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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Pisces Rashifal 12 April 2026: राजनीतिक षड्यंत्र का करेंगे पर्दाफाश, वीआईपी क्लाइंट हैंडल करने की मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

Aaj ka Pisces Rashifal 12 April 2026: राजनीतिक षड्यंत्र का करेंगे पर्दाफाश, वीआईपी क्लाइंट हैंडल करने की मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

Pisces Horoscope: मीन राशिफल 12 अप्रैल 2026 नए इनकम सोर्स और रुके हुए धन की प्राप्ति से आर्थिक मजबूती आएगी. पैतृक व्यापार में नई ऊर्जा का संचार होगा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Apr 2026 02:55 AM (IST)
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  • मेष राशि: नए व्यावसायिक अवसरों से आय बढ़ेगी, रुके धन की प्राप्ति होगी।
  • करियर: बॉस बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे, ऑफिस में सम्मान बढ़ेगा।
  • पारिवारिक जीवन: बच्चों के व्यवहार से सुख मिलेगा, रिश्ते मजबूत होंगे।
  • विद्यार्थियों को पढ़ाई और कला में बड़ी सफलता प्राप्त होगी।

Aaj ka Pisces Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ होगा. चन्द्रमा आज आपकी राशि से 11वें भाव (आय भाव) में गोचर कर रहे हैं. 11वें भाव का चन्द्रमा आय के नए स्रोत और इच्छा पूर्ति का कारक होता है. आज ग्रहों के शुभ संयोग से साध्य योग बन रहा है, जो आपके रुके हुए धन की प्राप्ति में सहायक होगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 तक का समय सर्वोत्तम है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. आपके शांत स्वभाव और काम के प्रति निष्ठा को देखते हुए बॉस आपको कोई वीआईपी क्लाइंट (VIP Client) हैंडल करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लेकर आप खुद को रिचार्ज रखेंगे, जिससे शाम तक आपकी प्रोडक्टिविटी और ऊर्जा बनी रहेगी. ऑफिस में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापार के क्षेत्र में आज लाभ की स्थिति बनी हुई है. पैतृक (Ancestral) बिजनेस में नई पीढ़ी की एंट्री से नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे पुराने ठप पड़े प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू होंगे. नई ट्रेड पॉलिसी का फायदा उठाकर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने में सफल रहेंगे. साध्य योग के प्रभाव से रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर और मजबूत हो जाएगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज सुख और संतोष का अनुभव होगा. बच्चों के व्यवहार में आया सकारात्मक बदलाव आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा. परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से रिश्तों में नई ताजगी आएगी. किसी पुराने विवाद को सुलझाने में आपकी मध्यस्थता सफल रहेगी, जिससे समाज में आपकी लोकप्रियता और कद दोनों बढ़ेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित हो सकता है. पढ़ाई और कला (Art) दोनों ही क्षेत्रों में आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी. आपकी कड़ी मेहनत का मीठा फल आज आपको प्राप्त होगा. उच्च शिक्षा के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा है. आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बहुत मजबूत रहेगी. मानसिक रूप से आप आध्यात्मिक शांति महसूस करेंगे और तनाव आपसे कोसों दूर रहेगा. स्वयं को फिट रखने के लिए नियमित योग जारी रखें.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र
राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बड़ी विजय का है. आप अपनी सूझबूझ से किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश करके अपनी पार्टी को बड़ी मुसीबत से बचा लेंगे. आपकी इस बुद्धिमानी की सराहना शीर्ष स्तर पर होगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
 भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी)
 भाग्यशाली अंक: 9
 अशुभ अंक: 2
 आज का उपाय: आज केसर का तिलक मस्तक पर लगाएं और विष्णु मंदिर में पीले फूलों की माला अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Apr 2026 02:55 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal

Frequently Asked Questions

12 अप्रैल 2026 को मीन राशि के लिए आय भाव में चंद्रमा का क्या प्रभाव रहेगा?

11वें भाव में चंद्रमा आय के नए स्रोतों और इच्छाओं की पूर्ति का कारक होता है. यह ग्रहों के शुभ संयोग से बने साध्य योग के साथ मिलकर रुके हुए धन की प्राप्ति में सहायक होगा.

मीन राशि के जातकों के करियर के लिए 12 अप्रैल 2026 कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन शानदार रहेगा. बॉस आपको वीआईपी क्लाइंट्स संभालने की जिम्मेदारी दे सकते हैं, जिससे ऑफिस में मान-सम्मान बढ़ेगा.

12 अप्रैल 2026 को मीन राशि के व्यापार और वित्त की स्थिति कैसी रहेगी?

व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी. पैतृक व्यवसाय में नई पीढ़ी के आने से पुराने प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू होंगे और नई ट्रेड पॉलिसी से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा.

मीन राशि के जातकों के प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए 12 अप्रैल 2026 का राशिफल क्या कहता है?

पारिवारिक जीवन में सुख-संतोष का अनुभव होगा. बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव से मानसिक शांति मिलेगी और रिश्तों में ताजगी आएगी.

12 अप्रैल 2026 को मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए क्या खास है?

विद्यार्थियों के लिए यह दिन मील का पत्थर साबित हो सकता है. पढ़ाई और कला दोनों क्षेत्रों में बड़ी कामयाबी मिलेगी और उच्च शिक्षा की बाधाएं दूर होंगी.

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