हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Tarot Rashifal 2026: मीन टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Meen Tarot Rashifal 2026: मीन टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Pisces Yearly Horoscope 2026: मीन राशि वालों के लिए यह 2026 वर्ष भावनाओं, सीख और बदलाव से भरा रहेगा. करियर में नए अवसर, रिश्तों में रोमांस और आर्थिक मामलों में संयम व समझदारी की जरूरत होगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Dec 2025 08:53 PM (IST)
Preferred Sources

Pisces Yearly Horoscope 2026: श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर की निदेशिका ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार मीन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष भावनात्मक उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. इस साल आप अधिक इमोशनल रहेंगे और छोटी-छोटी बातों पर जल्दी आहत या नाराज़ हो सकते हैं. हालांकि, आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के बजाय भीतर ही दबाकर रखने की प्रवृत्ति भी रखेंगे. आप अंतर्ज्ञानी, रचनात्मक और शांतिप्रिय स्वभाव के हैं, लेकिन मूड स्विंग और बदलाव से डर आपको कभी-कभी असहज कर सकता है. इस वर्ष आपकी बहुमुखी प्रतिभा और जिज्ञासु स्वभाव आपको नई चीजें सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा.

आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष सावधानी मांगता है. टैरो कार्ड संकेत देते हैं कि बुरी आदतें और अनियोजित खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं. लक्ष्य तय कर अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आर्थिक सुधार संभव है. निवेश सोच-समझकर करें और फिजूलखर्ची से बचें. नए प्रोजेक्ट और डील के अवसर मिल सकते हैं, खासकर फाइनेंस और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. छात्रों में फाइनेंस की पढ़ाई करने वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे, जबकि मास कम्युनिकेशन से जुड़े विद्यार्थियों को अपनी बात स्पष्ट रखने पर अधिक ध्यान देना होगा.

स्वास्थ्य के लिहाज से खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें. असंतुलित जीवनशैली से लीवर या किडनी से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं. प्रेम संबंधों में यह वर्ष रोमांटिक रहेगा. सिंगल जातकों की किसी खास और समझदार व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. विवाहित और प्रेम संबंधों में अप्रैल-मई के दौरान विवाद से बचने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी होगी.

उपाय:  घर से निकलते हुए सदैव अपनी जेब में एक पीला साफ़ रुमाल ज़रूर रखें. हनुमान जी की आराधना करें. विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें. दही, चीनी, दूध जैसी सफेद वस्तुओं का दान करें. ' ओम नमः शिवाय ' का जाप करें.

FAQs

Q1. मीन राशि के लिए यह वर्ष करियर के लिहाज से कैसा रहेगा?
करियर में नए प्रोजेक्ट और सीखने के अवसर मिलेंगे, सही रणनीति से लाभ होगा.

Q2. क्या मीन राशि वालों को आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी चाहिए?
हाँ, फिजूलखर्ची और जल्दबाजी में निवेश से बचना जरूरी है.

Q3. मीन राशि की लव लाइफ इस साल कैसी रहेगी?
साल रोमांटिक रहेगा, लेकिन अप्रैल-मई में धैर्य और समझ से रिश्ते संभालना होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 19 Dec 2025 08:53 PM (IST)
