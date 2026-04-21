Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom छात्रों और कलाकारों को रचनात्मक कार्यों में संघर्ष करना पड़ेगा, एकाग्रता कम रहेगी।

Aaj ka Meen Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला और थोड़ा सावधानी बरतने वाला रहेगा. चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव (4th House) में विराजमान रहेंगे, जिसका प्रभाव माता के स्वास्थ्य और सुख-सुविधाओं पर पड़ सकता है.

रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज वाशि, सुनफा, गजकेसरी और शोभन योग का साथ तो मिलेगा, लेकिन चतुर्थ चंद्रमा के कारण मन में थोड़ी व्याकुलता रह सकती है. शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय चुनें, परंतु दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है. सरकार द्वारा कच्चे माल (Raw Material) पर टैरिफ में की गई बढ़ोतरी आपकी मैन्युफैक्चरिंग लागत को बढ़ा सकती है, जिससे मुनाफे पर असर पड़ेगा. बिजनेसमैन आज कोई भी बड़ा फैसला बहुत सोच-समझकर लें; आपकी एक छोटी सी गलती पूर्वजों द्वारा बनाई गई साख (Reputation) को दांव पर लगा सकती है. विदेश से मशीनरी मंगवाने का विचार आज त्याग दें, क्योंकि ड्यूटी-फ्री नियमों का लाभ न मिल पाने से यह घाटे का सौदा साबित हो सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज धैर्य की परीक्षा का दिन है. ऑफिस में नए कर्मचारियों को काम सिखाते समय आपका धैर्य जवाब दे सकता है, संयम बनाए रखें. जो जातक विदेश में कार्यरत हैं, उन्हें वीज़ा या डॉक्यूमेंटेशन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. ग्लोबल ट्रेड वॉर की नीतियों के कारण आपके इंसेंटिव या बोनस रुकने के योग बन रहे हैं. कार्यस्थल पर विवादों से बचें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)

छात्रों और विशेषकर कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा. रचनात्मक कार्यों में रुकावट आ सकती है और नए आइडियाज दिमाग में आने में मुश्किल होगी. एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए आज कोई नया विषय शुरू करने के बजाय पुराने काम को ही पूरा करने पर ध्यान दें. हनुमान चालीसा का पाठ आपको मानसिक शांति और एकाग्रता प्रदान करेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज तनाव की स्थिति बन सकती है. माता की सेहत में गिरावट आ सकती है, इसलिए उनकी देखभाल में कोताही न बरतें. अविवाहित जातकों के लिए आज प्रेम विवाह (Love Marriage) का प्रस्ताव घर में रखना भारी पड़ सकता है; परिवार के सदस्यों का कड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है. घर का माहौल शांत बनाए रखने के लिए बहसबाजी से दूर रहें. दक्षिण दिशा की यात्रा को आज टालना ही बेहतर है, क्योंकि वाहन खराब होने या देरी होने के योग हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज खान-पान का विशेष ध्यान रखें. पेट दर्द और गैस की समस्या आपको परेशान कर सकती है. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. आज तांबे के पात्र से जल पीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा और शारीरिक दोषों को दूर करने में मदद करेगा.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें, पक्षियों को सप्तधान्य (सात प्रकार का अनाज) खिलाएं और तांबे के पात्र से जल पिएं.

FAQs

1. मीन राशि वालों के लिए आज निवेश करना कैसा रहेगा?

आज बड़े निवेश और विदेश से जुड़ी मशीनरी खरीदने से बचें, क्योंकि वित्तीय घाटे की संभावना अधिक है.

2. क्या आज परिवार में विवाह की बात करना सही है?

नहीं, आज परिवार का कड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है, इसलिए प्रेम विवाह या किसी भी गंभीर विषय पर चर्चा को आज टाल दें.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा वर्जित है?

आज दक्षिण दिशा की यात्रा में वाहन संबंधी समस्या या रुकावट आ सकती है, इसे टालना ही बेहतर है.

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