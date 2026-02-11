हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 11 February 2026: कन्फ्यूजन से बचें! भाग्य खुलेगा, सेहत का ध्यान रखें, करियर में सफलता पाएं!

Aaj ka Meen Rashifal 11 February 2026: कन्फ्यूजन से बचें! भाग्य खुलेगा, सेहत का ध्यान रखें, करियर में सफलता पाएं!

Pisces Horoscope 11 February 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 11 Feb 2026 06:34 AM (IST)
Meen Rashifal 11 February 2026 in Hindi: चंद्रमा के नौवें भाव में होने से आज किसी की मदद करना आपके लिए भाग्य खोलने जैसा काम करेगा. लेकिन दिक्कत यह है कि दिमाग कन्फ्यूजन में रहेगा, जिससे गलत फैसलों का खतरा बना रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

पेट में दर्द हो सकता है, जो खराब खान-पान और पानी की कमी का सीधा संकेत है. सुबह हल्का नाश्ता करने से पेट हल्का रहेगा और आप ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

सिस्टम क्रैश होने से क्लाइंट का काम समय पर पूरा नहीं होगा और आपको उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. अगर बैकअप नहीं है तो यह स्थिति आपकी प्रोफेशनल इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है.

जॉब और करियर (Job & Career)

आप कन्फ्यूजन में रहेंगे कि क्या करना सही है और क्या नहीं. गलत फैसले पर उंगली उठेगी, जिससे आपकी करियर ग्रोथ पर असर पड़ेगा. दोपहर में कुछ समय मौन और ध्यान में बैठना दिमाग को रीसेट करेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

फोकस की कमी के कारण ध्यान भटकेगा और एकाग्रता कमजोर रहेगी, जिससे पढ़ाई सीधे प्रभावित होगी.

लव और फैमिली (Love & Family)

रिश्तों में कुछ गलतफहमियां आएंगी, लेकिन आप अपनी समझदारी से उन्हें सुलझाने में कामयाब रहेंगे. शाम को खुद को थोड़ा समय देना आपके मूड और रिश्तों दोनों को बेहतर करेगा.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 3
अचूक उपाय: दोपहर में 10–15 मिनट मौन और ध्यान करें यही आपके भटके हुए दिमाग को लाइन पर लाएगा.

(FAQs)

1. चंद्रमा 9वें भाव में होने का असली फायदा क्या है?
दूसरों की मदद करने से आपका भाग्य एक्टिव होगा.

2. करियर में सबसे बड़ा खतरा क्या है?
कन्फ्यूजन के चलते गलत फैसले यही आपकी ग्रोथ रोक सकते हैं.

3. सेहत बिगड़ने की मुख्य वजह क्या है?
खराब खान-पान और पानी की कमी, जिसका असर सीधे पेट पर दिखेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 11 Feb 2026 05:15 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal
