और पर्याप्त विश्राम मिलेगा. वरियान योग के कारण खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों के लिए चयन की प्रबल संभावना है.

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