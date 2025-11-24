हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलPisces Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): मीन राशि इस सप्ताह घरेलू मामलों और यात्राओं में खुलने वाली है भाग्य के बंद दरवाजे!

Pisces Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): मीन राशि इस सप्ताह घरेलू मामलों और यात्राओं में खुलने वाली है भाग्य के बंद दरवाजे!

Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मीन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 24 Nov 2025 01:38 AM (IST)
Meen Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह धीमी शुरुआत के साथ आगे बढ़ने वाला है. वीक की शुरुआत में प्रगति भले धीरे हो, लेकिन लाभ के अवसर बढ़ते जाएंगे. खासकर वे लोग जो विदेश में बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, उनकी राह की बाधाएं कम होंगी. किसी प्रभावशाली व्यक्ति या मित्र की सहायता से आपके अधूरे काम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं.

बिज़नेस राशिफल
साझेदारी और विदेशी संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. मिड वीक में सुख-सुविधाओं या बिज़नेस एक्सपेंशन में मोटी रकम खर्च हो सकती है. प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का सपना पूरा होने के योग हैं.

नौकरी राशिफल
करियर में नए अवसर सामने आएंगे. जॉब बदलने का मन बन रहा है तो अच्छे विकल्प सामने आएंगे. ऑफिस में आपकी मेहनत सराही जाएगी और सीनियर्स का भरोसा बढ़ेगा.

लव और फैमिली राशिफल
प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा.लव पार्टनर के साथ समय बिताने के अच्छे अवसर मिलेंगे. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. हालांकि मिड वीक में परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत चिंता बढ़ा सकती है. भाई-बहन के साथ किसी घरेलू विषय पर मतभेद संभव है, जो जल्द ही सुलझ जाएगा. 

युवा और विद्यार्थी राशिफल
युवाओं को करियर से जुड़े नए मौके मिलेंगे. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा फोकस बनाए रखेंगे और प्रतियोगी परीक्षाएं देने वालों को सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

हेल्थ राशिफल
वरिष्ठ सदस्यों की सेहत पर ध्यान दें. स्वयं को मानसिक तनाव से दूर रखें.थकावट और नींद की कमी आपको प्रभावित कर सकती है, इसलिए आराम और संतुलित आहार जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और मीठा प्रसाद बांटें.

FAQs
Q1: क्या इस सप्ताह जॉब चेंज के अवसर मिलेंगे?
A1: हां, किसी अच्छी संस्था से ऑफर मिल सकता है.

Q2: क्या बिज़नेस में प्रॉपर्टी डील फाइनल हो पाएगी?
A2: हां, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का सपना पूरा हो सकता है.

Q3: क्या परिवार में तनाव रहेगा?
A3: केवल मिड वीक में हल्का मतभेद संभव है, बाद में सब ठीक हो जाएगा.

Q4: क्या लव लाइफ अनुकूल रहेगी?
A4: हां, प्रेम में निकटता बढ़ेगी और रिश्ते मजबूत होंगे.

Q5: क्या स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता है?
A5: बस मानसिक तनाव और नींद की कमी से बचें, बड़ी समस्या के योग नहीं हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 24 Nov 2025 01:38 AM (IST)
Weekly Horoscope Pisces Horoscope Meen Saptahik Rashifal
Embed widget