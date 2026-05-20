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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 20 May 2026: मीन राशि आज करीबियों को नहीं होगी आपकी कला की कद्र, छात्रों को त्यागना होगा आलस्य

Aaj ka Meen Rashifal 20 May 2026: मीन राशि आज करीबियों को नहीं होगी आपकी कला की कद्र, छात्रों को त्यागना होगा आलस्य

Pisces Horoscope 20 May 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 20 May 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 20 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि फिर पंचमी रहेगी. आज सुबह 06:12 तक आर्द्रा नक्षत्र फिर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, शूल योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा रात्रि 10:39 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका देने वाला और रुकावटें खड़ी करने वाला हो सकता है. बाजार में किसी बड़ी पार्टी का चेक बाउंस होने से आपके दिन भर के जरूरी काम रुक जाएंगे और आप स्वयं को थोड़ा ठगा सा महसूस करेंगे, इसलिए बैंकिंग लेन-देन में सावधानी बरतें. वर्तमान में ग्रह गोचर आपके विपरीत चल रहा है, जिसके कारण ज़मीन-जायदाद के पुराने विवाद में आज कोई नया स्टे ऑर्डर (स्थगन आदेश) आ सकता है, जो आपके चल रहे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को बीच में ही रोक सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों को पूरी तरह गुप्त रखने का है. आज ऑफिस में 'दीवारों के भी कान हैं' वाली स्थिति बनी रहेगी, इसलिए अपनी योजनाएं और करियर से जुड़ी गुप्त बातें किसी से भी शेयर न करें, वरना राजनीति का शिकार हो सकते हैं. इसके अलावा, कार्यक्षेत्र में देर रात तक काम करने की भारी मजबूरी के कारण आज आप बच्चों और परिवार के किसी बेहद महत्वपूर्ण फंक्शन (उत्सव) में शामिल नहीं हो पाएंगे, जिससे घर में वैचारिक तनाव और आपकी मानसिक व्याकुलता काफी बढ़ सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, आर्टिस्ट और म्यूजिशियन (संगीतकारों) के लिए बुधवार का दिन थोड़ा हताशा भरा रह सकता है. आज आपकी कला और रचनात्मकता की कार्यस्थल या समाज में सही कद्र नहीं होगी. दुःख की बात यह रहेगी कि आपके सबसे करीबी लोग भी आपकी मेहनत की सराहना करने के बजाय आपके काम में बारीक कमियां निकालेंगे, जिससे आपका मनोबल टूट सकता है. धैर्य रखें और अपनी साधना जारी रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा बोझिल रह सकता है. चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से घर में अचानक कुछ पारिवारिक उलझनें सामने आ सकती हैं. परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य की अचानक बढ़ती बीमारी के कारण घर का माहौल काफी चिंताजनक और तनावपूर्ण रहेगा, जिससे आपसी बातचीत में भी नीरसता आ सकती है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन ऊर्जा में कमी महसूस कराने वाला रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों की चिंता और कार्यक्षेत्र की असफलताओं के कारण फैली नकारात्मकता की वजह से आप अपनी शारीरिक व मानसिक ऊर्जा को पूरी तरह खत्म महसूस करेंगे. सिरदर्द और अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज चतुर्थ चंद्रमा के कष्टों और मानसिक अशांति को दूर करने के लिए बुधवार के दिन गाय को अपने हाथों से हरी घास या उबले हुए मूंग खिलाएं. भगवान विष्णु के मंदिर में पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और उत्तर दिशा की यात्रा से पहले माता-पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 May 2026 03:55 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
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