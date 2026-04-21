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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 21 April 2026: मीन राशि मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ने से मुनाफे में आएगी कमी

Aaj ka Meen Rashifal 21 April 2026: मीन राशि मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ने से मुनाफे में आएगी कमी

Pisces Horoscope: मीन राशिफल 21 अप्रैल 2026 आज चंद्रमा 4र्थ भाव में रहेंगे. व्यापारिक साख और माता की सेहत का रखें ध्यान. विदेश से जुड़े कार्यों में आ सकती है बाधा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Apr 2026 02:55 AM (IST)
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  • छात्रों और कलाकारों को रचनात्मक कार्यों में संघर्ष करना पड़ेगा, एकाग्रता कम रहेगी।

Aaj ka Meen Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला और थोड़ा सावधानी बरतने वाला रहेगा. चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव (4th House) में विराजमान रहेंगे, जिसका प्रभाव माता के स्वास्थ्य और सुख-सुविधाओं पर पड़ सकता है.

रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज वाशि, सुनफा, गजकेसरी और शोभन योग का साथ तो मिलेगा, लेकिन चतुर्थ चंद्रमा के कारण मन में थोड़ी व्याकुलता रह सकती है. शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय चुनें, परंतु दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है. सरकार द्वारा कच्चे माल (Raw Material) पर टैरिफ में की गई बढ़ोतरी आपकी मैन्युफैक्चरिंग लागत को बढ़ा सकती है, जिससे मुनाफे पर असर पड़ेगा. बिजनेसमैन आज कोई भी बड़ा फैसला बहुत सोच-समझकर लें; आपकी एक छोटी सी गलती पूर्वजों द्वारा बनाई गई साख (Reputation) को दांव पर लगा सकती है. विदेश से मशीनरी मंगवाने का विचार आज त्याग दें, क्योंकि ड्यूटी-फ्री नियमों का लाभ न मिल पाने से यह घाटे का सौदा साबित हो सकता है.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज धैर्य की परीक्षा का दिन है. ऑफिस में नए कर्मचारियों को काम सिखाते समय आपका धैर्य जवाब दे सकता है, संयम बनाए रखें. जो जातक विदेश में कार्यरत हैं, उन्हें वीज़ा या डॉक्यूमेंटेशन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. ग्लोबल ट्रेड वॉर की नीतियों के कारण आपके इंसेंटिव या बोनस रुकने के योग बन रहे हैं. कार्यस्थल पर विवादों से बचें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
छात्रों और विशेषकर कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा. रचनात्मक कार्यों में रुकावट आ सकती है और नए आइडियाज दिमाग में आने में मुश्किल होगी. एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए आज कोई नया विषय शुरू करने के बजाय पुराने काम को ही पूरा करने पर ध्यान दें. हनुमान चालीसा का पाठ आपको मानसिक शांति और एकाग्रता प्रदान करेगा.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज तनाव की स्थिति बन सकती है. माता की सेहत में गिरावट आ सकती है, इसलिए उनकी देखभाल में कोताही न बरतें. अविवाहित जातकों के लिए आज प्रेम विवाह (Love Marriage) का प्रस्ताव घर में रखना भारी पड़ सकता है; परिवार के सदस्यों का कड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है. घर का माहौल शांत बनाए रखने के लिए बहसबाजी से दूर रहें. दक्षिण दिशा की यात्रा को आज टालना ही बेहतर है, क्योंकि वाहन खराब होने या देरी होने के योग हैं.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज खान-पान का विशेष ध्यान रखें. पेट दर्द और गैस की समस्या आपको परेशान कर सकती है. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. आज तांबे के पात्र से जल पीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा और शारीरिक दोषों को दूर करने में मदद करेगा.

 भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)
 भाग्यशाली अंक: 6
 अशुभ अंक: 9
 आज का उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें, पक्षियों को सप्तधान्य (सात प्रकार का अनाज) खिलाएं और तांबे के पात्र से जल पिएं.

FAQs

1. मीन राशि वालों के लिए आज निवेश करना कैसा रहेगा?
आज बड़े निवेश और विदेश से जुड़ी मशीनरी खरीदने से बचें, क्योंकि वित्तीय घाटे की संभावना अधिक है.

2. क्या आज परिवार में विवाह की बात करना सही है?
नहीं, आज परिवार का कड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है, इसलिए प्रेम विवाह या किसी भी गंभीर विषय पर चर्चा को आज टाल दें.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा वर्जित है?
आज दक्षिण दिशा की यात्रा में वाहन संबंधी समस्या या रुकावट आ सकती है, इसे टालना ही बेहतर है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Apr 2026 02:55 AM (IST)
Tags :
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Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के लिहाज से आज मीन राशि वालों के लिए क्या सुझाव है?

खान-पान का विशेष ध्यान रखें, पेट दर्द और गैस की समस्या हो सकती है. तांबे के पात्र से जल पीना लाभकारी रहेगा.

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