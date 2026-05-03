Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वृश्चिक राशि वालों के लिए मालव्य योग का शुभ संयोग है।

व्यापार में मजबूत स्थिति, लोन फाइल क्लियर होने की संभावना।

करियर में नई शुरुआत, टेक्नोलॉजी सीखना फायदेमंद रहेगा।

पारिवारिक जीवन सुखद, जीवनसाथी संग योजनाओं पर चर्चा।

Aaj ka Vrishchik Rashifal 3 May 2026: रविवार के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का साथ मिलेगा. विशेष रूप से वृश्चिक राशि वालों के लिए आज "मालव्य योग" का शुभ संयोग बना हुआ है.

चंद्रमा आज आपकी ही राशि (1st House) में गोचर करेंगे, जिससे आपके उत्साह और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10.15 से 12.15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय नए कार्यों से बचें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए मंगलमय रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज आप काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे. टैरिफ में हुए बदलावों का आपकी लागत पर कम असर पड़ेगा, जिससे बाजार के कॉम्पिटिशन में आपका पलड़ा भारी रहेगा. आर्थिक मोर्चे पर, यदि आपकी कोई बैंक लोन की फाइल अटकी हुई है, तो आज किसी खास व्यक्ति के सहयोग या सही संपर्कों (जुगाड़) के माध्यम से उसे क्लियर करवाने में आप सफल होंगे. निवेश के मामले में आज का दिन दूरगामी लाभ देने वाला साबित हो सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

करियर के लिहाज से आज का दिन नई शुरुआत का है. न्यू टेक्नोलॉजी और स्किल्स सीखना आपके भविष्य के लिए 'गेम चेंजर' साबित होगा, जो आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा. जो लोग अपने घर से दूर रहकर जॉब कर रहे हैं, उन्हें आज सहकर्मियों के साथ किसी छोटी पिकनिक या आउटिंग पर जाने का अवसर मिलेगा, जिससे कार्य का तनाव कम होगा और मन प्रसन्न रहेगा. ऑफिस में आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. इस संडे परिवार के साथ शॉपिंग या आउटिंग पर जाने का प्लान बन सकता है, जिससे घर के बच्चे और छोटे सदस्य बेहद उत्साहित और खुश रहेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप भविष्य की योजनाओं पर खुलकर चर्चा करेंगे. घर में किसी मांगलिक उत्सव की रूपरेखा भी बन सकती है.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)

कलाकारों (Artists) और कुछ नया सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. आपको किसी बड़े आर्टिस्ट या मेंटर के साथ कोलेबोरेशन (Collaboration) करने का सुनहरा मौका मिल सकता है. स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा है. संडे के अवकाश के कारण आपको बहुत ही गहरी और सुकून भरी नींद आएगी, जिससे आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा. ऊर्जा का स्तर बना रहेगा.

आज के विशेष अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: पिंक (गुलाबी)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय

आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं. लाल चंदन का तिलक माथे पर लगाना आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि करेगा.

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