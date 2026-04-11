Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मीन राशि के लिए लाभ और प्रसन्नता का दिन।

शुभ योगों से अटके कार्य होंगे पूरे।

डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च के लिए शुभ समय।

व्यापार, नौकरी, लव लाइफ में सफलता मिलेगी।

Aaj ka Meen Rashifal 11 April 2026:शनिवार का दिन मीन राशि के जातकों के लिए चहुंओर से लाभ और प्रसन्नता लेकर आने वाला है. आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो ज्योतिष में "आय और लाभ" का स्थान माना जाता है.

आज आपको सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, वाशि और सुनफा जैसे अत्यंत शुभ योगों का वरदान प्राप्त होगा, जो आपके अटके हुए कार्यों को गति देंगे. नक्षत्रों की स्थिति देखें तो दोपहर 01:40 तक उत्तराषाढ़ा और उसके बाद श्रवण नक्षत्र रहेगा. यदि आप अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट या ऐप लॉन्च करना चाहते हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) और 02:30 से 03:30 बजे का समय सर्वोत्तम है. आज पूर्व दिशा की यात्रा मंगलकारी रहेगी, बस सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल के समय सावधानी बरतें.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बजट की समस्याओं को दूर करने वाला होगा. मार्केट में लंबे समय से रुके हुए लाभ आज प्राप्त होंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. आप अपनी भविष्य की स्ट्रेटजी बनाने में व्यस्त रहेंगे. यदि आप अपना खुद का ऐप (App) या डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा. नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से बिजनेस विस्तार की राह खुलेगी.

प्रॉफिटेबल समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक का समय निवेश और लॉन्चिंग के लिए श्रेष्ठ है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार उपलब्धियों वाला है. आपकी फाइलों का रख-रखाव इतना सटीक होगा कि किसी भी प्रशासनिक जांच में आपकी कार्यशैली की प्रशंसा की जाएगी. एंप्लॉयड पर्सन को आज बड़ी सफलता मिल सकती है. आपकी दी गई सलाह न केवल कंपनी के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी. परोपकारी स्वभाव के कारण कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

लव, लाइफ और फैमिली (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा या कथा का आयोजन हो सकता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी. भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा. लव पार्टनर के साथ तालमेल बहुत ही स्मूथ रहेगा. आपकी बारीकियों पर ध्यान देने की आदत आपके पार्टनर को गहराई से प्रभावित करेगी, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन यादगार रहेगा. स्पोर्ट्स में आपकी परफॉरमेंस आज सर्वश्रेष्ठ स्तर पर होगी. आपकी मेहनत और एकाग्रता के कारण आज मेडल या कोई बड़ी ट्रॉफी जीतने के प्रबल योग बन रहे हैं. शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी संवेदनशीलता और सीखने की ललक आपको दूसरों से आगे रखेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज राहत भरा दिन है. यदि आप काफी समय से पैरों में सूजन या थकान महसूस कर रहे थे, तो आज उससे मुक्ति मिलेगी. पैरों की मालिश (Massage) और प्राकृतिक चिकित्सा (Naturopathy) आपके लिए चमत्कारिक रूप से काम करेगी. आज आप खुद को काफी ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे.

वित्त राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक रूप से आज का दिन "लाभ" की परिभाषा सिद्ध होगा. आय के नए स्रोत विकसित होंगे. पुराने उधार दिए हुए पैसे वापस मिल सकते हैं. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपकी संचित पूंजी में वृद्धि करेगा. चैरिटी इवेंट्स में भाग लेने से आपका सामाजिक कद बढ़ेगा और यह निवेश भविष्य में पुण्य और प्रतिष्ठा दोनों दिलाएगा.

भाग्यशाली विवरण और उपाय

लक्की कलर: ग्रीन (हरा)

लक्की नंबर: 5

अनलक्की नंबर: 8

आज का विशेष उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

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