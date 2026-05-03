Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में उन्नति, सरकारी टेंडर मिलने व निवेश के अवसर.

कार्यक्षेत्र में पहचान, सीनियर्स का सहयोग, सेल्स में सफलता.

पारिवारिक खुशियाँ, रिश्तेदारों से मदद, पुराने मतभेद दूर होंगे.

स्वास्थ्य में नई ऊर्जा, खेलकूद में खिलाड़ियों को बड़ी सफलता.

Aaj ka Kanya Rashifal 3 May 2026: रविवार के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का प्रभाव बना रहेगा.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 3rd हाउस (तृतीय भाव) में गोचर करेंगे, जो पराक्रम और भाई-बंधुओं के सहयोग में वृद्धि करेगा. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10.15 से 12.15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा सुखद और सफल रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद उन्नतिदायक रहने वाला है. सत्ता पक्ष से आपके संबंध मजबूत होंगे, जिससे अटके हुए सरकारी टेंडर मिलने के प्रबल आसार नजर आ रहे हैं. बड़े उद्योगपतियों या अनुभवी बिजनेसमैन के साथ की गई मीटिंग सफल रहेगी. वे आपके बिजनेस मॉडल से प्रभावित होकर निवेश (Investment) के लिए राजी हो सकते हैं, जिससे आपके व्यापार का विस्तार होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र पर आज आप अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहेंगे. सीनियर्स का भरपूर सहयोग आपके करियर के लिए नई राहें खोलेगा. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार है; आपकी वाणी का प्रभाव ऐसा रहेगा कि ग्राहक आपकी बातों से प्रभावित होकर तुरंत डील फाइनल करेंगे. आपकी संचार कुशलता (Communication Skills) आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, जिससे आपके सभी कार्य बिना किसी बाधा के समय पर पूरे होंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से रिश्तेदारों की मदद करने का अवसर मिलेगा, जिससे आपके सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी. अपने व्यवहार में लचीलापन रखकर आप पुराने मतभेदों और कड़वाहट को दूर करने में सफल रहेंगे. संडे के अवकाश का भरपूर आनंद लेने के लिए आप परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा या गेट-टुगेदर की योजना बना सकते हैं. रिश्तों में आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ेगा.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन शरीर को नई ऊर्जा देने वाला है. अवकाश के कारण आपके शरीर को पर्याप्त विश्राम मिलेगा, जिससे कोशिकाएं (Cells) खुद को रिपेयर कर सकेंगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे. वरियान योग बनने से खेलकूद (Sports) से जुड़े विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है. किसी बड़े क्लब या नेशनल टीम में चयन होने की प्रबल संभावना है. आपकी मेहनत आज रंग लाएगी.

आज के विशेष अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय

आज के दिन पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) खिलाएं और कन्याओं को कुछ उपहार स्वरूप दें. इससे आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी और भाग्य का साथ मिलेगा.

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