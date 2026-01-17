करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन मेहनत भरा लेकिन परिणाम देने वाला रहेगा. मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को अधिक ट्रैवल करना पड़ सकता है, जिससे थकान महसूस होगी. ऑफिस में किसी सहकर्मी का अड़ियल रवैया आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है, ऐसे में कुछ देर का ब्रेक लेकर दोबारा काम शुरू करना बेहतर रहेगा. दूर रहकर काम करने वाले लोग घर जाने की प्लानिंग बना सकते हैं, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए समय मिला-जुला रहेगा. एग्रीकल्चर मशीनरी और खेती से जुड़े आइटम्स का कारोबार करने वालों को खेती के मौसम के कारण अच्छी डिमांड मिल सकती है. पार्टनरशिप बिजनेसमैन का काम ठीक गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन प्रतिष्ठान के बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. सोच-समझकर लिए गए फैसले भविष्य में लाभ देंगे.
फाइनेंस राशिफल
आज आप लग्जीरियस लाइफस्टाइल पर खर्च कर सकते हैं, जिससे आपको और आपके परिवार को खुशी मिलेगी. हालांकि खर्च संतुलित रखें, ताकि बजट न बिगड़े. प्रॉपर्टी, शॉप या घर में कंस्ट्रक्शन करवाने की सोच रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त देखकर कार्य शुरू करना लाभकारी रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. घर से दूर रह रहे लोग परिवार के साथ समय बिताने की योजना बना सकते हैं. दांपत्य जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी. न्यू जनरेशन को सलाह है कि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा वादा न करें, पहले परिस्थिति को समझें.
हेल्थ राशिफल
यात्रा के दौरान स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें. थकान, कमजोरी या छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं. समय पर आराम, पानी और संतुलित आहार लें, क्योंकि सेहत अच्छी होगी तभी बाकी कामों का आनंद ले पाएंगे.
शिक्षा और छात्र राशिफल
छात्र अपने चुने हुए फील्ड में बेहतर परफॉर्मेंस देने में सफल होंगे. ओपन और डिस्टेंस लर्निंग से जुड़े विद्यार्थियों को नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, इसलिए स्वयं को तैयार रखें और अवसर का पूरा लाभ उठाएं.
भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय
भाग्यशाली रंग रेड है. भाग्यशाली अंक 7 रहेगा और 5 से दूरी बनाए रखें.
उपाय: आज पिता या पिता समान व्यक्ति का आशीर्वाद लें और किसी जरूरतमंद को लाल वस्तु का दान करें.
FAQs
प्रश्न 1 क्या आज बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा?
उत्तर: हां, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है.
प्रश्न 2 नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे बड़ी सावधानी क्या है?
उत्तर: थकान और सहकर्मियों से विवाद से बचना.
प्रश्न 3 छात्रों के लिए दिन कैसा रहेगा?
उत्तर: पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स में अच्छा प्रदर्शन मिलेगा.