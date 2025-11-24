Meen Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह धीमी शुरुआत के साथ आगे बढ़ने वाला है. वीक की शुरुआत में प्रगति भले धीरे हो, लेकिन लाभ के अवसर बढ़ते जाएंगे. खासकर वे लोग जो विदेश में बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, उनकी राह की बाधाएं कम होंगी. किसी प्रभावशाली व्यक्ति या मित्र की सहायता से आपके अधूरे काम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं.

बिज़नेस राशिफल

साझेदारी और विदेशी संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. मिड वीक में सुख-सुविधाओं या बिज़नेस एक्सपेंशन में मोटी रकम खर्च हो सकती है. प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का सपना पूरा होने के योग हैं.

नौकरी राशिफल

करियर में नए अवसर सामने आएंगे. जॉब बदलने का मन बन रहा है तो अच्छे विकल्प सामने आएंगे. ऑफिस में आपकी मेहनत सराही जाएगी और सीनियर्स का भरोसा बढ़ेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा.लव पार्टनर के साथ समय बिताने के अच्छे अवसर मिलेंगे. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. हालांकि मिड वीक में परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत चिंता बढ़ा सकती है. भाई-बहन के साथ किसी घरेलू विषय पर मतभेद संभव है, जो जल्द ही सुलझ जाएगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवाओं को करियर से जुड़े नए मौके मिलेंगे. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा फोकस बनाए रखेंगे और प्रतियोगी परीक्षाएं देने वालों को सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

हेल्थ राशिफल

वरिष्ठ सदस्यों की सेहत पर ध्यान दें. स्वयं को मानसिक तनाव से दूर रखें.थकावट और नींद की कमी आपको प्रभावित कर सकती है, इसलिए आराम और संतुलित आहार जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: आसमानी

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और मीठा प्रसाद बांटें.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह जॉब चेंज के अवसर मिलेंगे?

A1: हां, किसी अच्छी संस्था से ऑफर मिल सकता है.

Q2: क्या बिज़नेस में प्रॉपर्टी डील फाइनल हो पाएगी?

A2: हां, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का सपना पूरा हो सकता है.

Q3: क्या परिवार में तनाव रहेगा?

A3: केवल मिड वीक में हल्का मतभेद संभव है, बाद में सब ठीक हो जाएगा.

Q4: क्या लव लाइफ अनुकूल रहेगी?

A4: हां, प्रेम में निकटता बढ़ेगी और रिश्ते मजबूत होंगे.

Q5: क्या स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता है?

A5: बस मानसिक तनाव और नींद की कमी से बचें, बड़ी समस्या के योग नहीं हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.