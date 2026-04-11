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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 11 April 2026: ग्यारहवें भाव का चन्द्रमा कराएगा बंपर धन लाभ, रुके हुए पेमेंट मिलने से चमकेगा बिजनेस

Aaj ka Meen Rashifal 11 April 2026: ग्यारहवें भाव का चन्द्रमा कराएगा बंपर धन लाभ, रुके हुए पेमेंट मिलने से चमकेगा बिजनेस

मीन राशि 11 अप्रैल 2026: आज सर्वार्थ सिद्धि योग से रुका हुआ धन मिलेगा. डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए शुभ समय है. शुभ अंक 5 है. जानें सटीक पंचांग, शुभ मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 11 Apr 2026 01:57 AM (IST)
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  • मीन राशि के लिए लाभ और प्रसन्नता का दिन।
  • शुभ योगों से अटके कार्य होंगे पूरे।
  • डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च के लिए शुभ समय।
  • व्यापार, नौकरी, लव लाइफ में सफलता मिलेगी।

Aaj ka Meen Rashifal 11 April 2026:शनिवार का दिन मीन राशि के जातकों के लिए चहुंओर से लाभ और प्रसन्नता लेकर आने वाला है. आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो ज्योतिष में "आय और लाभ" का स्थान माना जाता है. 

आज आपको सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, वाशि और सुनफा जैसे अत्यंत शुभ योगों का वरदान प्राप्त होगा, जो आपके अटके हुए कार्यों को गति देंगे. नक्षत्रों की स्थिति देखें तो दोपहर 01:40 तक उत्तराषाढ़ा और उसके बाद श्रवण नक्षत्र रहेगा. यदि आप अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट या ऐप लॉन्च करना चाहते हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) और 02:30 से 03:30 बजे का समय सर्वोत्तम है. आज पूर्व दिशा की यात्रा मंगलकारी रहेगी, बस सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल के समय सावधानी बरतें.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बजट की समस्याओं को दूर करने वाला होगा. मार्केट में लंबे समय से रुके हुए लाभ आज प्राप्त होंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. आप अपनी भविष्य की स्ट्रेटजी बनाने में व्यस्त रहेंगे. यदि आप अपना खुद का ऐप (App) या डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा. नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से बिजनेस विस्तार की राह खुलेगी.

प्रॉफिटेबल समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक का समय निवेश और लॉन्चिंग के लिए श्रेष्ठ है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार उपलब्धियों वाला है. आपकी फाइलों का रख-रखाव इतना सटीक होगा कि किसी भी प्रशासनिक जांच में आपकी कार्यशैली की प्रशंसा की जाएगी. एंप्लॉयड पर्सन को आज बड़ी सफलता मिल सकती है. आपकी दी गई सलाह न केवल कंपनी के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी. परोपकारी स्वभाव के कारण कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

लव, लाइफ और फैमिली (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा या कथा का आयोजन हो सकता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी. भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा. लव पार्टनर के साथ तालमेल बहुत ही स्मूथ रहेगा. आपकी बारीकियों पर ध्यान देने की आदत आपके पार्टनर को गहराई से प्रभावित करेगी, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)
छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन यादगार रहेगा. स्पोर्ट्स में आपकी परफॉरमेंस आज सर्वश्रेष्ठ स्तर पर होगी. आपकी मेहनत और एकाग्रता के कारण आज मेडल या कोई बड़ी ट्रॉफी जीतने के प्रबल योग बन रहे हैं. शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी संवेदनशीलता और सीखने की ललक आपको दूसरों से आगे रखेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज राहत भरा दिन है. यदि आप काफी समय से पैरों में सूजन या थकान महसूस कर रहे थे, तो आज उससे मुक्ति मिलेगी. पैरों की मालिश (Massage) और प्राकृतिक चिकित्सा (Naturopathy) आपके लिए चमत्कारिक रूप से काम करेगी. आज आप खुद को काफी ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे.

वित्त राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक रूप से आज का दिन "लाभ" की परिभाषा सिद्ध होगा. आय के नए स्रोत विकसित होंगे. पुराने उधार दिए हुए पैसे वापस मिल सकते हैं. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपकी संचित पूंजी में वृद्धि करेगा. चैरिटी इवेंट्स में भाग लेने से आपका सामाजिक कद बढ़ेगा और यह निवेश भविष्य में पुण्य और प्रतिष्ठा दोनों दिलाएगा.

भाग्यशाली विवरण और उपाय
 लक्की कलर: ग्रीन (हरा)
 लक्की नंबर: 5
 अनलक्की नंबर: 8
 आज का विशेष उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Apr 2026 01:57 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal

Frequently Asked Questions

आज मीन राशि के लिए दिन कैसा रहेगा?

शनिवार का दिन मीन राशि के जातकों के लिए चहुंओर से लाभ और प्रसन्नता लेकर आने वाला है. आज सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, वाशि और सुनफा जैसे शुभ योग बन रहे हैं.

आज व्यापार के लिए कौन सा समय शुभ है?

आज का दिन व्यापारिक बजट की समस्याओं को दूर करने वाला है. दोपहर 12:15 से 01:30 बजे एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक का समय निवेश और लॉन्चिंग के लिए श्रेष्ठ है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार उपलब्धियों वाला है. आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी और बड़ी सफलता मिल सकती है.

पारिवारिक जीवन में आज क्या उम्मीद की जा सकती है?

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हो सकता है और भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज क्या राहत मिलेगी?

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज राहत भरा दिन है. पैरों में सूजन या थकान से मुक्ति मिलेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे.

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