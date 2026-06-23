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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 23 June 2026: मीन राशि बुद्धिमानी से बाजार की प्रतिस्पर्धा में बनाएंगे बढ़त, जुड़ेंगे बड़े क्लाइंट्स और होगा धन लाभ

Aaj ka Meen Rashifal 23 June 2026: मीन राशि बुद्धिमानी से बाजार की प्रतिस्पर्धा में बनाएंगे बढ़त, जुड़ेंगे बड़े क्लाइंट्स और होगा धन लाभ

Pisces Horoscope 23 June 2026: कस्टमर फीडबैक से मिलेगा बिजनेस में बड़ा ब्रेक, क्या मंगलवार को मैनेजमेंट के कड़े काम योग्यतानुसार बांटने से चमकेगा आपका करियर? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 23 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 23 June 2026: आज दोपहर 04:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि फिर दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:54 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, वरियान योग का साथ मिलेगा.  मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा मध्य रात्रि 12:53 के बाद तुला राशि में रहेंगे.  यदि आप आज के दिन अपने बिजनेस में कोई बड़ा नया आर्थिक निवेश (Investment) करने जा रहे हैं, या कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, तो इसके लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के मध्य (लाभ-अमृत का चौघड़िया) का समय ज्योतिषीय गणना के आधार पर सबसे उत्तम, फलदायी और महाशुभ रहेगा. राहुकाल: दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और साख मजबूत करने का साबित होगा. बिजनेसमैन को अपनी बिक्री (सेल्स) को और ज्यादा बढ़ाने और कार्यप्रणाली में बड़ा सुधार लाने के लिए, आज अपने ग्राहकों (कस्टमर्स) से सीधे 'फीडबैक और विजनरी सुझाव' मांगने चाहिए; यह छोटा सा व्यावहारिक बदलाव आपके काम के लिए वरदान साबित होगा. 

बाजार की भयंकर प्रतिस्पर्धा में आज आप अपनी 'बुद्धिमानी और चतुराई' से एकतरफा बढ़त बनाएंगे और बड़े-बड़े नामचीन क्लाइंट्स को अपनी कंपनी के साथ जोड़ने में पूरी तरह सफल रहेंगे; धन लाभ की बड़ी खुशखबरी दोपहर तक मिल सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन करियर में गजब का स्थायित्व (जॉब सिक्योरिटी) और अधिकारियों की खुली प्रशंसा दिलाने वाला महाशुभ दिन साबित होगा. वर्कप्लेस पर आज आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सीनियर्स, बॉस और टॉप मैनेजमेंट खुलकर बड़ी 'सराहना' (तारीफ) करेंगे. 

यदि ऑफिस में 'मैनेजमेंट और लीडरशिप' से जुड़े बड़े काम आज आपको सौंपे गए हैं, तो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से पूरी टीम में उनकी 'योग्यतानुसार ही काम का बराबर बंटवारा' करें; जिससे सभी लोग बेहतर ढंग से और गजब का मन लगाकर काम कर सकेंगे और प्रोजेक्ट्स समय से पहले पूरे होंगे. नौकरी में स्थायित्व आएगा और नई आधुनिक तकनीक सीखने के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे, जिससे आपका 'करियर ग्राफ' (Career Graph) बहुत ऊपर जाएगा; ऑफिशियल ट्रैवलिंग कोई बहुत अच्छी खबर लेकर आ सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन मार्गदर्शकों के वरदान से अपने सुनहरे भविष्य को संवारने का साबित होगा. सातवां चंद्रमा बुद्धि का तीव्र विकास करेगा. स्टूडेंट्स को आज अपने मुख्य 'मेंटॉर या गुरुजनों' से कुछ बहुत ही नया, विजनरी और अद्भुत सीखने को मिलेगा; गुरु का दिया यह अनमोल ज्ञान आज आपके पूरे 'भविष्य और करियर की दिशा में एक नया व महाभाग्यशाली मोड़' आसानी से लेकर आ जाएगा, जिससे सफलता आपके कदम चूमेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन आनंद घोलने वाला और मधुर पलों से भरा रहेगा. सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपकी मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) पहले से कहीं ज्यादा बहुत ही बेटर, सुखद और प्रेमपूर्ण बनी रहेगी. हालांकि, ज्योतिषाचार्य की एक मीठी सलाह है संडे या मंगलवार के खुशनुमा माहौल में जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय, अतीत की किसी भी पुरानी कड़वी बात या मतभेद को बार-बार 'दोहराने' (कुरेदने) की बड़ी भूल बिल्कुल न करें, वर्तमान के सुंदर पलों को जिएं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सातवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़, फिट और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनी रहेगी. करियर ग्राफ ऊपर जाने और बॉस से प्रशंसा मिलने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: आज सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और बुधादित्य व वरियान योग की महाशुभता पाने के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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