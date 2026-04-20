Aaj ka Meen Rashifal 20 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. मीन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा तीसरे भाव (पराक्रम, साहस और छोटे भाई-बहन) में अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं. आज ग्रहों से बनने वाले सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग का अद्भुत संगम आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि करेगा.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "दूरदर्शी निर्णयों" का है. चन्द्रमा के तृतीय भाव में होने से आपका पराक्रम बढ़ेगा. विकट परिस्थितियों को भांपते हुए आज कच्चे माल (Raw Material) का स्टॉक जमा करना आपके लिए भविष्य में 'मास्टरस्ट्रोक' साबित होगा. बिजनेस में यदि पुराने टैक्स असेसमेंट या लेखा-जोखा में कोई गड़बड़ी थी, तो आज आप उसे कानूनी तरीके से सुलझाने में सफल रहेंगे, जिससे बड़ी मानसिक शांति मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश के लिए दिन उत्तम है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी उपयोगिता साबित करने का है. आज आप अपनी किसी पुरानी स्किल को अपग्रेड करेंगे, जिससे ऑफिस में आपका कद और सम्मान दोनों बढ़ेंगे. आपकी मार्केटिंग टीम के साथ की गई एक छोटी सी मीटिंग आपको साल का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिला सकती है. आपके द्वारा डिजाइन किए गए प्रोजेक्ट की चर्चा आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर सकती है, जिससे कंपनी की साख बढ़ेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन सुनहरे अवसर लेकर आया है. सौभाग्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कलाकारों को किसी फिल्म या बड़े वेब प्रोजेक्ट में काम करने का ऑफर मिल सकता है. आपकी कला की बारीकियों की आज हर तरफ प्रशंसा होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपनी एकाग्रता के बल पर कठिन विषयों को आसानी से समझ पाएंगे. राजनीति से जुड़े युवाओं की चुनाव रणनीति विरोधियों के किले ढहाने में सफल रहेगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज "सुकून" की दस्तक होगी. पुश्तैनी जायदाद को लेकर चल रहा पुराना कानूनी विवाद आज आपकी सूझबूझ और किसी मध्यस्थ (Mediator) की सलाह से पूरी तरह सुलझ सकता है. घर के वृद्ध सदस्यों के साथ समय बिताना सुखद रहेगा; उनकी संतुष्टि और चेहरे की चमक आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी. चंद्रमा की स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपको जरूरत के समय अपने मित्रों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, इससे आपके संबंधों में मजबूती आएगी.

सेहत के लिहाज से आज आप खुद को ऊर्जावान और तनावमुक्त महसूस करेंगे. तृतीय भाव का उच्च का चंद्रमा आपको शारीरिक साहस प्रदान करेगा. पुराने रोगों में सुधार होगा और आप एक नई स्फूर्ति के साथ अपने पेंडिंग वर्क निपटा लेंगे. मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें. शाम के समय पूर्व दिशा की यात्रा स्वास्थ्य और मन दोनों के लिए सुखद रहेगी.

भाग्यशाली रंग: लाल (ऊर्जा और विजय का प्रतीक)

लाल (ऊर्जा और विजय का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 9

9 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को पीले फल अर्पित करें. "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का जप करें और किसी जरूरतमंद दोस्त या व्यक्ति की गुप्त मदद करें.

(FAQs)

1. क्या आज नया निवेश करना मीन राशि के लिए शुभ है?

हाँ, अक्षय तृतीया और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आज सोना, भूमि या शेयर मार्केट में किया गया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ देगा.

2. पुश्तैनी विवाद सुलझाने के लिए कौन सा समय श्रेष्ठ है?

आज दोपहर 04:00 से 06:00 बजे (लाभ-अमृत का चौघड़िया) के बीच की गई बातचीत विवाद को सुलझाने में सबसे प्रभावी रहेगी.

3. करियर में उन्नति के लिए आज क्या विशेष करें?

अपनी स्किल्स को अपडेट करें और टीम वर्क पर भरोसा रखें. आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.

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