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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 3 May 2026: वृश्चिक राशि चंद्रमा से बढ़ेगा उत्साह, लोन क्लियर होने और बड़े कोलेबोरेशन के बनेंगे योग

Aaj ka Vrishchik Rashifal 3 May 2026: वृश्चिक राशि चंद्रमा से बढ़ेगा उत्साह, लोन क्लियर होने और बड़े कोलेबोरेशन के बनेंगे योग

Scorpio Horoscope: वृश्चिक राशि का 3 मई 2026 का भविष्यफल. आत्मविश्वास में वृद्धि और व्यापार में बढ़त के संकेत. परिवार के साथ बीतेगा शानदार समय. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 03 May 2026 03:07 AM (IST)
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  • वृश्चिक राशि वालों के लिए मालव्य योग का शुभ संयोग है।
  • व्यापार में मजबूत स्थिति, लोन फाइल क्लियर होने की संभावना।
  • करियर में नई शुरुआत, टेक्नोलॉजी सीखना फायदेमंद रहेगा।
  • पारिवारिक जीवन सुखद, जीवनसाथी संग योजनाओं पर चर्चा।

Aaj ka Vrishchik Rashifal 3 May 2026: रविवार के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का साथ मिलेगा. विशेष रूप से वृश्चिक राशि वालों के लिए आज "मालव्य योग" का शुभ संयोग बना हुआ है.

चंद्रमा आज आपकी ही राशि (1st House) में गोचर करेंगे, जिससे आपके उत्साह और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10.15 से 12.15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय नए कार्यों से बचें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए मंगलमय रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज आप काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे. टैरिफ में हुए बदलावों का आपकी लागत पर कम असर पड़ेगा, जिससे बाजार के कॉम्पिटिशन में आपका पलड़ा भारी रहेगा. आर्थिक मोर्चे पर, यदि आपकी कोई बैंक लोन की फाइल अटकी हुई है, तो आज किसी खास व्यक्ति के सहयोग या सही संपर्कों (जुगाड़) के माध्यम से उसे क्लियर करवाने में आप सफल होंगे. निवेश के मामले में आज का दिन दूरगामी लाभ देने वाला साबित हो सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
करियर के लिहाज से आज का दिन नई शुरुआत का है. न्यू टेक्नोलॉजी और स्किल्स सीखना आपके भविष्य के लिए 'गेम चेंजर' साबित होगा, जो आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा. जो लोग अपने घर से दूर रहकर जॉब कर रहे हैं, उन्हें आज सहकर्मियों के साथ किसी छोटी पिकनिक या आउटिंग पर जाने का अवसर मिलेगा, जिससे कार्य का तनाव कम होगा और मन प्रसन्न रहेगा. ऑफिस में आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. इस संडे परिवार के साथ शॉपिंग या आउटिंग पर जाने का प्लान बन सकता है, जिससे घर के बच्चे और छोटे सदस्य बेहद उत्साहित और खुश रहेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप भविष्य की योजनाओं पर खुलकर चर्चा करेंगे. घर में किसी मांगलिक उत्सव की रूपरेखा भी बन सकती है.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)
कलाकारों (Artists) और कुछ नया सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. आपको किसी बड़े आर्टिस्ट या मेंटर के साथ कोलेबोरेशन (Collaboration) करने का सुनहरा मौका मिल सकता है. स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा है. संडे के अवकाश के कारण आपको बहुत ही गहरी और सुकून भरी नींद आएगी, जिससे आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा. ऊर्जा का स्तर बना रहेगा.

आज के विशेष अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: पिंक (गुलाबी)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय
आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं. लाल चंदन का तिलक माथे पर लगाना आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 May 2026 03:07 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन से शुभ योग बन रहे हैं?

आज वृश्चिक राशि वालों के लिए वाशि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और विशेष रूप से मालव्य योग का शुभ संयोग बना हुआ है।

व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

व्यापारिक दृष्टि से आज आप मजबूत स्थिति में रहेंगे। टैरिफ बदलावों का असर कम होगा, जिससे बाजार में आपका पलड़ा भारी रहेगा।

नौकरीपेशा वालों के लिए करियर के लिहाज से आज क्या खास है?

करियर के लिहाज से आज का दिन नई शुरुआत का है। नई टेक्नोलॉजी और स्किल्स सीखना आपके लिए 'गेम चेंजर' साबित होगा।

पारिवारिक जीवन में आज कैसा माहौल रहेगा?

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा। परिवार के साथ शॉपिंग या आउटिंग का प्लान बन सकता है, जिससे बच्चे उत्साहित रहेंगे।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आज वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है?

कलाकारों और कुछ नया सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी दिन राहत भरा है।

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