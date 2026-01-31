Dhanu Tarot Card Rashifal 1-7 February 2026: लक्ष्य होंगे पूरे, बस अनावश्यक विवाद से बचें

Dhanu Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 February 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में मकर राशि में सूर्य और मंगल की युति बनेगी, इसके अलावा सप्ताह की शुरुआत में बुध और शुक्र भी मकर राशि में रहेंगे. ग्रहों की ये स्थिति आपके लिए क्या शुभ फल लेकर आएगी, किन चुनौतियों से गुजरना होगा यहां जानें.

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए सप्ताह खुशियों से भरा रहने वाला है. आपको इस हफ्ते कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिसका इंतजार आप काफी लंबे समय से कर रहे थे. आपको यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा. नौकरी पेशा वर्ग को भी शुरू किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और वह उत्साह से भरे हुए रहेंगे.

विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए महीने बहुत ही उत्साह पूर्वक रहने वाला है आप अपने लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लेंगे. कुल मिलाकर शारीरिक सुख, बंधुओं से सहयोग मिलेगा. आपको सलाह है कि आज प्रेम संबंधों में जल्दबाजी न करें क्योंकि आकर्षण को प्यार समझने की गलती हो सकती है. आर्थिक स्थिति स्थिर और संतोषजनक रहेगी. अनावश्यक विवादों से बचें. विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए महीने बहुत ही उत्साह पूर्वक रहने वाला है.

Singh Tarot Card Rashifal 1-7 February 2026: सिंह राशि वालों इस सप्ताह मिलेंगे नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.