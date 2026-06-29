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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal 29 June 2026: विदेशी कंपनी में काम करने वाले एंप्लॉयड पर्सन को मिलेगी गुड न्यूज, विरोधियों पर बढ़ेगा आपका दबदबा

Meen Rashifal 29 June 2026: विदेशी कंपनी में काम करने वाले एंप्लॉयड पर्सन को मिलेगी गुड न्यूज, विरोधियों पर बढ़ेगा आपका दबदबा

Pisces Horoscope: क्या मीन राशि वालों को आज मिलने वाला है कॉर्पोरेट इवेंट से बड़ा बिजनेस ऑर्डर और नौकरी में होगा मनचाहा ट्रांसफर? जानिए 29 जून 2026 को अपनी नौकरी, फॉरेन जॉब व लव लाइफ के बड़े बदलाव.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 29 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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Meen Rashifal 29 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुक्ल योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपको कार्यक्षेत्र में मान-प्रतिष्ठा और अधिकारियों का भरपूर सहयोग दिलाने में सहायक सिद्ध होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे अलसुबह 01:09 के बाद धनु राशि में संचार कर रहे हैं.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी साख और काम को बढ़ाने का है. बाजार में आपकी बेहतरीन क्वालिटी और सर्विस (गुणवत्ता और सेवा) के चलते आज बिजनेसमैन को किसी बड़े कॉर्पोरेट इवेंट या फैमिली फंक्शन का बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. यह आपकी पुरानी मेहनत का ही नतीजा है, इसलिए अपनी इस क्वालिटी को और बेहतर करें ताकि भविष्य में भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकें. 

आज आपको अपने बिजनेस में प्रोडक्ट्स की वैरायटी (विविधता) को बढ़ाना चाहिए. इसके साथ ही पार्टनरशिप और मार्केट के लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलें, जिससे आपकी सेल (बिक्री) में भारी बढ़ोतरी होगी. इस दौरान किसी एक्सपीरियंस पर्सन (अनुभवी व्यक्ति) की एडवाइस आपके लिए उन्नति के नए रास्ते खोल सकती है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. व्यापार में बड़े ऑर्डर मिलने से धन की आवक तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपको अपने व्यक्तिगत खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा. आज एक बात का विशेष ध्यान रखें; अपने व्यक्तिगत जेब खर्च के लिए दोस्तों या भाई-बहनों से पैसे उधार लेने की भूल बिल्कुल न करें, अन्यथा इसकी शिकायत आपके पेरेंट्स या अभिभावकों तक पहुंच सकती है, जिससे आपको असहज होना पड़ेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. जो एंप्लॉयड पर्सन लंबे समय से कंपनी के भीतर ही इंटरनल ट्रांसफर (आंतरिक तबादला) या डिपार्टमेंट चेंज (विभाग बदलने) के लिए प्रयासरत थे, आज उनके पक्ष में कोई बड़ा फैसला आ सकता है. इसके साथ ही दफ्तर में आपको कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी (नई जिम्मेदारी) भी सौंपी जा सकती है. 

जो जातक किसी फॉरेन कंपनी (विदेशी कंपनी) में जॉब करते हैं, आज उन्हें करियर से जुड़ी कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है. वर्कप्लेस पर आपकी शानदार कार्यशैली विरोधियों के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी करेगी और आपका दबदबा बढ़ेगा. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन को दफ्तर में अपनी कुछ गलत आदतों या गपशप से पूरी तरह सचेत रहना होगा, अन्यथा अधिकारियों के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ सकती है.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन सहयोग और सफलता का है. विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव और जनरल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को आज अपनी पढ़ाई की रुकावटों को दूर करने में अपने पेरेंट्स (माता-पिता) की पूरी मदद और गाइडेंस मिलेगी, जिससे आपका प्रदर्शन बेहतर होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन कर्तव्यों को निभाने का है. आज चंद्रमा के दसवें भाव में होने से आपको घर के बड़े-बुजुर्गों के आदर्शों और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए, इससे आपको मानसिक संबल मिलेगा. मैरिड लाइफ की बात करें तो जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे और आप दोनों के बीच किसी खूबसूरत यात्रा या ट्रैवलिंग की बेहतरीन प्लानिंग बन सकती है, जिससे आपसी प्रेम और बढ़ेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से काफी अच्छा बना रहेगा. करियर की सफलताएं और परिवार का सहयोग आपको भीतरी रूप से बेहद मजबूत और ऊर्जावान बनाए रखेगा. ऑफिस में अपनी आदतों में सुधार लाकर आप मानसिक तनाव से पूरी तरह मुक्त रह सकते हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Navy Blue (गहरा नीला)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: सोमवार और पूर्णिमा के शुभ संयोग पर शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद और सफेद फूल अर्पित करें. इसके साथ ही चंद्र देव के मंत्रों का जाप करें और नारायण कवच का श्रवण करें. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर निकलें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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