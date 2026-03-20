स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन जीवनसाथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है. उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर तुरंत उचित कदम उठाएं. ध्यान और जप करने से मानसिक शांति मिलेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेसमैन के लिए दिन शुभ है. व्यापार में लाभ मिलने के योग हैं, लेकिन उधारी में सावधानी रखें. केवल भरोसेमंद लोगों को ही उधार दें. अपने स्टॉक पर नजर बनाए रखें, इससे नुकसान से बचाव होगा और मुनाफा बढ़ेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को अपने दायित्वों को गंभीरता से निभाना होगा. आपकी मेहनत और ईमानदारी से ऑफिस में सफलता मिलेगी और आपकी सराहना होगी. नए संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में करियर के लिए फायदेमंद साबित होंगे.

लव और फैमिली राशिफल

घर में खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार के साथ मौज-मस्ती और मनोरंजन का समय बिताएंगे. सामाजिक क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा और लोगों के बीच आपकी छवि मजबूत होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को समय का सही उपयोग करना होगा. मेहनत और अनुशासन से भविष्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लकी रंग: क्रीम

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 3

उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और गरीबों को पीले वस्त्र या भोजन दान करें.

FAQs

1. क्या आज बिजनेस में लाभ होगा?

हां, लाभ के अच्छे योग हैं, लेकिन उधारी में सावधानी रखें.

2. करियर में क्या संकेत हैं?

काम में सफलता और प्रशंसा मिलेगी, नए अवसर भी मिलेंगे.

3. पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

घर में खुशियों का माहौल रहेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.