Pisces Weekly Horoscope (16 से 22 नवंबर 2025): मीन राशि इस सप्ताह बिजनेस के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन पारिवारिक विवाद से बचें
Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मीन साप्ताहिक राशिफल.
Meen Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह आपके लिए शुभता और प्रगति लेकर आया है. शुरुआत भले ही सामान्य रहेगी, लेकिन धीरे-धीरे कार्यों में सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह अच्छा रहेगा. केवल छोटी-मोटी थकान या नींद की कमी परेशान कर सकती है. संतुलित आहार और दिनचर्या बनाए रखें. यात्रा के समय खाने-पीने में सावधानी रखें.
बिजनेस राशिफल:
व्यापारियों के लिए यह सप्ताह आर्थिक स्थिरता और धीरे-धीरे बढ़ते लाभ का संकेत दे रहा है. किसी नई योजना या पार्टनरशिप से जुड़ने का अवसर मिलेगा. निवेश सोच-समझकर करें. संपत्ति या वाहन खरीदने की संभावना बन रही है. शासन-सत्ता से जुड़े संपर्क आपको अप्रत्याशित लाभ देंगे.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में माहौल अनुकूल रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. प्रमोशन या इंक्रीमेंट की संभावनाएं बन सकती हैं. बेरोजगार जातकों को मनपसंद जॉब मिलने की संभावना है.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में किसी प्रिय सदस्य के आगमन से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. प्रेम संबंधों में आपसी भरोसा और नज़दीकियां बढ़ेंगी. सिंगल जातकों को कोई खास व्यक्ति आकर्षित कर सकता है. विवाहित जीवन में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉलेज के छात्रों को शिक्षा में अच्छी प्रगति होगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है. युवाओं को नए अवसर और मार्गदर्शन प्राप्त होगा.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: हल्का हरा
साप्ताहिक उपाय:
गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल और हल्दी चढ़ाएं. जरूरतमंदों को चने की दाल और केले का दान करें.
FAQs:
Q1. क्या मीन राशि वालों को धनलाभ होगा?
A1. हाँ, धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बचत में वृद्धि होगी.
Q2. क्या इस सप्ताह प्रॉपर्टी से जुड़ा लाभ होगा?
A2. हाँ, संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए समय अनुकूल है.
Q3. प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
A3. आपसी विश्वास और संवाद से रिश्ते और मजबूत होंगे.
Q4. क्या नौकरी में प्रमोशन के योग हैं?
A4. हाँ, वरिष्ठों की कृपा से पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.
Q5. क्या सेहत को लेकर कोई विशेष सावधानी रखनी चाहिए?
A5. केवल थकान और अनियमित नींद से बचें; बाकी सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
